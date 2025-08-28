Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?

Đêm 27/8, cộng đồng mạng một lần nữa “dậy sóng” khi Linh Ngọc Đàm bất ngờ trả lời netizen và tự nhắc lại toàn bộ những câu chuyện ồn ào giữa mình, nhóm bạn và Thiều Bảo Trâm trong quá khứ. Điều khó hiểu ở chỗ, đây vốn là những ồn ào đã lắng xuống từ lâu, nhưng chính cô lại tự tay khơi dậy.

Sau tất cả, dư luận không khỏi băn khoăn: Linh Ngọc Đàm thật sự muốn xin lỗi, hay muốn gì vậy? Hành động như thế này là ý gì?

Lời xin lỗi kéo tất cả trở lại vòng xoáy

Trong bài viết, Linh Ngọc Đàm thừa nhận từng thiếu tỉnh táo, xen vào chuyện riêng tư của người khác và gọi đó là sai lầm. Cô còn gửi lời xin lỗi tới những nhân vật liên quan trong câu chuyện xưa như Thiều Bảo Trâm, anh T chị HT. Thế nhưng, lời xin lỗi này lạ lắm!

Linh Ngọc Đàm trả lời netizen, châm ngòi nổ tranh cãi mới

Bài đăng của Linh Ngọc Đàm khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Bởi thay vì khép lại quá khứ, Linh Ngọc Đàm lại kể lại hàng loạt tình tiết trong một sự việc chưa có sự kiểm chứng, khẳng định bằng chứng qua tin nhắn đang nắm trong tay - cuộc hội thoại nhóm 4 người (trong đó có Thiều Bảo Trâm), rồi cuối cùng thừa nhận… rằng bản thân cũng “chỉ nghe từ một phía”. Ê nha!

Động thái này không khác gì kéo những cái tên từng vướng vào “bánh kem trà xanh” năm 2021 trở lại vòng xoáy bàn tán. Kết quả là, thay vì xoa dịu, cô khiến dư luận cảm thấy nhập nhằng: một mặt nhận lỗi, một mặt lại muốn chứng minh rằng mình có lý do để hành xử như thế. Rồi cuối cùng Linh Ngọc Đàm muốn xin lỗi ai?

Điều khiến công chúng càng khó hiểu hơn là thời điểm Linh Ngọc Đàm lựa chọn để “xả lòng”. Khi nhiều người muốn tập trung tận hưởng không khí tích cực, vui vẻ, nữ streamer lại chiếm sóng MXH bằng một drama đã ngủ yên. Không ít ý kiến cho rằng đây là một sự thiếu tỉnh táo, một cách “đáp trả” netizen có phần bốc đồng - thay vì lặng im vì “đó là chuyện của người ta”, cô lại khuấy lên sóng gió 1 lần nữa.

Vòng lặp quen thuộc trong cách hành xử

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Linh Ngọc Đàm gây tranh cãi bởi sự cảm tính của mình. Chính trong “drama bánh kem” năm 2021, cô từng đăng story bênh vực người chị mới thân với câu chữ gay gắt “nghiệp quật đứa nào làm chị tao buồn”, để rồi sau đó một năm lại phải công khai xin lỗi và thừa nhận “vô duyên”.

Điều mâu thuẫn ở chỗ: cô luôn khẳng định đã rút ra bài học, sẽ không lặp lại sai lầm, nhưng rồi lại quay về đúng vòng xoáy cũ - bày tỏ quan điểm nửa vời, tiếp tục thành tâm điểm chỉ trích.

Công bằng mà nói, Linh Ngọc Đàm là một trong những streamer nữ thành công nhất: từ game thủ, cô đã xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, lấn sân kinh doanh và trở thành biểu tượng của sự tự lập. Nhưng nghịch lý là, một Linh Ngọc Đàm mạnh mẽ, bản lĩnh trong công việc lại thường xuyên rơi vào vòng lặp cảm tính, tự đẩy bản thân và người khác vào ồn ào.

Đã rất nhiều lần, Linh Ngọc Đàm thể hiện sự thẳng thắn, bày tỏ các quan điểm liên quan đến tình yêu, hôn nhân trên MXH nhưng lại tự biến mình thành tâm điểm chỉ trích bởi những nội dung không rõ ràng và câu chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Sau đó, nữ streamer tự cho “bay màu” status, coi như chưa từng có gì.

Cách đây chỉ mấy ngày thôi, Linh Ngọc Đàm còn vướng vào một tranh cãi khác khi một khán giả cho rằng nữ streamer ấn like bài viết anti LyHan - Em Xinh Say Hi. Trên tài khoản Threads cá nhân, Linh Ngọc Đàm đã giải thích về hành động này nhưng nghe xong dân tình lại… sượng trân hơn.

Không ít lần Linh Ngọc Đàm gây ra tranh cãi rồi lên tiếng xin lỗi

Cô nói có thể mình đã “ấn nhầm” lịke bài đăng anti LyHan: “Tính mình yêu ghét rõ ràng, nếu đã đính chính hẳn 3 lần thì các bạn cứ tin là vậy đi. Đừng để sự overthinking của bản thân đẩy những người quý em đi ra xa khỏi em thêm nữa. Nếu có ghét cũng đâu cần phải tỏ thái độ công khai rồi lại support trang phục cho em làm gì, coi thường IQ của tôi hả".

Dù đã lên tiếng song việc thừa nhận có thể trượt tay trong 1 tình huống khá nhạy cảm bỗng khiến netizen vô cùng hoài nghi. Sau tất cả thì công chúng khó lòng đặt trọn niềm tin vào những lần lên tiếng của cô.

“Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?” là câu hỏi được nhiều cư dân mạng đặt ra nhất lúc này, nhiều người còn vào tận trang cá nhân của cô và để lại những lời thắc mắc. Quá khó hiểu rồi!