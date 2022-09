Loại nước rửa chén bát nào đang được lòng các bà mẹ nội trợ thời gian gần đây?

Nước rửa bát Carefor - lựa chọn hàng đầu của mẹ nội trợ thông thái

Nhắc tới thương hiệu nước rửa bát đang được nhiều bà nội trợ ưa chuộng hiện nay, có một cái tên không thể bỏ qua chính là Carefor.

Chị Ngọc Anh (34 tuổi, Hà Nội) đã chuyển sang dùng nước rửa bát Cafefor hơn 1 năm nay và hoàn toàn hài lòng về quyết định này. Kể từ mùa dịch, chị ngày càng kỹ tính hơn khi chọn chất tẩy rửa liên quan đến sức khỏe, tránh xa những sản phẩm chứa hóa chất độc hại mà chọn loại có thành phần lành tính, đồng thời có thể loại bỏ tối đa vi khuẩn. Và sau khi dùng thử rất nhiều sản phẩm khác nhau, chị đã tìm ra sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu "kỹ tính" này - nước rửa bát Organic của Carefor.

Tương tự, chị Hà (29 tuổi, TP.HCM) cũng trở thành fan của Carefor từ sau khi có em bé. Trước kia, chị phải tỉ mẩn tự làm nước rửa bát hữu cơ để vệ sinh chén bát, bình sữa cho con để tránh hóa chất. Tuy nhiên việc này quá mất thời gian và cảm giác sau khi rửa chén bát vẫn còn dính dầu mỡ, chưa đủ sạch. "Được đồng nghiệp mách nước rửa bát Carefor vừa sạch vừa an toàn cho trẻ nhỏ, tôi thử mua về dùng và thấy yên tâm hơn hẳn" - Chị Hà chia sẻ.

Giải mã sức hút của nước rửa chén bát Carefor

Không chỉ ghi điểm về mặt thương hiệu (Carefor là thương hiệu hàng tiêu dùng uy tín, chất lượng và phủ sóng rộng rãi trên thị trường Việt), nước rửa chén bát Carefor còn được lòng các bà nội trợ Việt với nhiều điểm cộng đáng khen.

Trên các hội nhóm review, sản phẩm này được đánh giá cao nhờ khả năng đánh bay dầu mỡ và khử mùi hiệu quả. Ngoài ra, thành phần có chứa hoạt chất Plantacare không gây kích ứng tay, giữ độ ẩm tốt nên không gây khô da tay và an toàn với cả làn da nhạy cảm.

"Dung dịch đậm đặc, trong và không có tạp chất, không bám mùi trên chén bát và loại bỏ dầu mỡ rất hiệu quả, đặc biệt dùng không hề bị khô tay như vài loại tôi từng dùng trước kia" - Chị Ngọc Anh nhận xét.

Bên cạnh đó, bảng thành phần lành tính cũng là điểm sáng của nước rửa bát Carefor. Sản phẩm sử dụng các hoạt chất tẩy rửa có nguồn gốc từ thiên nhiên lành tính như dầu dừa, dầu cọ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của cả gia đình. Và do thành phần có nguồn gốc thiên nhiên nên sản phẩm rất an toàn cho trẻ nhỏ. Như chị Hà nay có thể yên tâm hơn nhiều khi dùng nước rửa bát Carefor để vệ sinh bình sữa, chén bát cho con.

Nước rửa bát Carefor có bao bì với nhãn xanh chuẩn "eco", gồm 3 loại là nước rửa bát không mùi, nước rửa bát tinh chất kiwi, nước rửa bát tinh chất muối biển. Về dung tích, hãng có 3 loại chai 500ml, chai 800ml và dạng can 3,6L. Giá từ 32K/chai 800ml.

Hiện tại, các sản phẩm Carefor hiện được sản xuất chính hãng bởi công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại XNK THT Việt Nam nên bạn có thể yên tâm 100% về xuất xứ lẫn chất lượng. Đặc biệt, người dùng hiện còn được nhận ưu đãi lên tới 10%-20% khi mua các sản phẩm của Carefor trên gian hàng TMĐT của THT Việt Nam.

