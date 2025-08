Loài cây độc nhất Việt Nam, siêu giá trị trong biệt phủ trăm tỷ, rộng 10.000 mét vuông của Lý Nhã Kỳ

Nói đến các đại gia trong làng giải trí Việt thì không thể thiếu Lý Nhã Kỳ (tên thật Trần Thị Thanh Nhàn) - "đại gia kim cương" vô cùng giàu có. Khối tài sản của nữ diễn viên không chỉ đo bằng danh tiếng sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật mà còn là cơ số siêu xe, trang sức xa xỉ, hàng hiệu đắt đỏ hay bất động sản giá trị trải dài khắp cả nước. Bên cạnh đó, nữ đại gia còn có thú vui chơi cây cảnh decor không gian sống, mà với sở thích này, cô cũng phải chọn toàn hàng khủng cho vườn nhà mới chịu. Điển hình như mới đây, Lý Nhã Kỳ vừa "flex" lên trang cá nhân cây thiên tuế dáng rồng uốn lượn lâu năm tại biệt phủ trăm tỷ, rộng 10.000 mét vuông của mình khiến dân tình rất thích thú.

Lý Nhã Kỳ là một trong những đại gia top đầu showbiz Việt

Nữ diễn viên "flex" về cây thiên tuế đặc biệt trong biệt phủ của mình. (Nguồn: FBNV)

Theo như Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cây thiên tuế lâu năm vốn có 5 "đầu" nhưng bây giờ chỉ còn 4 do bị gãy. Nếu so sánh về chiều cao thì cây này gấp khoảng 2,5 lần nữ diễn viên, phần thân gỗ to dày, chắc chắn và tán siêu rộng. Cái tên thiên tuế dáng rồng được sinh ra có lẽ bởi vì phần thân uốn và vỏ đóng vảy như thớ thịt của con rồng.

Cây thiên tuế có chiều cao khủng

Phần thân như được đóng vảy rồng

Được biết, cây thiên tuế trong vườn của người đẹp 8X còn được xác lập kỷ lục Guinness với danh hiệu "Cây thiên tuế lâu năm có bốn nhánh uốn lượn dáng Rồng đạt giá trị Kỷ lục Độc bản Việt Nam", có giấy chứng nhận rõ ràng từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Vì cây quá to và nặng nên gia đình còn phải dùng dây, gậy chống để đỡ bớt cho cây không bị gãy đổ.

Cây đã được xác lập kỷ lục Guinness

Là bảo bối của gia đình với giá trị cao về cả thẩm mỹ lẫn tinh thần

Không phải mỗi biệt phủ của Lý Nhã Kỳ mà cây thiên tuế rất thường xuất hiện trong sân vườn của các biệt thự, nhà vườn hoặc khuôn viên sang trọng. Với dáng đứng thẳng tắp, thân cây hình trụ khỏe khoắn và lá mọc thành vòng đều đặn, thiên tuế toát lên vẻ uy nghi, trang trọng tượng trưng cho sự bền vững, trường tồn và khí chất của người quân tử. Trong phong thủy, cây còn được ví như "tráng sĩ" đứng canh giữ trước nhà, giúp gia chủ xua đuổi tà khí và giữ vững nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Thiên tuế còn là một trong ba loài cây đại diện cho Tam Đa: Phúc - Lộc - Thọ, trong đó thiên tuế mang ý nghĩa của sự trường thọ, sức khỏe dẻo dai và ý chí kiên cường. Với người Á Đông nói chung và giới doanh nhân, người giàu có nói riêng, việc trồng loại cây này trong vườn không chỉ đơn thuần là trang trí mà còn gửi gắm mong muốn về một cuộc sống viên mãn, sự nghiệp vững chắc và các mối quan hệ hài hòa trong gia đình.

Cây dáng to hay nhỏ đều có ý nghĩa phong thủy đặc biệt như nhau

Một lý do nữa khiến thiên tuế được ưa chuộng là vì cây sống rất lâu năm, càng lớn tuổi lại càng có giá trị. Đặc biệt, hoa thiên tuế rất hiếm nở, có khi phải chờ đến vài chục năm nên khi cây trổ hoa, đó được xem là điềm lành hiếm có, báo hiệu thời kỳ "thu hoạch" tài lộc, may mắn của gia chủ sắp đến. Chính vì thế, những người làm ăn lớn thường lựa chọn trồng thiên tuế với niềm tin cây sẽ hút vận tốt và báo trước thời điểm phát tài.

Ngoài yếu tố phong thủy, cây thiên tuế còn có sức sống mạnh mẽ, chịu nắng tốt, ít sâu bệnh và rất dễ chăm sóc. Dù không rực rỡ như những loài cây cảnh khác nhưng chính vẻ đẹp cổ điển, khỏe khoắn và bền bỉ này lại mang đến giá trị thẩm mỹ cao và cảm giác yên tâm cho người sở hữu, là một lựa chọn tinh tế, kín đáo nhưng đầy tính biểu tượng mà người giàu thường ưa chuộng.