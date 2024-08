Lấp đầy thiếu hụt miễn dịch trong giai đoạn đầu đời của trẻ: Việc quan trọng mẹ nên làm ngay cho con

Vậy giai đoạn thiếu hụt miễn dịch ở trẻ là gì? Và cha mẹ cần chú ý những yếu tố gì để bảo vệ bé trong giai đoạn này?



Thiếu hụt miễn dịch đầu đời ở trẻ, giai đoạn mẹ rất dễ bỏ qua

Hệ miễn dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trẻ sơ sinh trước sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Khi mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa tự tạo ra được kháng thể và phụ thuộc hoàn toàn vào lượng kháng thể từ mẹ truyền cho qua nhau thai và khi bú mẹ, gọi là "miễn dịch thụ động". Tuy nhiên lượng kháng thể này cũng sẽ giảm mạnh sau 6 tháng đi trong khi hệ miễn dịch tự thân của trẻ vẫn còn đang phát triển và chưa sản sinh đủ lượng kháng thể đủ để bảo vệ bé gây nên tình trạng "thiếu hụt miễn dịch". Phải đến khi trẻ được 3 - 4 tuổi thì miễn dịch tự thân của trẻ mới sản sinh đủ lượng kháng thể gần bằng của người lớn, và đủ khoẻ mạnh để bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật. Vậy nên, khoảng thời gian giao thoa giữa miễn dịch thụ động và miễn dịch chủ động trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi được coi là giai đoạn thiếu hụt miễn dịch đầu đời hay "khoảng trống miễn dịch".



Giai đoạn thiếu hụt miễn dịch, cũng là giai đoạn 1000 ngày đầu đời vô cùng quan trọng của con, quyết định sự phát triển của con sau này. Vậy nên, muốn con phát triển toàn diện, khỏe mạnh nhất, phụ huynh cần củng cố và tăng cường bảo vệ hệ miễn dịch cho con.

Bố mẹ có thể áp dụng một số giải pháp sau để bù đắp thiếu hụt miễn dịch cho trẻ

Thiếu hụt miễn dịch ở trẻ là một vấn đề đáng quan tâm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của bé. có nhiều giải pháp giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch. Dưới đây là một số giải pháp giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch phổ biến và hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng cho con:

Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời: Sữa mẹ chứa kháng thể tự nhiên giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiễm trùng, đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ theo lịch khuyến cáo của Bộ Y tế: Vaccine giúp cơ thể trẻ tạo ra kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phòng được nhiều căn bệnh.



Đảm bảo ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên: Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi, tăng cường hệ miễn dịch và sản xuất các tế bào chống lại bệnh tật, kể cả với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, lựa chọn các bài tập phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của trẻ giúp tuần hoàn máu, tăng cường hệ miễn dịch và giảm căng thẳng.

Cho trẻ ăn uống đầy đủ dưỡng chất: Trẻ được cung cấp đầy đủ các vitamin, khoáng chất cần thiết sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mẹ nên bổ sung đủ cho trẻ các loại vitamin, probiotic, khoáng chất...

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc môi trường ô nhiễm: Việc này có thể giảm thiểu tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh, bảo vệ đường hô hấp của trẻ.

Khám sức khỏe định kỳ: Theo dõi sức khỏe của trẻ thường xuyên giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.

Giải pháp từ kháng thể IgG củng cố nền tảng miễn dịch tốt giúp bé tự do lớn khỏe

Theo các chuyên gia nhi khoa, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp trẻ cải thiện sức khoẻ, cải thiện các chức năng cho cơ thể, cho trẻ một nền tảng sức khỏe tốt để có thể tự do khôn lớn, phát triển hoàn thiện. Một số chuyên gia khuyến nghị về tầm quan trọng của dinh dưỡng miễn dịch trong mục tiêu tăng cường và cải thiện miễn dịch cho nhiều đối tượng kể cả trên trẻ em và người lớn, trong đó bổ sung kháng thể IgG từ sữa non là thành phần dinh dưỡng miễn dịch có tác dụng trực tiếp giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch

Theo đó kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non có tác dụng kháng khuẩn trực tiếp, trung hòa nội độc tố vi khuẩn tại toàn bộ đường tiêu hóa. Kháng thể này cũng có các hoạt tính sinh học khác giúp ức chế tình trạng viêm tại ruột, thúc đẩy tái tạo lớp màng nhầy, phục hồi tổn thương mô.

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, cần bổ sung đủ lượng 1000mg kháng thể IgG/ngày để giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây bệnh từ virus, vi khuẩn. Do đó cha mẹ có thể lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng bổ sung có chứa sữa non ngày đầu có hàm lượng kháng thể cao để bổ sung cho trẻ



Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bố mẹ cần lưu ý xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp cho trẻ vận động thường xuyên và khám sức khỏe và tiêm chủng định kỳ theo đúng lịch khuyến cáo của Bộ Y tế.