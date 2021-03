Loại chuối mới lạ có công dụng vượt trội hơn cả chuối vẫn ăn hàng ngày, cực tốt cho não bộ, tim, mắt

Ngày nay, chuối đỏ đã trở nên phổ biến hơn do giá trị dinh dưỡng cao so với chuối vàng và chuối xanh. Nghiên cứu của y học hiện đại cho rằng, chuối đỏ tốt hơn các loại chuối khác vì chứa beta-carotene và vitamin C cao hơn chuối thông thường.

Chuối đỏ cũng là một nguồn tuyệt vời của các chất chống oxy hóa tự nhiên khác như gallocatechin gallate, dopamine, L-dopa và catecholamine. Loại chuối đáng kinh ngạc này rất giàu chất xơ và cung cấp khoảng 16% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày. Hãy cùng khám phá xem loại chuối này có những công dụng sức khỏe tuyệt vời thế nào nhé!

Chuối đỏ - Tăng cường sức khỏe não bộ

Theo Health, nồng độ dopamine trong chuối đỏ là 54 mcg/g, so với chuối vàng 42mcg/g và chuối xanh 5,5mcg/g. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp thúc đẩy tâm trạng tốt và ổn định cảm xúc. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson về lâu dài.

Giảm mức cholesterol

Phytosterol trong chuối đỏ được tìm thấy rất nhiều. Chúng là sterol thực vật tự nhiên có cấu trúc tương tự như cholesterol. Chúng giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong cơ thể bằng cách được hấp thụ trong ruột. Cả cùi và vỏ của chuối đỏ đều rất giàu phytosterol.

Ngăn ngừa sỏi thận

Kali có liên quan đến việc giảm nguy cơ sỏi thận. Chuối đỏ có nhiều kali. Do đó có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Ăn chuối đỏ thường xuyên có thể là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ sỏi thận.

Giúp giảm cân

Chuối đỏ chứa ít calo hơn so với các loại chuối màu khác. Chúng mang lại cảm giác no mà không bổ sung quá nhiều calo. Do đó, tiêu thụ chuối đỏ một cách thường xuyên có thể giúp giảm cân.

Cải thiện lưu lượng máu

Anthocyanins là flavonoid cung cấp cho thực phẩm màu sắc tự nhiên như đỏ, tím và xanh lam. Các nghiên cứu nói rằng flavonoid này giúp ích trong nhiều chức năng miễn dịch phức tạp liên quan đến việc duy trì sức khỏe mạch máu.

Theo Health, chuối đỏ rất giàu anthocyanins so với chuối vàng và xanh. Đó là lý do tại sao chúng có thể giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin B6 trong chuối đỏ có thể giúp duy trì lượng hemoglobin trong cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Như đã nói ở trên, chuối đỏ có thể giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm mức cholesterol trong cơ thể. Những yếu tố này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim như bệnh mạch vành và đột quỵ.

Cải thiện sức khỏe đôi mắt

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline chỉ ra rằng chuối đỏ rất giàu carotenoid provitamin A, một chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Loại vitamin thiết yếu này được biết là có tác dụng thúc đẩy thị lực tốt và ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Mức đường huyết thấp hơn

Chuối đỏ là một nguồn cung cấp tinh bột kháng, một loại chất xơ hòa tan. Nó có thể giúp giảm lượng đường trong cơ thể sau bữa ăn và cải thiện độ nhạy insulin. Hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như flavonoid và khoáng chất như kali trong trái cây cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.

Nguồn năng lượng tức thì

Chuối đỏ cung cấp một nguồn năng lượng tức thì vì chúng chứa khoảng 90 calo (một quả cỡ nhỏ) cùng với hàm lượng nước, carbs và các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B6, magiê, kali và vitamin C.

Ăn chuối đỏ cung cấp năng lượng tức thì trong khi chất xơ trong trái cây giúp giữ lượng đường ổn định. Chúng cũng giúp ngăn ngừa chứng ngủ lịm đi. Do đó, loại chuối này được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất nên có trong bữa sáng.

Điều trị chứng ợ chua

Ăn chuối đỏ thường xuyên có thể giúp giảm chứng ợ nóng. Chúng có tác dụng kháng axit. Do đó giúp giảm nhanh chứng ợ nóng và các vấn đề trào ngược axit dạ dày khác. Bã chuối đỏ giúp làm dịu dạ dày.

