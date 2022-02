Làm đúng hết bài kiểm tra khó nhưng chỉ được chấm 5 ĐIỂM, học sinh đang ngơ ngác, nghe giáo viên giải thích mà Á KHẨU: Cô cao tay quá!

Ngày nay, không còn quá khó để có thể tìm kiếm lời giải của một bài tập nào đó trên internet. Có bao nhiêu "quyền trợ giúp" cho học sinh, từ các trang web, diễn đàn cho tới các ứng dụng. Chỉ cần gõ tìm kiếm trên Google với cụm từ "ứng dụng giải bài tập" thì chỉ sau chưa tới 1 giây, người tìm có thể nhận về vài trăm triệu kết quả. Các ứng dụng có thể giải bài tập từ lớp 1 cho đến lớp 12 cho tất cả các môn học.

Tuy nhiên, học sinh có tham khảo lời giải cũng phải cẩn thận không lại lâm vào tình cảm khóc dở mếu dở sau đây nhé. Nếu không đã mất công... chép mà điểm số nhận về lại hết cả hồn đấy!

Một đoạn hội thoại được cho là của một giáo viên tâm sự với bạn khiến dân tình cười đau ruột. Theo đó, giáo viên này kể, có lần dù ra đề rất khó nhưng học sinh vẫn làm đúng hết. Khi người bạn hỏi lý do, giáo viên khẳng định nguyên nhân là do học sinh chép bài giải trên mạng. Và thật... trùng hợp thay, bài giải đó lại chính là của giáo viên này... up lên. Đúng là một bước đi không ai lường trước được.

Bên dưới bài viết, nhiều học sinh, sinh viên cũng tranh thủ kể về những kỉ niệm bá đạo từ thầy cô giáo cũ:

- Ngày sinh viên có kỉ niệm nhớ đời y xì như này. Thầy ra bài tập lớn, lớp hầu hết ra ngoài cổng trường mua tài liệu có bán in sẵn để về xào nấu cho nhanh. Do hay bỏ học nên không biết trước cổng trường có bán tài liệu, về nhà lọ mọ tự làm với tra cứu trên mạng. Khả năng chả đúng được 50% đâu. Thế mà đến khi trả bài thì được 9/10 còn lớp thì toàn 0. Giờ trả bài thầy chiếu trên máy chiếu mấy cái tài liệu bán sẵn ngoài cổng trường chứ không giải thích gì thêm.

- Giống hệt thầy dạy môn Lưu trữ của mình, thầy nói đáp án trong lúc giảng bài, không ai chịu ghi hết trơn, rồi thầy hỏi lại, cả lớp im phăng phắc. Hên quá, bữa đó mình được 9 điểm (vì chịu khó ghi). Vậy mà lúc mình ghi, mọi người cứ bảo thừa.

- Có khi nào mấy bài giải trên mạng là của thầy cô mình không? Sao tôi hoang mang quá...

