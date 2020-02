Lee Myung Hee: Con gái út tài giỏi nhà Samsung, bà mẹ chồng từng khiến con dâu là cựu Hoa hậu Hàn “lên bờ xuống ruộng”

Bà Lee Myung Hee sinh năm 1943, là con gái út của người sáng lập tập đoàn Samsung, ông Lee Byung Chul. Bà hiện đang giữ chức Chủ tịch Shinsegae, tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị Emart nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trên thương trường, bà Lee Myung Hee được đánh giá là “nữ chiến binh” khi có công đưa Shinsegae trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất xứ kim chi. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến như mẹ chồng khó tính không chấp nhận cô con dâu, nữ diễn viên Go Hyun Jung.



Chính ông Lee Byung Chul khẳng định trong số 3 người con của ông thì bà Lee Myung Hee giống bố nhất. Chính ông là người nhìn ra khả năng tiềm ẩn của con gái. Ban đầu, bà Lee Myung Hee không hề hứng thú với công việc kinh doanh. Bằng chứng là sau khi kết hôn, bà dành đến 12 năm để an phận làm người phụ nữ của gia đình, chăm sóc chồng con. Mãi đến năm 1979, bà nhận lời đề nghị của bố, gia nhập tập đoàn Shinsegae với vai trò giám đốc kinh doanh.

Năm 1987, ông Lee Byung Chul qua đời, bà Lee Myung Hee chính thức thừa kế Shinsegae. Năm 1993, nhìn thấy tiềm năng phát triển của chuỗi siêu thị bán lẻ, đồng thời vận dụng kiến thức học được tại Mỹ, bà quyết định xây dựng Emart. Thời điểm đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Emart là Walmart - “ông lớn” đến từ Mỹ. Thế nhưng sau khi thất bại tại thị trường Hàn Quốc, Walmart đành phải ngậm ngùi rút khỏi đây, bán lại 16 cửa hàng cho Emart vào năm 2006. Tính đến năm 2016, Emart vẫn duy trì ngôi vương với hơn 100 chi nhánh trải dài đất nước Đại Hàn, và doanh thu lên đến 16.851 nghìn tỷ won chỉ tính riêng thị trường nội địa. Emart cũng là thương hiệu đóng góp nhiều nhất cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn Shinsegae.

Thời điểm trước năm 1997, khi vẫn còn hoạt động dưới trướng Samsung, Shinsegae đã đóng góp 40% doanh thu cho tập đoàn mẹ. Theo các chuyên gia đánh giá, cốt lõi của sự tăng trưởng này đến từ năng lực điều hành của người đứng đầu. Điều này chứng tỏ khả năng quản lý đầy táo bạo và hiệu quả của bà Lee Myung Hee.

Bên cạnh Emart, bà Lee Myung Hee còn quản lý Shinsegae International, đại lý nhập khẩu và phân phối khoảng 30 thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế như Alexander Wang, Brunello Cucinelli, Celine… Tính đến năm 2018, bà Lee Myung Hee sở hữu khối tài sản lên đến 2,5 tỷ USD và xếp thứ 15 trong danh sách tài phiệt giàu nhất Hàn Quốc.

Cũng giống như những người mẹ khác, bà Lee Myung Hee luôn muốn điều tốt đẹp nhất dành cho các con. Vậy nên khi con trai cả Chung Yong Jin, phó Chủ tịch Shinsegae, nói muốn kết hôn với nữ diễn viên Go Hyun Jung, bà quyết liệt phản đối vì lý do duy nhất không môn đăng hộ đối. Bất chấp sự phản đối của mẹ, Chung Yong Jin vẫn tổ chức lễ cưới. Những tưởng Go Hyun Jung sẽ trở thành nàng Lọ Lem trong truyền thuyết nhưng sau khi hôn nhân đổ vỡ vào năm 2003, người ta mới thật sự biết được cuộc sống làm dâu không khác gì tù nhân sau song sắt của nữ diễn viên Đồng hồ cát.

Người được cho đã gây khó dễ cho Go Hyun Jung trong suốt thời gian đó không ai khác chính là bà Lee Myung Hee. Thậm chí sau khi “tống cổ” Go Hyun Jung ra khỏi cửa nhà bằng số tiền đền bù vỏn vẹn 1,5 tỷ won (31 tỷ đồng), bà còn dùng quyền lực, cấm tuyệt hình ảnh của con dâu cũ xuất hiện trên sản phẩm của tập đoàn Samsung và Shinsegae. Không thể phủ nhận tài năng của bà Lee Myung Hee trên thường trường nhưng bà cũng chính là hình mẫu người mẹ độc tài thường thấy trong phim Hàn.

