Lỡ cãi nhau trước mặt con cái thì phải làm sao? - Siêu mẫu Hà Anh có dòng chia sẻ khiến ai cũng phải gật gù khen cách dạy con

Trong cuộc sống hàng ngày, các cặp vợ chồng không thiếu những lúc căng thẳng, mất bình tĩnh mà xảy ra xô xát. Không ít người vì không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ to tiếng trước mặt con dù biết rằng điều đó gây hại cho con.

Nói về điều này, siêu mẫu Hà Anh đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1982 đã nhắn nhủ tới con gái Myla và nhận được nhiều lời ngợi khen về cách nuôi dạy con. Cụ thể, Hà Anh viết:

"Con gái yêu thương. Ba mẹ không phải là những người hoàn hảo, sẽ có những lúc không đủ bình tĩnh để ân cần dạy bảo mà la mắng con. Cũng sẽ có những lúc không đủ tế nhị để kìm nén cảm xúc mà tranh cãi nhau trước mặt con. Những lúc vậy, nhìn ánh mắt con tròn xoe, nghệt ra nhìn ba mẹ, là mẹ lại quên hết giận. Mẹ chỉ muốn ôm bé bỏng vào lòng và làm mọi thứ tốt đẹp nhất vì con và cho con.

Con biết không, ba mẹ đến với nhau vì yêu nhau và muốn chia sẻ cuộc sống bên nhau. Nhưng có con rồi, cuộc sống của ba mẹ có thêm mục đích - một mục đích duy nhất và quan trọng nhất: giữ cho con an toàn, khoẻ mạnh, đi học vui, khám phá nhiều điều, đầy đủ vật chất, tinh thần và quan trọng nhất, luôn được vun vầy bởi tình yêu thương của gia đình, bạn bè.

Con giúp mẹ trở thành người tốt hơn, bỏ qua những sân si, bớt nóng giận, cũng không ham tranh giành quyền lực, đúng sai, nếu nó không thuộc về mình. Đi đâu, làm gì, xong việc, mẹ chỉ muốn về bên con và với con.

Con yêu bé bỏng ghì đầu ba mẹ vào nhau, và áp cái má xinh lên má ba mẹ. Tình yêu sao ngập tràn và gắn kết.

Mai sau con lớn lên, con sẽ còn hiểu ra nhiều điều hơn nữa, con sẽ càng thấy rằng ba mẹ chỉ là những con người không hoàn hảo như con kỳ vọng, nhưng tình yêu ba mẹ dành cho con thì sẽ luôn là vĩnh cửu, luôn trọn vẹn. Ba mẹ sẽ không bao giờ quay lưng lại với con, sẽ luôn là nhà, luôn là điểm tựa, sẽ luôn cho con những lời khuyên đúng đắn - ngay cả khi nó khó nghe đối với con. Bởi vì sứ mệnh của ba mẹ, vẫn sẽ luôn như ngày đầu: giữ cho con khoẻ mạnh, an toàn, an yên trong hạnh phúc.

Con có thể có những lúc không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng ngày nào con trở thành mẹ với gia đình của con, con sẽ hiểu những lời tâm sự này của mẹ. And I know you will offer the exact same unconditional love".

Chia sẻ của Hà Anh sau đó đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Đây không phải là lần đầu nữ siêu mẫu được khen ngợi về cách dạy con. Trước đó, cô từng chia sẻ nhiều quan điểm dạy con đáng ngưỡng mộ.

Được biết bé Myla được mẹ cho đi học từ sớm, khi mới 2 tuổi. Lý do Hà Anh cho con đi học sớm là bởi muốn bé hình thành cá tính riêng, đồng thời khám phá ra những nét tính cách mới mà khi ở bên gia đình, người thân mà bé chưa thể hiện, phát triển thêm các kỹ năng mới.

Nhiều đứa trẻ khác thường sợ đi học nhưng Myla lại là một trường hợp ngoại lệ. Cô nhóc chẳng những không sợ hãi mà còn rất hào hứng. Điều này cũng bởi Hà Anh có cách giáo dục hàng ngày cực hay.

Theo đó, siêu mẫu không bao giờ giữ rịt con ở nhà mà cho con ra ngoài công cộng từ khi bé xíu, để con làm quen với tiếng ồn, phương tiện di chuyển công cộng, nhà hàng ăn, công viên, thậm chí event đông người. Trong quá trình này, siêu mẫu luôn quan sát bé, giới thiệu dần dần vào môi trường để con quen.

Bên cạnh đó, khi Myla sợ người lạ, Hà Anh không bao giờ mắng hoặc giục, bắt ép con phải chào ngay. Cô cho rằng, muốn con tự tin và cởi mở với người xung quanh, bản thân bố mẹ hãy tỏ ra tự tin và cởi mở trước.

Một điều khác mà Hà Anh luôn áp dụng, đó là cho con làm quen với việc không có bố mẹ ở bên và dứt khoát chào tạm biệt. Từ khi Myla còn mới sinh và đang trong thời gian bú thì Hà Anh, kể cả chưa làm việc lại nhiều cũng sẽ tìm cách ra khỏi nhà ăn trưa với bạn, đi làm đẹp,... Siêu mẫu cho biết, mỗi lần "dứt con" dù chỉ 2 tiếng nhưng cô có thêm năng lượng năng động, tập thói quen xa con và tập cho con thói quen xa mẹ.

Để con không bị áp lực tâm lý khi đi học, Hà Anh cũng không bao giờ dọa dẫm mà thường khen thưởng. Cô lấy việc đi học là niềm vui và phần thưởng dành cho con, chẳng hạn: "Con ăn ngoan mai mẹ lại cho con đi học nhé". "Hãy biến việc chuẩn bị đi học buổi sáng, đường đến trường thành những trải nghiệm vui vẻ bằng việc cùng con ca hát, trò chuyện,...", Hà Anh chia sẻ.

