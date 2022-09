Lộ ảnh thân mật của Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid

Mới đây, Daily Mail tung ảnh chụp độc quyền về Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid trong một bữa tiệc, do bạn của Leo là Richie Akiva và Darren Dzienciol tổ chức tại hộp đêm hạng sang Casa Cipriani ở khu Soho của Manhattan, New York.

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid ghé vào sát nhau trò chuyện thân mật. Ảnh: Daily Mail

Trong ảnh, tài tử “Titanic” mặc áo phông cộc tay và đội mũ lưỡi trai màu đen. Gigi tươi trẻ hơn với áo crop-top trắng phối với quần jean rộng thùng thình. Đáng chú ý, cặp đôi tin đồn ghé sát vào nhau nói chuyện rất thân thiết.

Bức ảnh này đã xác thực thông tin Leonardo và Gigi cùng nhau dự một bữa tiệc sau Tuần lễ Thời trang New York vào tối vào thứ Bảy (10/9, giờ địa phương).

Sau khi những bức ảnh giữa Leo và Gigi rò rỉ, Page Six dẫn nguồn tin riêng tiết lộ, hai ngôi sao hạng A đã “nâng cấp” mối quan hệ sang giai đoạn thân thiết hơn, nhưng họ vẫn muốn mọi thứ “diễn ra từ từ”.

Leo còn chạm tay vào người Gigi rất thân thiết. Ảnh: Daily Mail

Những nguồn tin trước đây cho hay, siêu mẫu 27 tuổi và tài tử 47 tuổi tương tác với nhau trong những chuyến đi chơi tập thể. Nhưng thông mới nhất khẳng định, họ đã bắt đầu đi chơi riêng với nhau.

“DiCaprio không phải là người có quan hệ ngoài luồng. Anh ấy không tìm kiếm những mối quan hệ chóng vánh. Họ đang kết nối với nhau một cách chậm rãi”, nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, E! News đưa tin hôm 13/9, mặc dù để ý đến Gigi, ngôi sao “Catch Me If You Can” thích trạng thái độc thân hiện tại. Nguồn tin thân cận với “chân dài” Victoria’s Secret cũng tuyên bố, cả hai không muốn có một mối quan hệ vào lúc này.

Gigi mặc bộ đồ tương tự trong ảnh chụp chung với Leo khi dạo phố cùng em gái Bella Hadid hôm 12/9. Ảnh: Daily Mail

Leo cũng có thói quen đội mũ lưỡi trai màu đen. Ảnh: Daily Mail

Đại diện của Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid chưa phản hồi về những thông tin trên.