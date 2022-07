Lee Byung Hun từng bị rối loạn, hoảng sợ đến mức không thở được khi lên máy bay

Nam diễn viên Lee Byung Hun tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim hành động thảm họa mới mang tên "Hạ cánh khẩn cấp". Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lee Byung Hun sau 2 năm kể từ bộ phim "The man standing next" vào năm 2020.

Tài tử Lee Byung Hun vào vai người cha tận tuỵ trong bom tấn "Hạ cánh khẩn cấp".

"Hạ cánh khẩn cấp" của đạo diễn Han Jae Rim kể về một chuyến bay từ Seoul đến Honolulu, Hawaii. Tuy nhiên, chuyến bay rơi vào tình huống khẩn cấp khi một tên khủng bố reo rắc một loại virus chết người vào hành khách đang bay. Trên độ cao hơn 8,534m, tính mạng 150 con người sẽ ra sao khi loại virus này xâm chiếm toàn bộ máy bay, còn họ không có bất cứ lối thoát nào khác.

Trong phim, Lee Byung Hun vào vai Jae Hyuk, một người cha mắc chứng sợ bay. Bất chấp nỗi sợ của mình, ông đã lên chuyến bay cùng con gái đến Hawaii để tìm điều kiện sống tốt hơn cho cô con gái đang mắc bệnh của mình. Tuy nhiên khi đang làm thủ tục ở sân bay, anh bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ là Jin Seok (Im Si-wan). Khi gặp lại Jin Seok trên máy bay và một trong những hành khách đột ngột chết trên không sau một lời đe dọa khủng bố, sự nghi ngờ của anh về Jin Seok ngày càng gia tăng.

Lee Byung Hun tiết lộ anh đã vận dụng trải nghiệm nỗi sợ, hoảng loạn khi trên máy bay ở độ tuổi 20 để nhập vai. "Khi lên máy bay đi Mỹ, lần đầu tiên tôi bị hoảng loạn. Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đó. Nó sốc đến mức tôi không thể nào quên được", anh nói. "Tôi hỏi liệu có bác sĩ nào trên máy bay và dừng máy bay không, nhưng họ nói rằng họ không thể làm vậy. Tôi không thể thở được", anh chia sẻ.

Kinh nghiệm thực tế đó đã giúp anh khắc họa tình trạng của Jae Hyuk trên chuyến bay một cách tinh tế. “Khi khắc họa nhân vật này, tôi đã thảo luận với đạo diễn Han về nỗi sợ hãi và những triệu chứng mà Jae Hyuk phải trải qua xuyên suốt câu chuyện,” anh nói. "Anh sợ hãi thậm chí vừa lên máy bay và sẽ cần dùng thuốc an thần. Nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trên máy bay, anh ấy trải qua một loạt các triệu chứng hoảng sợ. Là một người biết điều đó là như thế nào, tôi đã cố gắng tái hiện nó một cách chân thực nhất có thể".

Bên cạnh đó, Lee Byung Hun cho biết anh tự tin vào vai người cha tận tuỵ trong phim. "Khi tôi đóng vai chính trong '"A single rider", tôi đã có con. Bây giờ, con trai tôi đã lớn, và tuổi của nó cũng bằng tuổi con gái Jae Hyuk trong "Hạ cánh khẩn cấp".Tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn với con mình và tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc nhập vai nhân vật này".

Nhưng anh thừa nhận anh cần phải nỗ lực và tưởng tượng nhiều hơn nữa để khắc họa người cha có con gái, điều mà anh chưa từng trải qua."Con trai và con gái không giống nhau. Tôi quan sát kỹ những người bạn có con gái của mình. Cử chỉ, cách nói chuyện và đối xử với con của họ rất khác so với những người cha có con trai".

Nhớ lại lần đầu tiên đọc kịch bản, Lee Byung Hun nói rằng bộ phim diễn ra ly kỳ đúng như những gì anh mong đợi từ kịch bản. "Lần đầu tiên tôi đọc kịch bản, đó là một cơn bão căng thẳng và bối rối. Vì vậy, tôi thích thú như đang đi tàu lượn siêu tốc", anh nói.

"Đội ngũ sản xuất cố gắng để khán giả cảm nhận những gì diễn ra trên máy bay từ chính chỗ ngồi của họ. Bản thân trải nghiệm đó là duy nhất". Lee Byung Hun nói thêm: “Mặc dù nó không được dự định trước, nhưng tôi cảm thấy bộ phim này có một câu chuyện mà những người sống trong thời đại này có thể đắm chìm và cảm thông hơn khi họ đang xem nó sau khi vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19".

"Hạ cánh khẩn cấp" được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn tài năng Han Jae Rim (The face reader, The king). Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám bậc nhất gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Yim Si Wan, Kim So Jin và Park Hae Jun. Bộ phim từng được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2022 và sẽ khởi chiếu tại phòng vé Việt trong tháng 8./.