Ngay lúc này, Moon Ga Young là một trong những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Lý do là bởi xuất hiện thông tin cô nàng đang thảo luận về việc tham gia dự án phim Whale Star. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Moon Ga Young sẽ sánh đôi cùng với Choi Woo Sik.

Chỉ cần nhìn bóng lưng, người ta cũng biết Moon Ga Young mang vẻ đẹp sang chảnh đến thế nào...

Ở làng giải trí Hàn Quốc hiện tại, cả Moon Ga Young lẫn Choi Woo Sik đều là những cái tên được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, thông tin về màn kết hợp của họ lại bất ngờ vấp phải những ý kiến trái chiều từ công chúng, đặc biệt là với nữ chính Moon Ga Young.

...cũng chính vì thế mà khán giả phản đối việc cô đóng vai nữ chính người hầu trong phim Whale Star.

Whale Star là một tác phẩm lấy bối cảnh vào thời kỳ Triều Tiên đang bị Nhật Bản chiếm đóng, nữ chính Soo Ah là một người hầu. Tuy nhiên, Moon Ga Young vốn được biết đến với gương mặt xinh đẹp và mang nét sang chảnh vô cùng nổi bật. Chính vì vậy, nhiều người tin cô không thể nào đóng vai nghèo khổ được. Thay vào đó, họ đưa ra một số ứng viên phù hợp hơn như Kim Hye Yoon, Kim Da Mi hay Kim Min Ha. Dẫu vậy, một số netizen cho rằng vẫn nên đợi tạo hình thay vì vội vàng đưa ra những lời phán xét.

Moon Ga Young là cái tên gắn liền với những từ như "slay", "sang chảnh" hay "vibe tài phiệt".

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cho bả đóng tiểu thư thì hợp.

- Moon Ga Young sang quá nên đóng người hầu nghe hơi sai. Nhưng mà chắc phải xem tạo hình mới đánh giá được. Còn nam chính bối cảnh như nào nhỉ? Nếu là vai quý tộc thì Choi Woo Sik cũng không hợp lắm.

- Bộ này khá nặng về tâm lý, nữ chính nguyên tác sau này còn bị câm nên phải diễn xuất chắc tay cỡ Kim Tae Ri mới lột tả được hết tâm lý nhân vật. Với diễn xuất mấy phim gần đây của Moon Ga Young thì e là cổ gánh không nổi đâu.

- Nghe mô tả thì đúng là Kim Hye Yoon hợp vai phết, em này diễn mắt cũng tốt nữa.

- Tui khá thích chị Moon Ga Young nhưng nói thật chị không hợp, còn để Woo Shi là nam chính thì cũng được vì ông đã diễn nhiều thể loại nên hoàn toàn cân được. Nữ chính thì ít ra nếu là Da Mi thì ok, nhưng mà tui thấy là Min Ha hoặc Hye Yoon là hợp nhất, còn nam chính có thể là Jang Dong Yoon hoặc Jang Se Yong vì face shape hai anh này hợp.

- Trông cả hai không ai hợp hết á.

- Ga Young đẹp nhưng mà Da Mi đóng vai này hợp hơn thì phải á.

- Bạn nữ chính xinh nhưng mà mình thấy không hợp, diễn sao ý.

Nói thêm về Moon Ga Young, cô sinh năm 1996 và đang là một trong những gương mặt nổi tiếng ở Kbiz. Nữ diễn viên 29 tuổi bén duyên với điện ảnh từ bé với một vai diễn nhỏ ở phim Bloody Reunion ra mắt năm 2006. Sau đó, cô liên tục có cơ hội tham gia nhiều dự án khác nhau, qua đó trau dồi kinh nghiệm diễn xuất cho bản thân.

Ngoài những thông tin xoay quanh việc góp mặt ở Whale Star, Moon Ga Young còn được quan tâm nhờ vai nữ chính trong phim Law And The City đang phát sóng.

Moon Ga Young từng đóng phụ trong phim Jealousy Incarnate của Jo Jung Suk - Gong Hyo Jin, cũng như đóng chính ở các tác phẩm được yêu thích như Eulachacha Waikiki 2 hay True Beauty. Trong năm 2025, khán giả liên tục gặp Moon Ga Young ở các tác phẩm khác nhau. Hồi tháng 2, đó là bộ phim hài - lãng mạn Dearest Nemesis cô đóng cặp với Choi Hyun Wook. Hiện tại, phim Law And The City (tựa Việt: Luật Sư Phường Seocho) cô đóng cặp cùng Lee Jong Suk đang chiếu. Sắp tới, phim điện ảnh Once We Were Us của Moon Ga Young và Woo Do Hwan sẽ ra rạp.