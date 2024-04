Loại lá "quốc dân" này chính là "kem chống nắng tự nhiên", có thể chống tia cực tím

Chống nắng đúng cách là điều chị em nào cũng quan tâm trong những ngày thời tiết nắng nóng. Không chỉ cần biết bôi kem chống nắng thế nào cho đúng, việc bổ sung những thực phẩm có tác dụng chống nắng cũng rất quan trọng.

Ở Việt Nam, trà xanh được coi là loại lá "quốc dân" bởi bất cứ ai cũng biết đến, dễ tìm mua và có thể tận dụng bằng nhiều cách khác nhau.

Trong những ngày nắng, lá trà xanh có thể phát huy công dụng như "kem chống nắng tự nhiên". Epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, là một loại dinh dưỡng được tìm thấy trong trà xanh có thể đối phó với các tổn thương phân tử do ánh sáng mặt trời gây ra.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Archives of Biochemistry and Biophysic, khi các nhà nghiên cứu cho chuột uống trà xanh trong 31 tuần; đồng thời cho chúng tiếp xúc với tia cực tím (UV). Kết quả cho thấy những con chuột uống trà ít bị ung thư da hơn đáng kể so với một nhóm chuột cũng tiếp xúc với UV nhưng không uống trà.

Các hợp chất có nguồn gốc thực vật được tìm thấy trong trà xanh có thể cung cấp tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, tăng cường sửa chữa DNA.

Những cách làm đẹp từ nguyên liệu lá trà xanh: - Rửa mặt bằng lá trà xanh. - Dùng bã trà xanh giảm quầng thâm mắt. - Làm mặt nạ trà xanh giảm mụn, chống lão hóa. - Uống nước trà xanh giúp thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da. - Chữa vết cháy nắng bằng cách đắp bã trà xanh lên vùng da bị tổn thương.

Ngoài chống nắng, trà xanh cũng có thể đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

1. Cải thiện tuổi thọ

Uống trà xanh có thể giúp sống lâu, khỏe mạnh hơn, lý do là bởi chúng là nguồn cung cấp polyphenol, hoặc các hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng polyphenol có tác dụng chống lão hóa, giảm viêm, giảm thiểu căng thẳng oxy hóa...

2. Ổn định đường huyết

Trà xanh có thể quản lý và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Một số bằng chứng cho thấy chất chống oxy hóa trong trà xanh có thể làm giảm tình trạng kháng insulin.

Insulin là một loại hormone giúp tế bào của bạn chuyển hóa đường thành năng lượng. Kháng insulin là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

3. Hỗ trợ giảm cân

Một số bằng chứng cho thấy trà xanh có thể giúp bạn giảm cân. Trà xanh là nguồn cung cấp catechin, một chất chống oxy hóa giúp phân hủy chất béo.

Catechins có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất của bạn, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn, chẳng hạn như khi tập thể dục.

4. Giảm huyết áp

Trà xanh có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách hạ huyết áp. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống trà xanh làm giảm huyết áp đáng kể, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao.

Lưu ý:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cảnh báo không nên tiêu thụ hơn 400mg caffeine mỗi ngày. Một số người có thể nhạy cảm hơn với caffeine hơn những người khác. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra tác dụng phụ như: Đau đầu, mất ngủ, khó ngủ, buồn nôn, nhịp tim nhanh, đau bụng...

- Dùng trà xanh quá nhiều có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị các vấn đề về tim và huyết áp cao.

- Caffeine trong trà xanh là chất kích thích, tăng sự tỉnh táo và giúp bạn tập trung hơn. Bạn có thể uống một tách trà xanh vào buổi sáng thay thế cho cà phê để tăng cường năng lượng. Ngược lại, caffeine thường tồn tại trong cơ thể bạn tới 6 giờ, vì vậy hãy tránh uống trà xanh quá gần giờ đi ngủ.

- Không nên uống trà khi đói. Caffeine làm tăng lượng axit trong dạ dày, có thể gây khó chịu cho dạ dày và ợ nóng.