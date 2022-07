Lên món chậm, tính tiền sai, một nhà hàng phải công khai xin lỗi khách

Trước đó, trên trang mạng xã hội Review du lịch, ăn uống Đà Nẵng - Hội An, nữ du khách M.A chia sẻ, ngày 2-7 gia đình cô gồm 15 người đến nhà hàng Joy Paradise (tầng 3, du thuyền DHC – Marina, đường Trần Hưng Đạo) để tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ.



Theo nữ du khách, cô đã liên hệ để đặt bàn, cọc trước 2 triệu cho 7 món ăn đặt sẵn. "Nhưng sau 30 phút đến quán, không có một món ăn nào được mang ra, mình chỉ nhận được câu: "bếp đang làm", nữ du khách chia sẻ. Người này đồng thời cho rằng thực phẩm của nhà hàng không được tươi, chất lượng không đảm bảo.

Sau 2 lần kiểm hóa đơn, du khách chỉ phải trả hơn 2,8 triệu đồng so với gần 4,4 triệu đồng ban đầu

Nữ du khách M.A còn cho hay, nhà hàng Joy Paradise còn không rõ ràng khi thanh toán. Cụ thể, hóa đơn tổng giá tiền là gần 4,4 triệu đồng nhưng đồ ăn tại bàn chỉ bằng một nửa số món đã đặt. Nữ du khách yêu cầu kiểm tra lại thì hóa đơn phải trả là 3,2 triệu đồng. Tiếp đó, phải đến khi thực khách yêu cầu giảm 10% hóa đơn (do đặt tiệc sinh nhật, đã thỏa thuận trước), nhà hàng mới giảm tiền còn hơn 2,8 triệu đồng.

"Sau trải nghiệm tồi tệ vừa rồi, mình và gia đình sẽ không bao giờ quay lại. Mọi người đang có ý định du lịch Đà Nẵng, hay đang du lịch tại Đà Nẵng lưu ý để tránh gặp phải tình huống như mình, tiền mất mà rước bực vào người", du khách M.A bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND quận Sơn Trà lập tức chỉ đạo UBND phường An Hải Tây kiểm tra Nhà hàng Joy Paradise. Trả lời với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Oai, Quản lý nhà hàng nêu lý do vì đông khách, thiếu hụt nhân viên nên việc phục vụ bị chậm hơn so với mọi ngày, thiếu sót trong cách phục vụ khách.

Bài đăng phản ánh của nữ du khách được UBND quận Sơn Trà tiếp nhận, xử lý nhanh chóng

Ông Oai cũng trực tiếp xin lỗi khách, nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sự cố, Nhà hàng cũng đã giảm tiền trong hóa đơn tính tiền cho khách phản ánh (giảm 10% số tiền trong hóa đơn).

"Theo Ông Oai, Nhà hàng Joy Paradise đã ngừng hoạt động từ ngày 3-7 để bàn giao cho Công ty TNHH Da Nang Marina. Tại thời điểm kiểm tra, Nhà hàng đã ngừng hoạt động. Nhà hàng có bảng niêm yết giá.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Nhà hàng Joy Paradise công khai xin lỗi khách hàng trên trang mạng xã hội về những thiếu sót trong cách phục vụ khách của nhà hàng", UBND quận Sơn Trà thông tin.