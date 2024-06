Liệu pháp insulin sớm có hiệu quả cho bệnh tiểu đường type 2

Một nhóm nghiên cứu chung do Giáo sư Ông Kiến Bình (Weng Jianping) thuộc Đại học Y Khoa An Huy dẫn đầu, cùng các nhà khoa học từ Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Đại học Y khoa Nam Phương và Đại học Bắc Kinh đã tiến hành nghiên cứu quan sát trong 24 năm về quá trình điều trị cho 5.424 bệnh nhân T2D trên khắp cả nước. Họ phát hiện ra rằng bệnh nhân T2D mới được chẩn đoán trải qua liệu pháp này có nguy cơ đột quỵ giảm 31% và nguy cơ nhập viện do suy tim giảm 28%.

Nghiên cứu này chứng minh hiệu quả của liệu pháp insulin sớm trong việc cải thiện các dấu ấn sinh học liên quan quan đến viêm mạn tính và chức năng nội mạc, vốn là những thông tin cho thấy nguy cơ tim mạch, ở bệnh nhân T2D mới được chẩn đoán. Điều này cung cấp bằng chứng thuyết phục để áp dụng liệu pháp insulin sớm như lựa chọn điều trị tuyến đầu cho bệnh nhân mới được chẩn đoán.

Phát hiện này được công bố trên tạp chí quốc tế Signal Transduction and Targeted Therapy vào đầu tháng 6.