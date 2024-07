"Lạm phát phi mã" số lượng Thủ khoa và Á khoa thi tốt nghiệp THPT 2024, gấp 5 lần 2023 và 6 lần 2022

Vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Bên cạnh điểm số, một điều được mọi người quan tâm đó là: "Sao năm nay nhiều Thủ khoa, Á khoa đến thế?".

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước năm nay có đến 2 Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2024 với cùng mức 57,85/60 điểm, 22 Thủ khoa và 93 Á khoa các khối thi chính (A, A1, B, C, D).

Trong đó khối C nhiều Thủ khoa nhất với 19 em cùng đạt số điểm 29,75/30. Điều đáng nói là hầu hết thủ khoa khối C đến từ tỉnh Bắc Ninh. Số còn lại là các thí sinh đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Đó còn chưa kể đến hàng dài Á khoa khối C đạt mức 29,5 điểm.

Với kết quả này, riêng Bắc Ninh đã chiếm gần 1/3 tổng số Thủ khoa, Á khoa các khối khi của cả nước (41/115 thí sinh). Các thí sinh còn lại đến từ Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ảnh minh họa

Một phần lý giải cho hiện tượng Bắc Ninh "chiếm lĩnh" Thủ khoa, Á khoa năm nay là do tổng số thí sinh của tỉnh đạt 9,5 điểm Văn trở lên ở mức rất cao. Trong số 17.493 thí sinh của tỉnh tham gia làm bài môn Văn, có tới 606 thí sinh đạt 9,75 điểm và 1.284 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Như vậy, số thí sinh đạt từ 9,5 điểm chiếm tới 10,8%. Tức là, cứ 10 thí sinh sẽ có ít nhất 1 em đạt từ 9,5 điểm trở lên. Trong khi đó, cả nước có 1.807 thí sinh đạt mức điểm 9,75 môn Văn thì Bắc Ninh hiện chiếm 1/3 (khoảng 33,5%).

Thử làm một phép so sánh để thấy rõ được sự "lạm phát phi mã", trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cả nước chỉ có 1 Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT, 7 Thủ khoa và 14 Á khoa các khối thi chính (A, A1, B, C, D). Như vậy, tổng số Thủ khoa, Á khoa năm nay gấp hơn 5,2 lần so với năm ngoái. Hay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 1 Thủ khoa thi tốt nghiệp THPT, 7 Thủ khoa và 10 Á khoa các khối thi chính (A, A1, B, C, D). Đặt lên bàn cân so sánh, tổng số Thủ khoa, Á khoa năm nay gấp gần 6,4 lần so với năm 2023.