Lò Thị Mai - Cô gái H'Mông nổi tiếng năm nào, mẹ của 2 nhóc tì bên trời Tây: "Tôi cũng từng là nạn nhân của tục bắt vợ"

Câu chuyện xoay quanh tục "bắt vợ" của người H'Mông thời gian này thu hút sự quan tâm của đông đảo người Việt. "bắt vợ" hay "kéo vợ" được biết đến là một phong tục lâu đời của dân tộc H'Mông, dân tộc Thái thường diễn ra vào mỗi mùa Xuân.

Tuy nhiên theo thời gian, từ là một nét riêng độc đáo trong hôn nhân, phong tục này dần trở thành hủ tục mang đến nhiều hệ luỵ cho thế hệ trẻ người H'Mông. Điển hình như câu chuyện Công an xã giải vây cho thiếu nữ bị 'bắt' làm vợ mới đây được lan truyền trên mạng xã hội. Câu chuyện này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về hủ tục bắt vợ của người H’Mông.

Liên hệ với Lò Thị Mai - cô gái H'Mông từng là hiện tượng mạng nhờ tài bắn tiếng Anh như gió, Lò Thị Mai cho biết bản thân cô đã từng trải qua cảnh bị “kéo” về làm vợ của một người mình không yêu. Tuy nhiên, nhờ may mắn mà Mai thoát khỏi vòng vây này. Hiện tại cô đang sống hạnh phúc bên người yêu cùng 2 con trai ở Mỹ.



“Chị nhớ lúc ấy chị đi đám cưới, chị có quen một người, chỉ quen gặp vài ba lần thôi chứ không thân. Chị bị ông ấy kéo về làm vợ. Rất may mắn chị bỏ chạy đi được, lúc ấy chị có người yêu, bạn bè xung quanh giúp đỡ. Hai ngày sau chị nghe thấy ông ấy không kéo được chị về làm vợ nên rất buồn”, Lò Thị Mai kể lại câu chuyện mình bị kéo về làm vợ.

Lò Thị Mai cũng là người H'Mông.

Chia sẻ quan điểm của mình về tục “kéo vợ" của người H'Mông, Lò Thị Mai cho biết mặc dù bản thân cô là người H'Mông, tuy nhiên cô cũng nhìn thấy rất nhiều hệ luỵ từ nó.

“Chị không thích kiểu ấy, đấy là phong tục rất xưa của người H'Mông. Chị cũng là người dân tộc nhưng chị mong muốn người H'Mông bỏ tục ấy đi. Ai cũng nhìn thấy những bất cập của nó, không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài, ai cũng muốn bỏ cái tục ấy”. Theo Lò Thị Mai, với người H'Mông tục kéo vợ được xem là một nét đẹp truyền thống lâu đời và ở thời ba mẹ cô cũng đã bị tục này ảnh hưởng.

"Từ thời ba mẹ của Mai đã bị như thế rồi, thời ông bà, bố mẹ đã bị rồi. Nhưng Mai nghĩ sao mình phải kéo vợ như thế này, nếu mình thích thì nhờ cha mẹ đi hỏi cưới chứ sao phải kéo vợ? Mình có gia đình đàng hoàng mà!"

Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Lò Thị Mai.

Nói về cách để những cô gái H'Mông thoát khỏi cảnh bị “kéo” về làm vợ, Lò Thị Mai cũng đưa ra những ý kiến riêng. “Nếu người ta kéo mình về nhà mình không muốn lấy thật sự thì mình cứ nói với người lớn: "Mình chưa có quyết định lấy chồng", có người lớn làm chủ thì cứ bày tỏ ý kiến của mình. Những cô gái đi đâu nên đi đông, đi thành nhóm bạn, không nên đi một mình. Nếu có người bắt chuyện, nói chuyện, làm quen mình thì mình không nên trả lời. Nếu người ta kéo thì mình nên kiên quyết không chấp thuận”.

Thời gian gần đây mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn video clip hai nam công an xã giải vây cho thiếu nữ người Mông bị "bắt" làm vợ. Vụ việc xảy ra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, một thiếu nữ H'Mông khi đang đi đường đã bất ngờ bị một thanh niên vừa ôm vừa kéo. Mặc dù cố vùng vẫy tuy nhiên thiếu nữ này vẫn không thể chống cự lại sức mạnh của cậu thanh niên.

Trong tình cảnh ấy, nhiều người nhìn thấy nhưng không hề can thiệp. Sau khi phát hiện vụ việc, hai nam công an xã đã tiến hành can thiệp, theo lời thiếu nữ trên cho biết em bị kéo về làm vợ theo phong tục của người Mông, mặc dù xin tha nhưng bất lực trước sự quyết liệt của đàng trai.

