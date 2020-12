Lê Thiện Hiếu: Tôi thấy mình như ngậm thìa vàng từ sau khi thi Sing my song

Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật, Lê Thiện Hiếu đã đánh dấu sự nghiệp của mình bằng một mini – album mang tên 24+. Với định dạng EP (extended play) gồm 4 ca khúc do Lê Thiện Hiếu sáng tác và thể hiện, mang màu sắc Pop/RnB để người nghe có thể cảm nhận được âm nhạc một cách trọn vẹn nhất khi các ca khúc mang cùng một concept.

Lê Thiện Hiếu trở lại cùng sản phẩm âm nhạc hoành tráng

Lấy cảm hứng từ vũ trụ, Lê Thiện Hiếu viết nên những bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn, bản phối tạo cảm giác chill, dễ chịu cho người nghe. "Đối với Hiếu, vũ trụ rất hấp dẫn, khiến người ta luôn phải ngước nhìn và tò mò về nó. Hiếu viết nên EP này với tâm thế một người say mê muốn tìm hiểu tình yêu, và những suy nghĩ của phụ nữ, cũng huyền bí như vũ trụ này vậy" - Nam ca sĩ chia sẻ.

Nếu "Show me" là những cảm xúc khi mới bắt đầu yêu với lời nhắn của chàng trai mong cô gái chỉ cần thể hiện tình yêu của mình là đủ thì "Ooh just you", "Dẫn lối" và "Vũ trụ huyền bí" lại là sự đắm chìm trong tình yêu.

Được biết, khi ra mắt sản phẩm này cũng là lần đầu tiên Lê Thiện Hiếu trực tiếp sắp xếp các hoạt động thực hiện từ tạo dựng concept, hình ảnh, clip entry – exit giới thiệu về EP… Anh tâm sự: "Ra mắt một single với một người đơn giản như Hiếu chỉ là viết nhạc – hoàn thiện – đăng tải – chia sẻ. Hiếu cảm giác như sau Sing my song, mình đã bước vào showbiz như một đứa trẻ ngậm thìa vàng, ngoài sáng tác và hát mình chẳng biết gì, chỉ phụ thuộc vào người khác, đường hướng mình muốn để xây dựng hình ảnh là gì, đến hiện tại Hiếu mới tự thân vận động được! Bây giờ đứa trẻ ấy nhả chiếc thìa để đi trên con đường của mình chọn".

Ngoài ra, Lê Thiện Hiếu cũng bộc bạch có những thời điểm anh cảm thấy rất hoang mang, chẳng biết mình phải làm sao cho đúng. Khi mới bắt đầu được chú ý ở Sing my song, Lê Thiện Hiếu chẳng còn người bạn nào bên cạnh để sẻ chia nữa cả.

Anh cũng nói thêm, khi thực hiện EP này, anh biết chắc những khán giả đang dõi theo mình chưa chắc có thể cảm thụ được, bởi, họ là những khán giả từ Ông bà anh, nhưng nam ca sĩ cứ "thử liều 1 lần xem sao".

Trong quá trình thực hiện E.P, Lê Thiện Hiếu và producer MastaL đã trao đổi, làm việc với nhau rất nhiều để có được bản phối ưng ý nhất. Vì là một người cầu toàn trong công việc và còn là người làm âm nhạc, giọng ca sinh năm 1995 cũng đôi chút hoang mang khi gặp khó khăn ở phần âm thanh và lo lắng về sự đón nhận của khán giả.