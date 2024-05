Linh Rin như tổng tài lộ diện ở sự kiện hậu sinh con đầu lòng, ông xã thiếu gia có cử chỉ gây chú ý

Ngày 2/5, trên trang cá nhân, Linh Rin chia sẻ loạt ảnh cùng ông xã Phillip Nguyễn dự chung một sự kiện. Linh Rin gây chú ý khi mặc bộ suit màu đỏ đơn giản nhưng toát lên vẻ ngoài sang trọng. Việc chọn kiểu tóc búi gọn giúp bà xã Phillip Nguyễn trông thêm phần khí chất.

Sánh đôi cùng Linh Rin tai sự kiện, Phillip Nguyễn như mọi khi xuất hiện với hình ảnh phong độ. Linh Rin và ông xã cùng nhau gặp gỡ nhiều khách quý. Gây chú ý, trong khoảnh khắc bà xã trò chuyện và bắt tay với khách mời, Phillip Nguyễn ở phía sau để lộ biểu cảm vui vẻ và ánh mắt tự hào dành cho vợ.

Linh Rin lộ diện tại sự kiện với khí chất ngời ngời hậu sinh con đầu lòng

Bắt trọn biểu cảm tự hào của Phillip Nguyễn trong lúc vợ trò chuyện với khách mời

Trong sự kiện này, bà xã Phillip Nguyễn có dịp hội ngộ với hội bạn thân như Huyền Baby, Hạnh Sino... Những khung hình chung của hội "con dâu hào môn" khiến nhiều người xuýt xoa. Cư dân mạng cùng dành nhiều lời khen trước nhan sắc mặn mà sau sinh nở của Linh Rin.

Có thể thấy, sau khi về chung một nhà với Phillip Nguyễn, Linh Rin có sự thay đổi trong phong cách ăn mặc. Ở những dịp quan trọng, cô chuộng kiểu thời trang thanh lịch, làm tóc và make up đơn giản. Hậu sinh con đầu lòng, Linh Rin trông chững chạc hơn, ra dáng của phu nhân hào môn.

Linh Rin hội ngộ Huyền Baby, Hạnh Sino tại sự kiện vừa qua

Khung hình "tràn visual" của hội phu nhân hào môn

Linh Rin được nhận xét ngày càng mặn mà, ra dáng dâu hào môn

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017 , đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online, Lời nói dối ngọt ngào...

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2019. Sau khi hẹn hò với con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Linh Rin hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh. Cô cũng thường xuyên xuất hiện bên Phillip Nguyễn và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc.

Cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2023. Hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn được diễn ra kín đáo tại Philippines với sự hiện diện của gia đình và những bạn bè thân thiết nhất.

Chuyện tình của Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn được nhiều người quan tâm

Làm dâu hào môn, Linh Rin được lòng của bố mẹ chồng

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Phillip Nguyễn cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ khi có những bài đăng ngọt ngào trên mạng xã hội. Đến 28/11, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.

Bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai đầu lòng. Khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng. Trong thời gian ở cữ, Linh Rin khá kín tiếng khi không chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô chỉ cập nhật những bữa ăn hay các hoạt động của mẹ bỉm. Cũng giống Hà Tăng, Linh Rin không công khai diện mạo của nhóc tỳ nhà mình.

Hiện tại, Linh Rin thoải mái lộ diện hơn trước. Giống các mẹ bỉm khác, sau khi sinh nở bà xã Phillip Nguyễn tăng cân đáng kể. Thế nên sau khi con cứng cáp, Linh Rin bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn khoa học và chăm chỉ chơi thể thao để lấy lại vóc dáng.

Linh Rin và Phillip Nguyễn lên chức bố mẹ bỉm sữa vào cuối tháng 11/2023

Thời gian gần đây, Linh Rin thoải mái lộ diện hậu sinh nở. Cô cũng chăm chỉ chơi thể thao để lấy lại vóc dáng