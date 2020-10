La Vân Hi: 'Anh thầy' sinh ra để đóng cổ trang, được khen kính nghiệp nhưng toàn lọt hố scandal vô ơn, cướp đất diễn tiền bối

Thập niên 2010 đánh dấu bước chuyển biến lớn của làng phim Hoa ngữ khi khai sinh ra thế hệ nghệ sĩ trẻ theo hướng toàn năng (tức làm được nhiều nghề như ca hát, diễn xuất,...). Trong đó, La Vân Hi nằm trong số ít những tân binh đi lên nhờ chính thực lực của mình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy học, nam thần sinh năm 88 lựa chọn nghiệp diễn với % hi vọng ít ỏi trong tay. Thế nhưng trái lại, anh chàng dần dần được lòng đông đảo khán giả, góp mặt trong nhiều siêu phẩm truyền hình đình đám như Hương Mật Tựa Khói Sương hay hiện tại là Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Hiền lành, ít nói, đời tư kín tiếng và chỉ nỗ lực diễn xuất, cùng xem La Vân Hi đã và đang phát triển thế nào trong hơn 10 năm qua nhé!

La Vân Hi (Leo) Diễn viên - Ca sĩ Tên khai sinh: La Dực Ngày sinh: 28/7/1988 Năm hoạt động: 2010 – nay Phim nổi bật: Bên Nhau Trọn Đời (2010), Hương Mật Tựa Khói Sương (2018), Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương (2020)

Chọn cho mình ba ngã rẽ nhưng chỉ một là thành công

Là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất hiện tại nhưng vào thuở ban đầu, La Vân Hi lại chưa từng lựa chọn nghệ thuật thứ 7. Công việc dạy múa của cha đã truyền cảm hứng để anh kế nghiệp, trở thành giảng viên dạy ba lê tại Học viện Vũ đạo Ma Cao. Về phần riêng mình, "anh giáo" cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở nhiều cuộc thi nhảy, cùng lúc đậu vào Học Viện Vũ Đạo Bắc Kinh và Học Viện Hý Kịch Thượng Hải. Thế nhưng tưởng chừng như đã yên vị với công tác "đưa đò", mỹ nam 22 tuổi chính thức rẽ ngang sang showbiz với tư cách ca sĩ thần tượng.

Đến hiện tại, anh vẫn thường xuyên phô diễn tài năng của mình

Thế nhưng, con đường ca hát của La Vân Hi cũng lắm gian truân. Anh trải qua hai lần ra mắt, đầu tiên là với nhóm nhạc JBOY3, sau đó cùng thành viên Phù Long Phi "tách đoàn" thành bộ đôi Song Tử JL. Thế nhưng, đến tháng 4/2013 thì giấc mộng cầm mic của anh chàng cũng chính thức khép lại.

Cánh cửa này đóng chặt, cánh cửa khác tự khắc mở ra. Năm 2014, anh đến với công ty truyền thông Lạp Phong để trở thành một diễn viên. Cũng vào năm đó, anh vinh dự góp mặt trong dự án Bên nhau trọn đời được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng của Cố Mạn. Tuy sánh vai cùng các anh chị lớn như Chung Hán Lương hay Đường Yên nhưng vai "tiểu Hà Dĩ Thâm" đã giúp anh chàng cung Sư Tử được đông đảo khán giả chú ý. Kể từ đây, hành trình chinh phục làng phim Hoa ngữ của La Vân Hi chính thức bắt đầu.

Danh xưng "nam thần cổ trang" chẳng phải giỡn chơi

Dù nổi tiếng nhờ Bên Nhau Trọn Đời nhưng ông trời vẫn còn nhiều bất ngờ khác dành cho chàng trai gốc Thành Đô. Năm 2016, anh vinh dự gia nhập "hội nam thần hồ ly Hoa ngữ" khi hóa thân thành cáo 9 đuôi Dư Diễm ở Bình Lý Hồ. Thế nhưng, hình ảnh một thanh niên rám nắng trong trang phục đỏ chói chang vẫn chưa chinh phục được trái tim công chúng.

Có màn "chào sân" cổ trang không như ý muốn nhưng La Vân Hi tuyệt đối không "rén". Hai năm sau, anh chàng lột xác ngoạn mục với vai phụ Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Khán giả ban đầu xem phim vì những Dương Tử, Đặng Luân nhưng rồi bị cuốn theo mạch bi thương của vị Đại điện hạ chốn Thiên giới. Mỗi lần xuất hiện trên khung hình thì La Vân Hi lại đẹp xuất thần, nhất là mỗi khi rơi lệ. Người xem từ đó nhớ mãi hình bóng nam tử hán trong chiếc áo trắng với ánh mắt "chết" nhìn xa xăm vào khoảng không, cũng chốt luôn cái tên La Vân Hi vào danh sách diễn viên yêu thích của mình.

