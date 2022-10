Loạt sao Việt công khai con bất ngờ: Phạm Hương "gây bão", 1 người thông báo trong ngày cưới

Bởi lẽ hơn ai hết, họ là những người biết được hào quang, sự quan tâm chú ý mà khán giả dành cho mình không phải lúc nào cũng tích cực. Phạm Hương, Mâu Thủy hay Trương Mỹ Nhân là một trong số những trường hợp như vậy. Cho đến khi họ cảm nhận được thời điểm thích hợp để công khai có con thì đó cũng là lúc người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Á hậu Mâu Thủy

Hôm qua (ngày 22/10), Á hậu Mâu Thủy trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ đăng tải những hình ảnh thai kỳ ở tháng thứ 6, cùng với đó là tâm thư chia sẻ chuyện mình vinh dự được lên chức mẹ. Là người đẹp kín tiếng về đời tư, thế nên câu chuyện có con được Mâu Thủy đích thân chia sẻ đã khiến người hâm mộ được phen vỡ òa.

Á hậu Mâu Thủy rạng rỡ trong bộ ảnh thai kỳ tháng 6

Trong ngày đặc biệt hạnh phúc, Mâu Thủy không giấu được sự xúc động. Cô cho biết bản thân luôn muốn được thực hiện thiên chức của một người mẹ, nhưng khi có con, người đẹp vô cùng lo lắng: "'Mâu Con' gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiêu sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của 'Mâu Con' luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe".

Thông tin Mâu Thủy mang thai nhận được sự quan tâm của công chúng. Không những vậy, các đồng nghiệp cũng bất ngờ không kém và dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến mẹ bỉm tương lai.

Mâu Thủy đã được bạn trai cầu hôn và cả hai đang chuẩn bị hôn lễ kỹ lưỡng

Phương Trinh Jolie

Tháng 6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà. Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa và khó quên nhất trong đám cưới của cặp đôi, đó là giây phút Phương Trinh Jolie công khai con gái riêng được 9 tuổi. Cô bé còn xuất hiện với vai trò là người đưa nhẫn cho cô dâu và chú rể.

Phương Trinh Jolie gây bất ngờ khi công khai con gái riêng 9 tuổi trong hôn lễ với Lý Bình

Trong hôn lễ, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiết lộ con gái cưng tên là Nam Phương và ở nhà thì gọi là Mia. Dù là con riêng của bà xã nhưng Lý Bình xem Mia như con gái ruột. Anh chia sẻ: "Mia xuất hiện trong cuộc tình này như thiên thần. Bình lo khi Trinh và Bình giận nhau, làm sao Bình gặp Mia. Mẹ ruột Lý Bình thương Mia rất nhiều".

Quyết định công khai có con trong ngày cưới của Phương Trinh Jolie khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng xen lẫn là sự đồng cảm, hạnh phúc lây cho cô vì đã tìm được người đàn ông yêu thương con riêng của mình.

Lý Bình nhận được nhiều cảm tình khi dành sự yêu thương cho con gái riêng của bà xã

Trương Mỹ Nhân

Trương Mỹ Nhân cũng là nghệ sĩ giấu kín chuyện mình có con với công chúng. Cho đến cuối tháng 7 vừa qua, khi con gái được 2 tuổi, nữ diễn viên mới quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. "Thiên thần nhỏ" của Trương Mỹ Nhân và bạn trai Phí Ngọc Hưng có tên là Bona. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh và vô cùng đáng yêu.

Trương Mỹ Nhân hạnh phúc bên cạnh nhóc tỳ đáng yêu của mình

Trong ngày công khai có con gái, Trương Mỹ Nhân vừa xúc động vừa hạnh phúc. Cô cho biết con gái chính là động lực của cuộc đời mình: "Nếu quay lại những ngày mới mang thai con, mẹ vẫn sẽ chọn Bona. Mẹ thầm biết ơn bản thân vì đã quyết định đúng đắn. Mẹ có thể đi chậm 1 chút, có thể rơi vài nhịp trên con đường sự nghiệp nhưng mẹ không thể không có Bona".

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng thường xuyên cùng nhau dẫn con ăn uống, đi du lịch

Phạm Hương

Năm 2018, giữa lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì Phạm Hương khiến công chúng tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư. Thời điểm đó, nàng Hậu cho biết muốn tạm xa showbiz để tận hưởng cuộc sống đơn giản, cũng như chữa bệnh tuyến giáp. Song, có những nghi vấn xoay quanh chuyện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sang Mỹ để sinh con.

Trước nghi vấn của khán giả, Phạm Hương chọn im lặng. Cho đến 1 năm sau khi sang Mỹ sinh sống, nàng Hậu gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng. Cho đến tháng 7/2021, Phạm Hương đã âm thầm hạ sinh nhóc tỳ thứ 2 sau 3 năm sang Mỹ.

Phạm Hương chụp ảnh bên 2 quý tử

Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng hai quý tử. Tuy đã vắng bóng khỏi showbiz Việt nhưng tên tuổi và cuộc sống của Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn được dân tình đặc biệt quan tâm.