Làm thế nào để trẻ hào hứng với kiến thức an toàn giao thông?

Nhiều bậc phụ huynh chưa biết, khi trẻ bước vào độ tuổi từ 3 - 5 cũng là lúc cần phải trang bị cho con những kiến thức về an toàn giao thông.



Không nên nghĩ rằng trẻ con chưa biết gì nên chưa cần dạy, thực tế ở độ tuổi này, các bé đã bắt đầu hình thành nhận thức, tò mò về thế giới xung quanh, đồng thời được cùng bố mẹ, người thân tham gia giao thông mỗi ngày. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để các bé được bắt đầu làm quen, ghi nhớ kiến thức an toàn giao thông, làm nền tảng để phát triển tư duy trong giai đoạn tiếp theo.

Việc trang bị kiến thức về an toàn giao thông cho con cũng quan trọng không thua kém vấn đề giáo dục hay chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Bởi đó là một cách để đảm bảo sự an toàn cho bản thân bé cũng như với xã hội.

"Vui giao thông" - Chương trình giáo dục về ATGT dành riêng cho lứa tuổi Mầm non

Dẫu vậy, trẻ nhỏ vốn được ví như những "tờ giấy trắng", người lớn vẽ lên thế nào thì sẽ là thế đó. Điều đó cho thấy, nhận thức của trẻ mầm non còn rất non nớt, vì vậy cần có cách tiếp cận phù hợp, theo hướng học - vui, vui - học thay vì chỉ dạy cho bé những kiến thức đơn thuần, khó hiểu rồi bắt bé phải ghi nhớ.

Giúp con hình thành nhận thức cơ bản và đúng đắn về giao thông qua series hoạt hình "Vui giao thông" ngộ nghĩnh, dễ hiểu

Thấu hiểu được điều đó cùng mong muốn để trẻ nhỏ có thể tiếp cận với kiến thức giao thông một cách dễ dàng nhất, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản mới với tên gọi "Vui giao thông" đã ra đời. Chương trình được phát sóng dưới dạng phim hoạt hình, loại hình phim vô cùng cuốn hút các bạn nhỏ.

Series phim hoạt hình "Vui giao thông" xoay quanh 3 nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu là Bi (Khỉ) - Bo (Mèo) - Ben (Tắc kè) đã trở thành chương trình được các bạn nhỏ yêu thích và hào hứng chờ đón hàng tuần.

3 bạn Bi (Khỉ) - Bo (Mèo) - Ben (Tắc kè) trong tập 1 chương trình "Vui Giao Thông"

Qua mỗi tập phim, "Vui giao thông" mang đến cho các bé những bài học, câu chuyện giao thông với nhiều kiến thức bổ ích, được truyền tải thông qua những lăng kính tuổi thơ hồn nhiên, sinh động.

Không chỉ đơn thuần là những nhân vật trong phim, Bi, Bo, Ben còn giống như những người bạn đồng hành của các bạn nhỏ, cùng nhau khám phá thế giới và hình thành cho bản thân những nhận thức và bài học đầu tiên về giao thông. Bên cạnh đó, những bản nhạc vang lên trong các tập phim cũng khiến trẻ thích thú, trở thành giai điệu quen thuộc với các quy tắc giao thông để bé có thể ngân nga và dần ăn sâu vào trí nhớ của mình.

Luật an toàn giao thông tưởng chừng khô khan nhưng lại trở thành những bài học siêu dễ thương với bọn trẻ. Để các bé dần học được và ghi nhớ những cách ứng xử từ nhiều câu chuyện giao thông.

Giáo dục về an toàn giao thông được mang vào trường mầm non, đem lại những bài học trực quan, thực tế

Một điểm nổi bật khác của "Tôi yêu Việt Nam" mùa mới là việc triển khai thí điểm hoạt động đào tạo cho các bé tại trường mầm non trong năm học 2020-2021 tại 5 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng và Cần Thơ. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có 3 trường mầm non được chọn làm thí điểm.

Trong chương trình này, các bé sẽ có cơ hội nhập vai vào các nhân vật như: Người tham gia giao thông, chú cảnh sát điều hành giao thông… Được làm quen với các phương tiện giao thông, lên xuống xe an toàn, đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách, phân biệt một số biển báo giao thông cùng nhiều nội dung thú vị khác…

Honda Việt Nam cùng với Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã biên soạn nhiều học liệu về an toàn giao thông như: Tài liệu hướng dẫn giảng dạy, các tình huống trong các tập phim "Vui giao thông", bộ giáo cụ, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông, thẻ bài... Đó sẽ là kho kiến thức phong phú, sinh động để các giáo viên có thể hướng dẫn bé tìm hiểu và trải nghiệm các quy tắc giao thông an toàn.

Chắc chắn khi được vào vai, bé sẽ có những trải nghiệm các tình huống giao thông hết sức thực tế và trực quan, giúp việc học vui - vui học của bé đạt được hiệu quả tối đa. Đây cũng là cách truyền đạt tích cực, tạo ra niềm vui thú và gửi gắm kiến thức bổ ích cho trẻ.

Sau 3 tháng triển khai, "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản mới "Vui giao thông" đã phần nào chiếm được tình cảm của các bậc phụ huynh, nhà trường và đặc biệt là các bạn nhỏ. Hy vọng trong thời gian tới, "Tôi yêu Việt Nam" nói riêng và hoạt động giáo dục An toàn giao thông cho trẻ em nói chung sẽ được triển khai rộng rãi và hiệu quả hơn nữa, giúp từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa giao thông an toàn và văn minh.