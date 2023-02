Lai lịch giang hồ cộm cán của người đàn ông đánh gãy 2 tay shipper

Ngày 21-2, đại tá Phan Văn Nhẫn – Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (ngụ thôn 1, xã Nghĩa Lâm) về hành vi Cố ý gây thương tích.



Theo hồ sơ điều tra, ngoài hành vi đánh gãy 2 tay shipper Lâm Anh Đạt, ông Nhạt từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội Cố ý gây thương tích. "Ông này có quan hệ xã hội phức tạp, là đối tượng cộm cán tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa" – một lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết.

Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Nhạt. Ảnh: Công an cung cấp

Trong ngày 20-2, Công an huyện Tư Nghĩa đã cử một tổ công tác phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi ra Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để trưng cầu giám định thương tích của anh Lâm Anh Đạt. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của anh Đạt là 24%.

Chị Lâm Thị Thuý Viên (chị gái của shipper Lâm Anh Đạt) cho biết Lâm Anh Đạt đã được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y C17 phẫu thuật, sắp xếp và cố định xương 2 cánh tay thành công. "Hiện sức khoẻ của Đạt còn yếu, ăn ít, cánh tay bầm đen, mọi sinh hoạt đều được người nhà hỗ trợ" – chị Viên nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 17-2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận thì phải trả phí giao hàng.

Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó, vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng, dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt khiến anh bị gãy cả 2 tay…

Hôm qua (20-2), Công an huyện Tư Nghĩa đã có đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Nhạt. Riêng vợ ông Nhạt do đang nuôi con nhỏ (dưới 2 tuổi) nên được tại ngoại.