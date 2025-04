Tại hội nghị khoa học với chủ đề "Hành trình 27 năm phòng ngừa RSV – Vai trò của kháng thể đơn dòng trong bảo vệ trẻ có nguy cơ cao khỏi RSV" diễn ra ngày 27/4, TS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh – Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh nhận định: "Sự ra đời của phương pháp dự phòng RSV bằng kháng thể đơn dòng tái tổ hợp là một bước tiến vượt bậc trong y học nhi khoa. Được kiểm chứng lâm sàng trên thế giới trong gần 30 năm qua, giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả bảo vệ cho trẻ em có nguy cơ cao mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chủ động phòng ngừa các bệnh hô hấp nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Chúng tôi tin rằng, việc ứng dụng rộng rãi phương pháp này sẽ góp phần thay đổi đáng kể bức tranh lâm sàng của bệnh RSV tại Việt Nam, giảm thiểu gánh nặng cho cả gia đình và hệ thống y tế".

TS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh – Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh

Theo các chuyên gia, virus hợp bào hô hấp (RSV) là tác nhân gây bệnh phổ biến khiến trẻ dưới 1 tháng tuổi phải nhập viện. Nguyên nhân là do hệ miễn dịch của trẻ chưa trưởng thành, đường thở nhỏ dễ bị tắc nghẽn và viêm phù nề. Do vậy, không chỉ giai đoạn sơ sinh mà trong những tháng đầu sau sinh, trẻ nhiễm RSV sẽ dễ bị nặng .

Theo các nghiên cứu khoa học, nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) do virus hợp bào hô hấp (RSV) đang ngày càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, mỗi năm RSV gây ra hơn 3 triệu ca nhập viện và gần 60.000 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.

Đáng chú ý, RSV là tác nhân gây ra hơn 80% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Đặc biệt, trẻ sinh non có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính do nhiễm RSV cao hơn đáng kể so với trẻ đủ tháng. Sinh non ở tuần thai càng thấp, nguy cơ nhập viện do RSV càng cao, kéo theo chi phí điều trị liên quan đến nhập viện cũng tăng lên.

Đối với trẻ dưới 24 tháng tuổi, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có rối loạn huyết động có nguy cơ nhập viện do nhiễm RSV cao gấp 2,7-5 lần, và trẻ bị loạn sản phế quản phổi có nguy cơ nhập viện do nhiễm RSV cao gấp 12,8-20 lần. Những con số đáng báo động này không chỉ phản ánh nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em mà còn tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những giải pháp điều trị mới nhằm giảm tử vong trên trẻ em, cụ thể là phương pháp dự phòng miễn dịch đột phá bằng kháng thể đơn dòng sẽ giúp ngăn chặn quá trình hòa màng và ức chế sự sao chép RSV, từ đó giảm sự nhân lên của virus, ngăn chặn sự lây lan RSV trên các bệnh nhi.

Với cơ chế trên, giải pháp tiên tiến này mang đến cơ chế bảo vệ chủ động, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh hô hấp nghiêm trọng do RSV gây ra ở nhóm trẻ có nguy cơ cao bao gồm trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh loạn sản phế quản phổi và trẻ bệnh tim bẩm sinh. Với 27 năm kinh nghiệm lâm sàng trên toàn cầu, đã được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia, nay giải pháp đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mở ra một chương mới đầy hy vọng trong việc giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và các biến chứng nguy hiểm do RSV gây ra cho trẻ em Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phòng chống giảm gánh nặng nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) tại Việt Nam. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng chiến lược dự phòng RSV toàn diện, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai tại Việt Nam.

Ông Atul Tandon, Giám đốc AstraZeneca Việt Nam.

Ông Atul Tandon, Giám đốc AstraZeneca Việt Nam chia sẻ: "Tại AstraZeneca, chúng tôi luôn nỗ lực với sứ mệnh khai mở các tiềm năng khoa học, để đem lại những giải pháp y tế mang tính đột phá nhằm cải thiện sức khỏe của con người và cộng đồng. Việc giới thiệu liệu pháp dự phòng RSV tiên tiến ngày hôm nay minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc chung tay bảo vệ và vun đắp một tương lai khỏe mạnh hơn cho trẻ em Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng các cộng đồng y tế mở ra một kỷ nguyên mới, tạo nên sự khác biệt lớn lao, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật do RSV, mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho hàng triệu gia đình Việt Nam, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một đất nước Việt Nam bền vững".