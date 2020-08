Lai Châu: Tảng đá lớn từ sườn núi bất ngờ rơi xuống đè chết người

Ngày 18/8, thông tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 12 giờ đêm qua (17/8), tại khu vực bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu xảy ra vụ sạt lở đá làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phàn A Túc, sinh năm 1976, ở bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu.

Ngay trong đêm qua, khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do đêm tối, trên địa bàn có mưa to, đất, đá vẫn tiếp tục sạt xuống, nhận thấy không đảm bảo an toàn nên các lực lượng đã rút lui.

Đến đầu giờ sáng nay (18/8), các lực lượng chức năng tại địa phương tiếp tục tiếp cận hiện trường và đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí sạt lở khoảng 100m. Hiện trường là một bãi đất, đá hàng nghìn mét khối và phía sườn núi vẫn tiếp tục sạt xuống.

Điểm sạt lở tại bản Hồ Thầu (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Phương Thanh

Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, hiện nay lực lượng chức năng đang làm các thủ tục nhận dạng nạn nhân. Do trên địa bàn đang có mưa to, nước suối dâng cao nên chưa thể đưa thi thể nạn nhân xuống núi.

Còn theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, những ngày qua mưa trên diện rộng kéo dài và mưa lớn cục bộ ở một số nơi đã gây thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa và các công trình công cộng trên địa bàn, đặc biệt là thiệt hại nặng về giao thông tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản khi xuất hiện sạt sụt với khối lượng lớn.

Cụ thể, tại hai tuyến đường trục chính 58m và 4D cũ, thuộc địa phận bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu xuất hiện 2 điểm lún sụt hố cát tơ với khối lượng hàng trăm mét khối, gây đứt đường, nền nhà, trong đó có 3 hộ dân phải di chuyển. Tại huyện Nậm Nhùn và Mường Tè xuất hiện sạt lở ta luy dương, làm 3 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hộ phải di chuyển khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn.

Cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Hà Vân

Đặc biệt, tại bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ xuất hiện vết nứt đất dài 80m, gây nguy cơ sạt trượt núi, đe dọa an toàn của 9 hộ dân, 54 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản với khối lượng ước tính lên tới hàng chục nghìn mét khối. Trong đó, trên quốc lộ 4H và quốc lộ12 xuất hiện hai điểm sạt lở tại km366+970 và km8+500, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 132 xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất, đá trên 10.000m3, gây ách tắc giao thông cục bộ, trong đó có vị trí đất, đá vẫn tiếp tục sạt xuống đường, gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại km 17+500, tỉnh lộ 132, thuộc địa phận xã Dào San, huyện Phong Thổ xuất hiện điểm sạt lở, với khối lượng đất, đá trên 7.000m3, gây chia cắt giao thông giữa trung tâm huyện với các xã biên giới.

Mưa lớn gây sạt lở taluy dương tại Km336+900, Quốc lộ 4H. Ảnh: Hà Vân

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng tại các tuyến đường liên xã, liên bản thuộc các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ.

Ngoài thiệt hại về giao thông, mưa lũ cũng đã cuốn trôi 1 cây cầu đến bản Nậm Tảng, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; phá hủy 3 công trình thủy lợi và làm đổ gãy 2 cột điện tại huyện Mường Tè... ước tính tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ này lên tới trên 8 tỷ đồng.

Do mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương huy động lực lượng, tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn; tổ chức phân công canh gác, cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…