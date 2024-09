Xương rồng lê gai, còn được biết đến với tên gọi tai thỏ hay tên khoa học Opuntia ficus-indica, có nguồn gốc từ Mexico. Từ thời xa xưa, loài cây này đã được sử dụng làm thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Tại Việt Nam, xương rồng lê gai thường được tìm thấy ở các tỉnh duyên hải có khí hậu khô hạn, ít mưa và nhiều nắng, điển hình như Ninh Thuận, Bình Thuận và các khu vực lân cận. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của loại cây này.

Xương rồng lê gai ví như “thần dược” thải độc gan. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ thải độc, bảo vệ gan

Xương rồng lê gai là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, betalain và vitamin C. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến các bệnh lý về gan. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, chất chống oxy hóa giúp duy trì chức năng gan khỏe mạnh và ngăn ngừa các tổn thương tiềm ẩn.

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng xương rồng lê gai không chỉ có tác dụng bảo vệ gan mà còn có thể hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Các nghiên cứu cho thấy các hợp chất hoạt tính trong xương rồng lê gai có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, cải thiện các chỉ số chức năng gan và giảm viêm, từ đó hỗ trợ quá trình điều trị NAFLD.

Kiểm soát đường huyết và cholesterol

Xương rồng lê gai chứa nhiều chất xơ hòa tan, pectin và chất nhầy, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đồng thời, các hợp chất này cũng có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Xương rồng lê gai giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol. Ảnh: Shutter Stock

Hỗ trợ giảm cân

Xương rồng lê gai là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Chất xơ này có khả năng hấp thụ nước và tạo thành một khối gel trong dạ dày, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng chiết xuất từ xương rồng lê gai có chứa các hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành tế bào mỡ mới. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bạn sẽ ít tích trữ mỡ thừa hơn, góp phần duy trì vóc dáng thon gọn và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì.

Cải thiện mỡ máu

Các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng việc sử dụng phần lá của cây xương rồng lê gai hàng ngày trong thời gian 4 tuần, kết hợp với việc tuân thủ một chế độ ăn kiêng hợp lý, có thể mang lại những hiệu quả tích cực trong việc giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL) ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh mỡ máu cao (tăng cholesterol máu có tính chất gia đình).

Điều này cho thấy tiềm năng của cây xương rồng lê gai như một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên trong việc kiểm soát mỡ máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch liên quan. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là những nghiên cứu ban đầu và cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để khẳng định hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng lá xương rồng lê gai trong điều trị mỡ máu cao.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm

Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong xương rồng lê gai giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Các hợp chất flavonoid và betalain trong xương rồng lê gai có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như viêm khớp, bệnh tim mạch và ung thư.

Theo WebMD