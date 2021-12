Lịch kiểm tra học kỳ I của học sinh TP.HCM sau khi đi học trực tiếp trở lại

Sau khi thống nhất về việc cho học sinh lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp, TP.HCM cũng đã điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022.

Theo đó, thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ 1 sẽ được thực hiện từ ngày 10 - 22/1/2022. Đối với học sinh thuộc diện F0, cách ly, giãn cách xã hội, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp.

Còn về kế hoạch cho học sinh đi học lại, TP.HCM đã thống nhất phương án:

- Các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Từ tuần thứ 2 sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

- Đối với huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

UBND TP chỉ đạo từ ngày 27/12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở y tế tham mưu UBND TP xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3/1/2022.

Cũng theo kế hoạch trên của UBND TP.HCM, nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là: trường THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP.HCM, các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp theo cấp độ dịch của thành phố. Trong đó, địa bàn cấp độ 1 và 2 được dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Ở địa bàn có cấp độ dịch 3 và 4, các cơ sở đào tạo tiếp tục dạy học trực tuyến hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tùy theo phương án cụ thể được UBND TPHCM chấp thuận.

Người tham gia dạy và học cần tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh không quá 6 tháng. Riêng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị cần dạy và học, thực hành trực tiếp hết năm 2021 và Quý I năm 2022 đối với học sinh, sinh viên, học viên năm cuối để làm đồ án tốt nghiệp.