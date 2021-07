Lời gan ruột của CSGT bị 'tấn công' trên MXH vì phạt người đưa mèo đi khám giữa lúc giãn cách

Ngày 13/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 bạn trẻ bế theo một con mèo đi khám bệnh trong tình trạng rất yếu. Cô gái trong clip liên tục khóc lóc năn nỉ "con mèo yếu lắm rồi cho cháu chở nó đi khám với".



Nam thanh niên đi cùng cũng rưng rưng nói "mấy ngày nay toàn ở nhà, giờ con mèo nó yếu quá, đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua".

Tuy nhiên lực lượng kiểm soát chốt phòng dịch tại Long An quyết định không cho hai bạn trẻ qua chốt và tiến hành xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm quy định giãn cách và không có giấy tờ kèm theo.

Vụ việc thu hút sự chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội

Tình huống trên đã dẫn tới rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Các ý kiến chia làm 2 luồng: Một bên xót thương cho con mèo và hai bạn trẻ, không đồng tình khi lực lượng trực chốt phòng dịch 'không thông cảm' cho tình cảnh gấp gáp của họ. Còn bên kia khẳng định các đồng chí công an đã thực hiện đúng nhiệm vụ vì tình hình dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, Long An đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với hành động quyết liệt của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng dịch:

"Lực lượng phòng dịch làm vậy là đúng, quy định đã đưa ra thì phải tuân theo, không thể làm trái quy định giữa lúc tình hình đang căng thẳng được. Tính mạng con người vẫn quan trọng hơn mà";

"1 con mèo để đánh đổi cả 1 cộng đồng, đánh đổi tính mạng con người, đánh đổi cả nền kinh tế hả? Hên thì không sao, lỡ dính rồi nó về lây cho cả gia đình, hàng xóm";

"Cha mẹ mất còn không về được. Đám tang làm không chu toàn được đó kìa. Thời kì dịch bệnh phải hi sinh thôi. Biết là thương nhưng phải chấp nhận";

"Mặc dù rất thương động vật nhưng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, lực lượng chốt chặn làm đúng theo chỉ thị và trách nhiệm, cho nên việc cần làm đấy là chúng mình về chăm sóc thú cưng thật tốt, đừng để chúng bị bệnh trong thời điểm này nhé!";

"Mình cũng nuôi 1 chú chó, thật sự thấy cảnh này rất thương nhưng vì dịch bệnh đang rất căng thẳng nên buộc lòng phải tuân thủ thôi mọi người ạ";

"Tội bé mèo với thương 2 bé nhưng chú đó cũng đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Giả sử có chuyện gì tắc trách xảy ra rồi chú ấy là người chịu trách nhiệm bị xử lý, dịch bệnh này là ảnh hưởng cả cộng đồng, cả quận cả thành phố, hậu quả cũng căng nên cũng khó mà mềm mỏng thông cảm được một số trường hợp".

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có vô số người dùng mạng xã hội đã buông những lời lẽ chỉ trích, xúc phạm tới người chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Họ tìm tới cả tài khoản cá nhân trên mạng của anh và của vợ con chiến sĩ CGST này để xúc phạm. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của người chiến sĩ đang xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Đức - người chiến sĩ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố Tân An, tỉnh Long An, cũng chính là người đang bị nhiều cư dân mạng tấn công, chia sẻ: "Trước hết tôi xin nhận, nếu tôi sai đâu tôi xin chịu trách nhiệm tới đó. Thế nhưng tôi xin chia sẻ để cộng đồng hiểu rõ về những tâm tư và suy nghĩ vì sao tôi lại hành động kiên quyết như vậy. Tôi không ngờ hành động kiên quyết và tuyên truyền để người dân hiểu và tuân thủ Chỉ thị 16 lại có những phản ứng trái chiều tới như vậy"

"Công tác xử lý người vi phạm là do Tổ Công tác lập biên bản xử lý. Cá nhân tôi có nghĩa vụ dừng phương tiện người vi phạm và có trách nhiệm tuyên truyền đến mọi người càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt việc cần tuân thủ việc giãn cách xã hội như thế nào… Tuyên truyền làm sao để tất cả mọi người dân phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước để có thể chiến thắng dịch bệnh một cách nhanh nhất.

Vì thế, nếu các bạn trẻ có trách tôi là cứng nhắc thì tôi cũng chấp nhận. Có thể tôi bị kỷ luật vì đã dùng mạng xã hội tiktok để tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ Chỉ thị 16 cho người dân, tôi cũng chấp nhận.

Bởi vì trong hoàn cảnh hiện nay, ai cũng biết rõ mạng xã hội có sức lan tỏa rất lớn. Vậy nên tôi nghĩ dùng chính mạng xã hội để tuyên truyền là cách nhanh nhất để mọi người biết được thông điệp của Nhà nước. Mọi người dân cần phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch, chấp hành giãn cách xã hội, ra đường phải có lí do chính đáng.

Miễn sao người dân tiếp cận và hiểu được thông điệp nhanh nhất có thể, miễn sao người dân được an toàn thì tôi xin chịu trách nhiệm, sai đâu tôi xin chịu ở đó".

Hiện tại tỉnh Long An và TP Tân An đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh để quyết tâm dập dịch. Anh Đức cùng các đồng đội của mình nhiều ngày nay phải dành rất nhiều thời gian tại chốt kiểm dịch, tiếp xúc với rất nhiều người có nguy cơ mắc bệnh. Vì thế nên các anh cũng đã lâu rồi không về sinh hoạt cùng gia đình, vợ con mà ở luôn tại chốt, tại đơn vị. Công việc rất căng thẳng.

Hiện giờ ban ngày anh làm công tác tại các chốt phòng chống dịch, đêm thì đi cùng đồng đội ngăn chặn các nhóm tụ tập, đua xe trái phép...

Thế nhưng vụ việc lần này khiến anh cảm thấy buồn, 'bởi sự tâm huyết với nghề, lòng tận tâm giữ gìn sự bình an của xã hội bỗng chốc bị nhiều bạn trẻ hiểu sai, bị tấn công trên mạng xã hội'.

Anh Đức nhắn nhủ thêm: "Qua đây, tôi cũng gửi lời chân thành xin lỗi tới các bạn yêu mèo, tới cộng đồng mạng. Tôi không yêu mèo! Nhưng mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ ăn thịt mèo, thịt chó, thịt trâu!.

Khi nào hết dịch bệnh, tôi mong được gặp bạn nữ mang mèo đi chữa bệnh ngày hôm nay. Tôi hứa sẽ tặng bạn một con mèo khác thật đẹp được không?".

Từ 0h ngày 8/7, Long An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Với TP Tân An và 4 huyện trên, Long An yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.