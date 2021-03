Làm thế nào để nhận biết đồ ăn quá hạn sử dụng vẫn còn dùng được?

Theo lẽ thường khi kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm, đa phần chúng ta sẽ vứt bỏ những món đã quá đát. Không chỉ người Việt mà đa số người nước ngoài cũng tin rằng thực phẩm quá hạn sử dụng sẽ gây ngộ độc, làm hại cơ thể khi ăn vào. Nhưng có phải mọi trường hợp đều như vậy?

Câu trả lời là không. Một số nhà khoa học đã chỉ ra cách hiểu chưa đúng về các quy tắc của hạn sử dụng có thể dẫn đến trường hợp lãng phí thực phẩm. Bà Meghan Starz - Phó chủ tịch hiệp hội sản xuất hàng hoá Mỹ đã chia sẻ kết quả nghiên cứu dựa trên việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm so với hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhiều loại thực phẩm khác nhau như sau: Với một số loại, mốc thời gian đó cho biết thực phẩm ở trạng thái tươi ngon nhất, tốt hơn hết là nên sử dụng sản phẩm trước thời hạn đó. Tuy nhiên, sau mốc thời gian đó dù không còn chất lượng tốt nhất nhưng chúng không bị hỏng, vẫn có thể ăn, uống được. Trong trường hợp này, sự vứt đi sẽ là lãng phí.

Vậy làm thế nào để nhận biết đồ ăn quá hạn sử dụng vẫn còn có thể sử dụng được?

Nhìn vào các ký hiệu trên vùng ghi hạn sử dụng

Sell by: Ngày món hàng cần đưa xuống khỏi kệ phân phối. Ngày này giúp nhà sản xuất đo lường mức độ tiêu thụ sản phẩm, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Nếu hiểu sai, khách hàng sẽ tưởng nhầm là hạn dùng và vứt đi rất lãng phí.

Used by (hạn dùng) và Best by (tốt nhất nên dùng khi): Ngày ghi trên đây cho biết thời điểm sản phẩm còn tươi ngon nhất, chứ không phải đã bị hỏng hay không sử dụng được nữa.

Kiểm tra chất lượng bằng thị giác và thính giác

Đừng vội vứt đi thực phẩm khi thấy nó đã quá hạn. Theo bà Dana Gunders - thành viên Hội đồng bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên của Mỹ, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra và nhận định chất lượng món ăn bằng mắt thường trước khi vứt đi. Nếu mới quá hạn 1 - 2 ngày, khi mở hộp ra không thấy mùi lạ, màu sắc khác thường, không bị ôi - thiu - mốc thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Khi nếm thử, bạn sẽ có xác nhận kỹ hơn.

Tuy nhiên, với một số loại thực phẩm đặc thù như thịt lợn - bò - gà - cá, bánh mì, bánh kem, các món nấu sẵn…, khi quá hạn sử dụng, chúng biến đổi rất nhanh và dễ hỏng. Bạn nên loại bỏ ngay để tránh trường hợp xấu xảy ra.