Lan Khuê tình tứ bên chồng đại gia dịp kỷ niệm 1 năm cưới, nghe câu nói của ông xã đủ biết tình cảm thế nào

Tròn 2 năm ngày cưới, mới đây, trên Facebook cá nhân, ông xã Lan Khuê đã tung ảnh tặng hoa, tình tứ bên vợ nhân ngày kỷ niệm. Khoảnh khắc "ngọt lịm tim" của cặp vợ chồng nhanh chóng được khán giả "thả tim" lia lịa.

Đáng chú ý, John Tuấn Nguyễn còn khẳng định mình là một người đàn ông may mắn sau khi cưới Lan Khuê và không ngại dành lời yêu thương đong đầy với cô. "2 years ago, I became a husband and then a father last year, thank you for making me a lucky man, I love you". (Tạm dịch: 2 năm trước tôi trở thành một người chồng và trở thành một người cha vào năm ngoái. Cảm ơn em đã biến anh trở thành một người đàn ông may mắn. Anh yêu em). Dù bận rộn trong công việc nhưng vợ chồng Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm dành cho nhau. Bên cạnh đó, nhan sắc chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" của Lan Khuê cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

John Tuấn Nguyễn khẳng định mình là một người đàn ông may mắn sau khi cưới Lan Khuê

Sau khi kết hôn, Lan Khuê ngày càng thăng hạng nhan sắc đúng chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ hạnh phúc

Cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời vào năm ngoái

Hôn nhân viên mãn của Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ

Ảnh: Facebook nhân vật