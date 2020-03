Làm gì khi trẻ “cuồng chân” vì suốt ngày ở nhà trong mùa dịch

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch từ việc tránh xa nơi đông người và các biện pháp vệ sinh, việc tạo ra hoạt động cho trẻ tại nhà cũng là vấn đề khiến nhiều bố mẹ đau đầu hiện nay. Bởi tâm lý lứa tuổi mầm non, tiểu học thường có xu hướng hiếu động, thích khám phá nhưng cũng nhanh chán và quan trọng là chưa tự ý thức được hết về các tác nhân có hại khi rời xa tầm mắt bố mẹ.

Trong khi đó, các phụ huynh vẫn phải tất bật với công việc thường ngày, việc trông nom trẻ 24/24 hay vắt óc suy nghĩ ra hàng tá hoạt động vui chơi lành mạnh cho bé mỗi ngày gần như bất khả thi trong thời gian dài. Vô hình chung, thời gian bé ở nhà tránh dịch bệnh đã đặt ra một bài toán khó cho các phụ huynh, đó là làm sao để bố mẹ vừa có thể chủ động trông con, vừa thời gian làm việc hay yên tâm khi giao con cho ông bà trông hộ?

Nhiều phụ huynh đã suy nghĩ đến giải pháp tìm những nguồn vui mang tính dài hạn nhưng phải an toàn và bổ ích cho các bé. Một trong số các phương án được nhiều bố mẹ lựa chọn là tìm các nội dung giải trí hợp với lứa tuổi của các em, giúp bé không cảm thấy ngán trong suốt kì nghỉ kéo dài. Hiện nay, có khá nhiều nguồn xem nội dung trực tuyến dành cho trẻ mà các phụ huynh có thể lựa chọn. Tuy nhiên, việc cho trẻ tiếp cận các nguồn giải trí trực tuyến vốn dĩ luôn là vấn đề cần cân nhắc để đảm bảo trẻ được bảo vệ khỏi những nội dung không phù hợp lứa tuổi. Đây cũng là vấn đề đang thu về nhiều ý kiến thảo luận trên các diễn đàn làm cha mẹ. Đáng chú ý trong số đó, các phụ huynh Việt đang truyền tay nhau một ứng dụng mới có tên là POPS, một ứng dụng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng điện thoại thông minh, website và SmartTV (Samsung, LG, Sony và các dòng Android TV). Theo thông tin ghi nhận từ các phụ huynh đã trải nghiệm qua, ứng dụng này tổng hợp khá nhiều đầu nội dung vui học mới lạ, sinh động và nổi bật là hệ thống tính năng bảo vệ trẻ em thiết thực.

Lướt sơ qua, có thể thấy nền tảng này chứa số lượng "khủng" các nội dung chất lượng cao và độc quyền dành cho trẻ em ở đa dạng thể loại từ phim hoạt hình, chương trình ca nhạc thiếu nhi cho đến series học tiếng anh, kỹ năng sống lý thú. Bé có thể vừa giải trí vừa học được nhiều kiến thức thông qua các chương trình này.

Các bạn nhỏ sẽ dễ dàng tìm thấy hàng trăm đầu phim hoạt hình kinh điển như Doraemon, Pokémon, We Bare Bears - Chúng tôi đơn giản là gấu, Dragon Ball – Bảy viên ngọc rồng, Sailor Moon – Thủy thủ mặt trăng hay các tựa phim hoạt hình đang được yêu thích nhất thời gian gần đây như The amazing world of Gumball - Mùa 2, Ggo Deung O - Chú cá thu biết đi, , Mr. Bean, Simon's Cat…

Không chỉ xem hoạt hình, các em còn có thể học vẽ các nhân vật hoạt hình yêu thích với series Siêu nhân bút chì, hay tự học tiếng anh ở nhiều cấp độ từ dễ đến khó qua hàng loạt series có hình ảnh, âm nhạc và trò chơi sinh động như Baby Riki, chương trình thiếu nhi có nguồn lực Nhật Bản - Bibabibô, chương trình ca nhạc thiếu nhi Mầm Chồi Lá tiếng anh, POPS Kids Lession, Ngày xửa ngày xưa; khéo tay hay làm những vật dụng ngộ nghĩnh qua series Bàn tay thần kỳ; học kỹ năng sống, cách giải quyết các tình huống mà bé thường gặp phải trong series KikoRiki, Kex and Kola in the city, A Pi phiêu lưu ký…; khám phá thế giới khoa học với muôn vàn điều kỳ thú trong PINCODE, Mẹ ơi tại sao?...

Video ca nhạc thiếu nhi hấp dẫn

Bên cạnh sự đa dạng về mặt nội dung, giao diện bắt mắt thì phần đông phụ huynh đều đánh giá cao tính thiết thực của hệ thống tính năng bảo vệ trẻ em trên ứng dụng này. Bố mẹ có thể chủ động kiểm soát chặt chẽ nội dung, thời gian xem chương trình giải trí của con mọi lúc mọi nơi bằng các tính năng Tạo profile, Mã khóa, Hẹn giờ, Lập lịch. Đây là phần giúp giảm tải rất nhiều áp lực trong việc đảm bảo an toàn cho con trẻ mà phần lớn các bố mẹ quan tâm nhất hiện nay.

Cụ thể, sau khi tải và cài đặt ứng dụng trên thiết bị điện tử, bố mẹ chỉ cần chọn một lần đối tượng sử dụng ứng dụng là trẻ em (Tạo Profile), hệ thống sẽ chỉ hiện thị những nội dung dành cho trẻ em. Đặc biệt, phụ huynh có thể đặt Mã khóa để hạn chế bé tự mở ứng dụng, hay xem các nội dung của người lớn khi chưa có sự cho phép của bố mẹ.

Bên cạnh đó, với tính năng Hẹn giờ, bố mẹ chỉ cần thiết lập theo các khung giờ cố định sẵn, sau khi hết giờ, ứng dụng sẽ tự động khóa lại. Tiện dung hơn nữa, các phụ huynh có thể tận dụng tính năng Lập lịch để tạo ra các khung thời gian biểu nhất định cho bé xem video mỗi ngày.

Phụ huynh cũng nên dành thời gian để xem cùng con khi rảnh rỗi

Có thể thấy POPS là một ứng dụng đáng để các phụ huynh tham khảo và cho con em mình sử dụng. Đây không chỉ là một môi trường để bé giải trí mà còn là nơi giúp bé dễ dàng trao dồi kiến thức hiệu quả. Trong khi đó, dù đang bận bịu với công việc, bố mẹ vẫn có thể an tâm về con nhờ chức năng sàng lọc nội dung tự động và các tính năng giúp phụ huynh chủ động kiểm soát chất lượng, thời gian trẻ tiếp xúc với các nội dung trực tuyến được tích hợp sẵn.

Nhìn chung, việc cho trẻ xem nội dung trên ứng dụng trực tuyến an toàn là một hoạt động hữu hiệu trong việc giúp bố mẹ giảm bớt áp lực khi bé ở nhà trong mùa dịch. Các phụ huynh có thể tải ứng dụng POPS cho bé theo đường link http://bit.ly/POPS-app-a hoặc tham khảo ứng dụng tại http://bit.ly/POPS-web-a .