"Lee Min Ho nhí" ở Vườn Sao Băng sau 14 năm: Nhan sắc thăng hạng nhưng mãi không nhận phim mới

Cơn sốt Vườn Sao Băng 2009 không chỉ là bệ phóng sự nghiệp cho hội F4 và nữ chính mà còn giúp dàn sao nhí được khán giả biết đến và yêu mến. Trong số các sao nhí góp mặt trong phim năm đó, có hai cái tên được chú ý hơn cả là Nam Da Reum và Kang Han Byul. Cả hai đều sinh năm 2002 và sở hữu vẻ ngoài đáng yêu. Nếu Nam Da Reum hiện vẫn đang làm nghề và là ngôi sao trẻ sáng giá thì Kang Han Byul lại mất hút khỏi làng giải trí.



Năm đó ở Vườn Sao Băng, Kang Han Byul được chú ý bởi thủ vai nam chính Goo Jun Pyo phiên bản nhí. Cậu bé gây sốt sở hữu khuôn mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ và nét diễn thì vô cùng lém lỉnh. Thậm chí so với Lee Min Ho, Kang Han Byul còn được cho là có ngoại hình đúng chất thiếu gia tóc xoăn hơn.

Lee Min Ho và Kang Han Byul

Dù trước Vườn Sao Băng, Kang Han Byul đã đóng phim được hơn một năm nhưng không thể phủ nhận chính vai Goo Jun Pyo nhí đã giúp Kang Han Byul được chú ý nhiều hơn. Có điều sau vai diễn này, Kang Han Byul lại không tích hoạt động như cậu bạn Nam Da Reum. Từ 2009 đến 2015, Kang Han Byul đóng thêm 7 bộ phim nữa, tất cả đều là những vai diễn nhỏ xuất hiện hiện tương đối ít, sau đó thì nghỉ hẳn việc diễn xuất. Tác phẩm cuối cùng là Kang Han Byul là Orange Marmalade, lên sóng vào năm 2015.



Kang Han Byul ở Orange Marmalade

Kể từ sau Orange Marmalade, khán giả thỉnh thoảng mới được thấy Kang Han Byul thông qua những hình ảnh hiếm hoi mà anh đăng tải trên mạng xã hội. Gần đây nhất anh cũng xuất hiện ở chương trình I Can See Your Voice với tư cách khách mời. Ở tuổi 21, Kang Han Byul ngày càng điển trai khiến khán giả mong mỏi tới một ngày, "Lee Min Ho nhí" năm nào sẽ trở lại màn ảnh. Đáng nói hơn khi trên trang cá nhân, Kang Han Byul bất ngờ để thông tin bản thân là một "diễn viên" ở phần tiểu sử, chính bởi vậy việc anh trở lại với diễn xuất có lẽ sẽ là chuyện một sớm một chiều.

Kang Han Byul trong loạt hình ảnh gần đây

Nguồn ảnh: Hancinema