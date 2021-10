Lâm Đồng: Bác bỏ tin đồn sạt lở đất làm 22 chiến sĩ bộ đội tử vong

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, đây là thông tin giả, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, trên facebook khu vực Lâm Đồng lan truyền thông tin có tựa đề “Sáng nay, ngày 28/10: sạt lở đất ở Lâm Đồng 22 chiến sĩ bộ đội tử vong”. Cùng với dòng trạng thái trên, bài viết còn kèm theo một số hình ảnh liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền Trung vào mùa mưa năm trước. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, rất nhiều người đã tương tác với bài viết này.

Ghi nhận tại thời điểm trưa 30/10, tại một fanpage facebook có tên viết tắt NG đã đăng tải bài viết này thu hút gần 60.000 lượt bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Đa số người đọc đều bày bỏ tiếc thương và hoang mang về vụ việc đau lòng với những hình ảnh mà các đối tượng đăng tải. Một số người cũng nhận ra là thông tin giả mạo, lên tiếng cảnh báo và tố giác tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, xác minh và xác định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Hình ảnh trong bài viết mà những người này sử dụng được lấy từ vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp vào ngày 19/10/2020.

Lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo mỗi cá nhân cần tỉnh táo và kiểm chứng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Khi phát hiện hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.