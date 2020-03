LG Styler khử khuẩn trang phục, bảo vệ không gian sống trong mùa dịch bệnh

Nguy cơ luôn tiềm ẩn trong đời sống hàng ngày

Theo khuyến cáo của WHO, đeo khẩu trang y tế là một trong những biện pháp phòng ngừa, hạn chế lây lan virus corona mới qua các giọt bắn hoặc tiếp xúc gần với người bị bệnh trong bán kính 1m. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng khẩu trang đơn thuần sẽ không đủ đảm bảo hiệu quả bảo vệ, thay vào đó cần kết hợp với nhiều biện pháp khác như hạn chế đến nơi đông người, duy trì khoảng cách ít nhất 1m khi tiếp xúc với những người có các triệu chứng ho, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế chạm tay vào miệng và mũi...

Khử trùng quần áo và vật dụng cá nhân là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe

Bên cạnh đó, các vật dụng cá nhân hay đồ dùng trong nhà cũng cần được lưu ý vì đây nơi lưu trú của nhiều loại virus, vi khuẩn. Ngay cả trang phục mặc trên người sau khi đi ra ngoài đều có thể chứa nguồn bệnh, đặc biệt với thời tiết mưa lạnh, độ ẩm cao trong giai đoạn chuyển mùa hiện nay. Đây là điều kiện sinh sống lý tưởng của virus corona mới cũng như các loại vi khuẩn, kí sinh trùng gây cúm, hen suyễn, xoang...

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, lời khuyên của chuyên gia y tế là thường xuyên làm sạch, khử trùng không gian sống cũng như các vật dụng hàng ngày làm từ vải như quần áo, đồ chơi, chăn ga…

Giải pháp làm sạch, diệt khuẩn quần áo bằng công nghệ thông minh

Tại Việt Nam, giải pháp làm sạch phổ biến cho quần áo và vật dụng bằng vải thường được sử dụng là giặt khô, là hơi hoặc chăm sóc trang phục tại spa. Tuy nhiên, các biện pháp trên thường tốn kém, mất thời gian và thường sử dụng hóa chất gây hại cho chất liệu. Chưa kể, hiệu quả khử trùng, khử khuẩn, diệt virus không được đảm bảo.

Chính vì vậy, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã tìm ra "bảo bối" chăm sóc quần áo thông minh cho những bộ cánh đắt tiền đến từ các thương hiệu quốc tế như Chanel, Gucci, LV, Dior... "LG Styler tiết kiệm cho My nhiều thời gian so với đem đồ đi spa và khiến My không còn lo lắng các trang phục bằng cashmere, nhung, dạ… bị nhăn nhúm, bạc màu, hay sợi vải bị xù lông và co rút như trước. Tủ chỉ dùng hơi nước nóng mà làm sạch được tới 3 - 4 bộ vest, váy và đồ dạ hội chỉ trong 20 phút, đồng thời khử mùi, khử khuẩn 99.99% cho trang phục tinh tươm, thơm mới. Rất nhanh, rất an toàn và tiện lợi", người đẹp bật mí.

Trang phục của Hoa hậu Giáng My sạch sẽ, tinh tươm, thơm mới chỉ sau 20 phút làm sạch với LG Styler

Không chỉ riêng hoa hậu Giáng My, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler cũng chinh phục nhiều người nổi tiếng và gia đình Việt nhờ tính năng khử khuẩn trang phục hữu ích giữa thời điểm dịch bệnh. LG Styler sử dụng công nghệ TRUESteam, làm sạch quần áo bằng hơi nước nóng 100 độ C, đảm bảo diệt trừ tới 99.9% virus, vi khuẩn cùng các tác nhân gây dị ứng, bởi theo các chuyên gia, hầu hết virus và vi khuẩn đều không chịu được nhiệt độ cao và chúng thường chết ở mức nhiệt khoảng 100 độ C.

Quần áo được làm sạch bằng hơi nước nóng, đảm bảo khử trùng tới 99.9%

Được chứng nhận bởi Quỹ dị ứng của Anh (BAF), chế độ sấy nhẹ nhàng của LG Styler còn giúp làm khô quần áo, vật dụng một cách nhanh chóng, hạn chế nấm mốc và mùi khó chịu khi thời tiết nồm ẩm. Nhà báo – doanh nhân Lê Quốc Vinh chia sẻ: "Từ khi tậu em LG Styler, chỉ cần vài chục phút trước khi đi làm, treo bộ complet, áo sơ mi vào, chọn chế độ phù hợp, bấm nút, thưởng thức tách trà và thong thả chờ đợi. Quần áo tự động được làm sạch, phẳng phiu, sấy khô thơm tho như mùi nắng sớm, long lanh như mới". Anh cho biết thêm, mình cũng sử dụng LG Styler để làm sạch thường xuyên đồ chơi của con như các loại thú bông, vừa thơm tho, tiện lợi mà không bị nhàu nhĩ, xơ xác như khi nhúng nước.

Doanh nhân Lê Quốc Vinh hài lòng với nhiều chế độ làm sạch, khử trùng phù hợp cho quần áo, chăn ga, đồ chơi… của Styler

Ngay cả với không gian sống, LG Styler cũng có khả năng làm khô, mới căn phòng nhờ chế độ hút ẩm. "Nếu so với việc phun khử trùng, sử dụng LG Styler để làm khô sạch không khí trong nhà tiện lợi hơn nhiều. Chỉ cần để tủ mở khoảng 2h, không khí trong phòng đã thoáng mát, dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi người trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ đỡ hẳn tình trạng hắt hơi, sổ mũi và dị ứng khi giao mùa. Trong thời gian đó, cả nhà vẫn sinh hoạt bình thường chứ không phải rủ nhau ra ngoài chờ như phun thuốc khử trùng", Hoa hậu Giáng My vui vẻ kể lại sau một thời gian tậu về chiếc tủ "bảo bối".

Tính năng hút ẩm giúp làm mới không gian sống

Bên cạnh đó, công nghệ SmartThinQ™ được tích hợp trong LG Styler còn cho phép vận hành hoặc theo dõi hoạt động của tủ mọi nơi, mọi lúc. "Vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình, lại tiện lợi, tiết kiệm thời gian và an toàn cho sức khỏe, đây chắc chắn là "bảo bối" không thể thiếu trong thời điểm bệnh dịch đáng lo ngại hiện nay", người đẹp nhấn mạnh.