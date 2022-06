Lệ Nam lên tiếng sau phát ngôn "đổ lỗi" bị loại sớm vì là người song tính

Là một trong những thí sinh được dự đoán sẽ đi sâu tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nhưng Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh) chỉ dừng chân Top 16 khiến nhiều fan tiếc nuối.

Tuy nhiên, sự tiếc nuối của người hâm mộ dành cho Lệ Nam nhanh chóng chuyển thành tranh cãi khi người đẹp chia sẻ lý do (do cô tự suy đoán) khiến mình sớm dừng chân. "Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín rồi. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16. Vì tôi nói tôi là bisexual (người song tính - PV). Và đó là lý do", người đẹp Tiền Giang nói.

Trước đó, Lệ Nam bị mỉa mai giọng "chua lè" trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì ngay lập tức cô "đổ lỗi" tại... cái mic.

Với những khán giả theo dõi phần trình diễn đêm Chung kết vừa qua của người đẹp lại không đồng tình với lý do mà cô đưa ra. Không phủ nhận Lệ Nam đang ở phong độ nhan sắc cao nhất, cũng đã làm rất tốt trong các đêm thi khác, đặc biệt là tỏa sáng trong đêm Bán kết, nhưng ở Chung kết, mỹ nhân Tiền Giang có phần hùng biện chưa tốt, dù là xét trên Tiếng Việt hay Tiếng Anh.

Trước những ồn ào, cách đây ít phút, Lệ Nam xin gửi lời xin lỗi về những lời chia sẻ vừa qua đã gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

"Trong vòng phỏng vấn kín, Lệ Nam nghĩ mình nên thành thật với suy nghĩ và phải chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên đã nói lên hết mọi thứ, kể cả những sai lầm của tuổi trẻ.



Trong đêm chung kết, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng những gì diễn ra đúng như Lệ Nam đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, sự ủng hộ của gia đình, khán giả, của các bạn thí sinh cũng như chia sẻ của các chị giám khảo đã làm Lệ Nam quá xúc động và đã mất tập trung, diễn đạt không rõ ý trong lúc chia sẻ riêng với một người anh phóng viên, rồi dẫn tới tranh cãi vừa qua", cô lý giải.

Đồng thời, theo Lệ Nam cô không đổ lỗi cho việc thừa nhận bản thân là người song tính mà sớm phải dừng chân tại Top 16.

"Ngay trong chia sẻ đầu tiên dự thi của mình, Lệ Nam cũng không giấu là người song tính, trong đêm bán kết Lệ Nam cũng giới thiệu bản thân là người song tính, lúc đó cũng có sự hiện diện của ban giám khảo ở tại đó. Vì vậy, không phải vì bản thân tiết lộ là người song tính trong vòng phỏng vấn kín mà Lệ Nam đã có những sai lầm từ trước đó và bản thân cũng chưa phải là một thí sinh xuất sắc so với các bạn còn lại.

Lệ Nam được các giám khảo an ủi sau kết quả đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Còn về giới tính thì Lệ Nam luôn tự hào và coi mình là một phần trong cộng đồng LGBTQ+ và Lệ Nam sẽ luôn đấu tranh và ủng hộ cộng đồng ngày càng văn minh", Lệ Nam khẳng định.

Người đẹp Tiền Giang cũng chia sẻ, sau đêm chung kết, cô đã được các giám khảo chia sẻ, an ủi rất nhiều. Bản thân mình cũng biết là làm chưa tốt ở đâu, cần rút kinh nghiệm gì ở hiện tại và cố gắng như thế nào trên con đường sắp tới. Cuối cùng, Lệ Nam một lần nữa xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của mọi người về những lời diễn đạt không rõ ý của bản thân trong đêm chung kết đã dẫn đến những tranh cãi. Đó cũng là một bài học của Lệ Nam trong việc chia sẻ quan điểm, thông điệp của mình rõ ràng, dứt khoát.