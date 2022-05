Làm thế nào để may mắn cả đời? Học 7 ĐIỀU này để cải thiện vận khí, cuộc sống thuận buồm xuôi gió

May mắn lớn nhất của đời người không phải là trúng thưởng lớn, hay nhặt được tiền, mà chính là quý nhân giúp bạn phát triển lên tầm cao mới.

Vận may, hay nói đúng hơn là những khoảnh khắc chúng ta hành sự nhận được kết quả như ý. Trên thực tế, may mắn không tự nhiên mà có. Nó phụ thuộc vào cách con người nhìn nhận mọi chuyện xảy ra trên thế giới này.

Bạn nghèo khổ, nhìn thấy người khác ăn sung mặc sướng. Bạn tự mặc định rằng người kia rất may mắn, còn bản thân xui xẻo. Phân tích kỹ hơn, may mắn ở đây chính là cách nghĩ của con người đối với những thứ mà họ thiếu thốn. Thử hỏi, nếu sau này giàu có hơn, vậy bạn còn cho nó là vận may nữa không? Hay lúc nào cũng thể hiện với đời rằng cuộc sống hiện tại có được từ hai bàn tay làm nên?

Vận may được tích lũy từ cách con người hành sự và đối nhân xử thế. Tu dưỡng tâm tính và hành vi của mình, bạn tự nhiên phát hiện vận may dồi dào đến bất ngờ.

1. Tuân mệnh

Tuân mệnh là gì? Chính là cần phải dùng con tim bình tĩnh để đón nhận thử thách của số phận với tâm thái dung dị. Con người chạm đến đỉnh cao, ắt có ngày rơi xuống đáy cùng cực. Đây chính là quy luật cân bằng của tự nhiên. Do đó, mây mù kéo đến, đừng hoảng loạn, cũng không cần lãng phí trốn tránh số phận. Hãy mạnh mẽ đối diện và nói: “Đến đi!”.

2. Tu tâm

Vạn vật trên thế giới này đều tồn tại 2 mặt đối lập. Vinh hoa phú quý, khi nằm xuống thì tất cả đều trở về số 0. Vận tốt hay xấu đều tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Con người thiện hay ác đều từ tâm mà ta.

Tu tâm là quá trình hướng đến sự dung dị. Không cưỡng cầu, không kỳ vọng, biết buông bỏ.

3. Cho đi

Cổ nhân có câu: Phá sản, tránh họa. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Được cái này, mất cái kia. Con người biết cách tìm thấy may mắn trong xui rủi thì đời nhẹ gánh muôn phần.

Nên nhớ rằng, có cho đi mới có nhận về. Bởi lẽ, hôm nay bạn tạo ra nhân gì thì ngày mai sẽ nhận về quả đó. Bạn không thể phát tài là vì bạn cho đi quá ít.

4. Ăn mặc

Nhiều người thích chưng diện quá mức để có thêm thể diện, từ đó thu hút sự chú ý của người khác. Thật ra, chưng diện vẻ ngoài không thể mang lại may mắn, mà lại càng dễ dàng nhận về xui rủi.

Phúc đức của mỗi người có hạn. Hiện tại bạn đã hưởng thụ sạch sẽ thì sau này còn gì để sử dụng? Phúc đức hết đi, xui xẻo cũng tự nhiên mà tới. Hơn nữa, bạn thể hiện quá đà sẽ khiến bạn bè tránh xa vì những suy nghĩ tiêu cực. Đồng thời sẽ gọi mời kẻ xấu, tiểu nhân.

5. Ít nói

Họa từ miệng mà ra. Nói nhiều mà không biết kiểm soát câu từ thì đương nhiên thu về vô vàn rắc rối.

Người ta có câu: Lời nói tốt lành là bạc, còn im lặng là vàng. Nếu đã mở miệng ra thì tốt nhất nên nói lời hay ý đẹp. Đừng nói nhiều trở thành nói dông nói dài, thậm chí nói dở, từ đó làm mất lòng nhau, phá hủy mối quan hệ.

6. Nhún nhường

Lùi một bước, trời cao biển rộng. Điều này nên được vận dụng triệt để vào cách đối nhân xử thế, xử lý các mối quan hệ.

Hơn thua với người khác là hành vi của kẻ chưa biết trời cao đất dày là gì. Bạn chẳng thế biết năng lực của đối phương đến đâu, nhân phẩm của họ như thế nào. Nhường một bước cũng là cách chừa lại đường lui cho mình.

Thích đấu đá với đời để rồi nhận kết quả xấu thì đừng than thân trách phận, oán trách ông trời dồn vào đường cùng xui rủi.

7. Lấy nhu thắng cương

Khi gặp phải vấn đề, thường có những kẻ tiểu nhân ức hiếp, chèn ép bạn. Lắm lúc đối phương không phải tiểu nhân, mà chỉ là phát sinh mâu thuẫn vì lời nói không rõ ràng gây hiểu lầm mà thôi.

Vì vậy, hãy biết bình tĩnh trước mọi tình huống, không kích động mất kiểm soát. Nếu để cơn giận dữ đánh mất lý trí thì bạn chẳng khác nào họ, vận may cũng tiêu tán theo.

(Nguồn: Zhihu)

