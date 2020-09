Loạt ô tô giảm giá mạnh trong tháng cô hồn nhưng vẫn “ế dài”

Nếu như 2 quý đầu năm, thị trường ô tô "lao dốc" vì tác động của dịch Covid-19, sang quý 3, giới kinh doanh ô tô kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng hơn nữa nhờ những tác động về chính sách hỗ trợ của Chính phủ như hỗ trợ 50% phí trước bạ nhưng làn sóng dịch Covid-19 lần 2 tiếp tục tái diễn phức tạp càng khiến các hãng xe, đại lý rơi vào cành "khóc dở mếu dở".



Theo chia sẻ của một số chủ đại lý ô tô, vài tháng trở lại đây doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng, 1 tuần chỉ bán được 1 chiếc.

"So với tầm này năm ngoái, doanh số bán hàng của tôi giảm đáng kể. Đến thời điểm này tôi đã cho 2 nhân viên bán hàng nghỉ chỉ còn mình tôi tới mở cửa và vệ sinh ô tô tránh bụi bẩn", anh Vũ Anh Đức, chủ một đại lý ô tô tại Cầu Giấy cho biết.

Để thu hút khách hàng, những đại lý bán ô tô tại Hà Nội đã đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, thêm vào đó là những chương trình tặng kèm phụ kiện, bảo hiểm đi kèm vô cùng hấp dẫn.



Cụ thể, mẫu xe Ford Everest đang được giảm lên tới 200 triệu đồng. Trong đó có nhiều đại lý đang chạy chương trình giảm 50 - 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Everest trong thời điểm hiện tại, một số đại lý khác lại sẵn sàng chơi lớn hơn khi trừ trực tiếp tiền mặt 200 triệu đồng vào giá xe.

Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ chỉ áp dụng cho các mẫu Everest phiên bản Titanium 2.0 AT 4WD đời 2019, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn 1,1 tỷ đồng.

Đối với phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2 có mức điều chỉnh giảm từ 20 - 75 triệu đồng, tuỳ theo phiên bản mà khách hàng lựa chọn.



Ngoài ra, một số đại lý lại không chọn hình thức giảm giá mà thay vào đó là trang bị hàng loạt món đồ chơi độc đáo, biến chiếc xe Everest trở nên hầm hố và được gọi tên là Everest Raptor, tương tự Ranger Raptor.

Khách hàng khi mua xe này được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt. Nhiều khả năng mức giảm này dành cho những mẫu Everest còn tồn kho từ năm 2019 của hãng này.

Cùng với Ford Everest, Ford Explorer cũng được giảm tới gần 100 triệu đồng dịp này.



Không đứng ngoài "cơn sốt" giảm giá, xe Mazda CX-8 cũng đang có mức giảm tại các đại lý dao động từ 150 - 200 triệu đồng áp dụng theo hình thức trừ thẳng tiền mặt.

Trong đó, phiên bản 2.5L Premium AWD; 2.5L Luxury và 2.5L Deluxe đều có mức điều chỉnh giảm 150 triệu đồng, riêng phiên bản 2.5L Premium 2WD giảm tới 200 triệu đồng.



Vì vậy, giá bán thực tế của 4 phiên bản Mazda CX-8 lần lượt là bản 2.5L Premium AWD giá 1,2 tỷ đồng, bản 2.5L Premium 2WD giá 1,1 tỷ đồng, bản 2.5L Luxury 1 tỷ đồng và bản 2.5L Deluxe có giá 999 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua xe Mazda CX-8 còn nhận được thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (tuỳ phiên bản) trị giá 15 triệu đồng và một số phụ kiện chính hãng đi kèm.



Nissan Terra cũng đang có mức giảm cao nhất 128 triệu đồng cho phiên bản 2.5L V 4WD 7AT cao cấp nhất, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ ưu đãi chỉ là 870 triệu đồng thay vì 998 triệu đồng như trước đây.



Đối với 2 phiên bản còn lại gồm Terra 2.5L 2WD 7AT và Terra 2.5L 2WD 6MT cũng được điều chỉnh giảm giá từ 50 - 70 triệu đồng, giá bán thực tế sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn tương ứng 825 và 795 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe giảm giá khủng tới hàng trăm triệu kể trên, nhiều mẫu xe khác như KIA Cerato hay KIA Soluto cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể giảm 30 triệu đồng tiền mặt, xe KIA Sedona giảm tới 60 triệu đồng.

Mặc dù "làn sóng" giảm giá "sập sàn" của các hãng xe và đại lý rất lớn nhưng tâm lý khách hàng vẫn không mặn mà.

Anh Hoàng Văn Lành, sống tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nên anh cũng như gia đình cũng không có nhu cầu đi lại hay đi xa nên việc mua xe vào thời điểm này là không hợp lý.

"Dù nhiều mẫu xe đang giảm giá cả trăm triệu nhưng đang tháng Cô hồn cùng với dịch Covid-19 nên tôi quyết định không mua xe vào thời điểm này", anh Lành nói.