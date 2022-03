Trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022", Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" được tổ chức từ ngày 25-27/3/2022 tại Khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", "Hà Nội - Đến để yêu".