Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể có khả năng tự tái tạo. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, gan đang phải "gồng mình" đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, khói bụi và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Lâu dần, chức năng gan suy giảm mà không để lại dấu hiệu rõ ràng, đến khi phát hiện thì tổn thương đã tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Để bảo vệ lá gan - bộ máy thải độc chính của cơ thể, bạn không nhất thiết phải dùng đến thuốc bổ gan đắt tiền. Trên thực tế, có những loại đồ uống đơn giản, dễ thực hiện lại chính là "liều thuốc tự nhiên" giúp gan giải độc và phục hồi hiệu quả.

Dưới đây là 6 loại đồ uống có lợi cho gan mà bạn nên đưa vào thói quen hàng ngày.

Mỗi ngày sử dụng loại đồ uống này, gan sẽ khoẻ mạnh và giải độc hiệu quả

1. Trà atiso: Thảo dược làm sạch gan mạnh mẽ

Trà atiso từ lâu đã được biết đến như một phương thuốc hỗ trợ gan hiệu quả. Loại thảo dược này chứa cynarin và silymarin - hai hợp chất có khả năng thúc đẩy bài tiết mật, bảo vệ tế bào gan và tăng cường thải độc.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phytomedicine (2003) đã chứng minh rằng chiết xuất atiso giúp cải thiện chức năng gan và làm giảm men gan ALT, AST ở những người mắc gan nhiễm mỡ. Việc uống một cốc trà atiso ấm trước khi đi ngủ không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ gan phục hồi sau một ngày hoạt động căng thẳng.

2. Trà nghệ: Bảo vệ gan nhờ curcumin

Nghệ chứa hoạt chất curcumin nổi bật với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin đã được chứng minh là có khả năng làm giảm tổn thương gan, ngăn ngừa xơ gan và cải thiện chức năng gan.

Một tổng quan nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical and Experimental Hepatology (2014) cho thấy, curcumin giúp cải thiện chỉ số men gan và giảm mỡ gan hiệu quả ở bệnh nhân mắc NAFLD (gan nhiễm mỡ không do rượu).

Uống nước ấm pha bột nghệ cùng một chút mật ong vào buổi tối có thể hỗ trợ gan giải độc một cách tự nhiên và an toàn.

3. Trà gừng: Giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng gan

Gừng là một loại thảo dược có khả năng chống viêm và chống oxy hóa rất cao. Một nghiên cứu năm 2016 trên World Journal of Gastroenterology cho thấy chiết xuất gừng giúp giảm viêm gan và cải thiện các dấu hiệu chức năng gan trong các mô hình động vật bị bệnh gan.

Ngoài ra, trà gừng còn giúp kích thích tiêu hóa, giảm buồn nôn và thư giãn hệ thần kinh, từ đó hỗ trợ gan trong quá trình phục hồi ban đêm.

4. Trà xanh: Giàu catechin - chất chống oxy hóa bảo vệ gan

Trà xanh nổi bật với hàm lượng catechin cao – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do gốc tự do.

Tuy nhiên, cần lưu ý không uống trà xanh khi bụng đói vì sẽ dẫn đến tình trạng say trà, hoặc uống quá sát giờ đi ngủ để tránh mất ngủ do caffeine.

5. Nước chanh ấm: Thức uống giúp kích thích enzyme giải độc gan

Chanh chứa nhiều vitamin C và các enzyme tự nhiên giúp thúc đẩy hoạt động của gan, hỗ trợ cơ chế giải độc của cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy, chanh có thể làm tăng sản xuất glutathione - chất chống oxy hóa nội sinh đóng vai trò then chốt trong việc khử độc gan. Uống nước ấm pha chanh vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể thải độc tốt hơn và tăng cường miễn dịch tự nhiên.

6. Nước mật ong ấm: Thức uống nhẹ nhàng giúp gan phục hồi trong đêm

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu enzyme, chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn nhẹ. Theo một nghiên cứu trên Iranian Journal of Basic Medical Sciences (2013), mật ong có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do độc tố gây ra và cải thiện chức năng gan tổng thể. Uống một cốc nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ không chỉ giúp gan thải độc mà còn mang lại giấc ngủ sâu và nhẹ nhàng hơn.

Việc duy trì thói quen uống các loại đồ uống có lợi cho gan là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ gan trong quá trình thải độc và phục hồi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập đều đặn và tránh xa rượu bia, thuốc lá.

Trong trường hợp bạn có tiền sử bệnh lý về gan hoặc đang dùng thuốc điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Một lá gan khỏe mạnh là nền tảng cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn mỗi ngày.