Nhuận Ngọc của La Vân Hi dù lương thiện hay "hắc hoá" cũng đều cuốn hút như thường

Cũng tự lúc nào, cái biệt hiệu "nam thần cổ trang" được trao cho La Vân Hi mặc cho số lượng vai hiện đại của anh nhiều đến áp đảo. Sau Hương Mật Tựa Khói Sương, anh tiếp tục củng cố khối di sản của mình với Bạch Phát, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa hay sắp tới là bom tấn đam mỹ Hạo Y Hành đóng cùng Trần Phi Vũ. Dù là Dung Tề, Thượng Quan Thấu hay Sở Vãn Ninh, chẳng ai có thể chối bỏ sự thật rằng La Vân Hi được sinh ra để khoác lên mình y phục thời đại trước với mái tóc dài hờ hững và khí chất ôn tồn sẵn có, tạo nên "combo" cổ trang người gặp người mê.





Tạo hình gây bão của La Vân Hi ở phim đam mỹ Hạo Y Hành

La Vân Hi tiếp tục gây choáng với màn đột phá tạo hình cổ trang để quảng cáo cho game điện thoại

Yêu nghề kính nghiệp, phí làm gì hai chữ "biết ơn"!



Khi nổi tiếng nhanh thì không ít các "tiểu thịt tươi" sẽ dễ dàng đổ đốn, sinh hư. Thế nhưng, đó chưa bao giờ là trường hợp của La Vân Hi. Không phải tự dưng mà anh chàng lại liên tục được đồng nghiệp hay các người trong giới khen ngợi, nhất là những tác giả đứng sau thành công của các bộ phim anh tham gia. Những tác giả của Bạch Phát hay Hương Mật Tựa Khói Sương đều từng công khai đánh giá cao La Vân Hi, nhất là khi anh chỉ đóng vai nam phụ hay "phụ của phụ" trong các dự án kể trên.

La Vân Hi luôn vui vẻ, hòa đồng trên phim trường. Anh chàng cũng rất được lòng ekip và tổ hậu cần

Đặc biệt, tác giả của Nguyệt Thượng Trọng Hỏa - Dĩ Trạch - từng lên tiếng bảo vệ La Vân Hi trước những bình luận ác ý của netizen. Cô thẳng thắn: "Bắt nạt người mới phía sau màn hình, thật vô liêm sỉ!". Bên cạnh đó, một số biên kịch khác cũng từng "hú hồn" khi trông thấy nam diễn viên lần đầu tiên. Ai cũng thừa nhận rằng dường như, đó chính là gương mặt, hình thể nhân vật bước ra từ con chữ. Trong đó có Mạc Ngôn Thương của Bạch Phát, thậm chí người này còn rất cảm phục nam diễn viên khi anh dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhân vật Dung Tề, còn bỏ cả thời gian để đọc phiên ngoại. Tào Tiếu Thiên của phía Bình Lý Hồ nhận định: "Anh ấy có hầu hết những phẩm chất mà một diễn viên giỏi nên có, có kỹ năng diễn xuất, có thể sáng tạo, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và rất dễ gần. Kiểu diễn viên này một khi gặp được thời cơ, chắc chắn sẽ bùng nổ".

Scandal nổ ra cũng không hề gì, "thanh giả tự thanh" chính là

tôn chỉ hàng đầu

Sự nghiệp và danh tiếng đi lên đồng nghĩa với việc những lùm xùm từ từ ập đến. La Vân Hi trong khi đang hừng hực khí thế với Hương Mật Tựa Khói Sương thì một chiếc "phốt" từ đâu rơi xuống đầu. Anh bị nhiều khán giả tố lấn át bạn diễn, cụ thể là Đặng Luân, để cướp thời lượng về phía nhân vật Nhuận Ngọc của mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó, đoàn đội của anh chàng đã đứng lên bảo vệ "gà nhà", mạnh dạn hủy theo dõi tài khoản Weibo của ekip Hương Mật Tựa Khói Sương và đăng trạng thái sẽ nhờ luật pháp xử lý những kẻ tung tin đồn nhảm, tin giả để "dìm hàng" người khác.

La Vân Hi bị tố cướp đất diễn của Đặng Luân

Sự việc chưa nguội lạnh thì một "cơn bão" khác ập đến với La Vân Hi. Một tài khoản trên Zhihu tên Kim Tri đã đăng đàn một chủ đề thảo luận là "Đánh giá La Vân Hi phát triển sau này như thế nào?". Trong đó, vị này đã nhiều lần đề cập đến việc La Vân Hi vô ơn với công ty cũ Lạp Phong, giở thói ăn cháo đá bát mặc cho công ty cũ đích thân giới thiệu anh đến với vai diễn "tiểu Hà Dĩ Thâm". Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng không làm fan của anh chàng nao núng. Nhiều khán giả đã gom góp bằng chứng nhằm "bật" lại Kim Tri, khẳng định rõ việc góp mặt trong Bên Nhau Trọn Đời là do đạo diễn đích thân liên hệ.



La Vân Hi thể hiện tài năng của mình ở Bên Nhau Trọn Đời

Đến năm 2020, La Vân Hi tạm gác lại chuỗi ngày dài làm nam thần cổ trang để trở thành tổng tài Viên Soái ở Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương. Tuy nhiên, nhiều fan đã để ý dạo gần đây, nam diễn viên liên tục sụt cân và trở nên gầy hơn hẳn. Từ đó, anh khiến một bộ phận người xem phật lòng do ngoại hình được cho là thấp còi, không xứng với nữ chính Bạch Lộc. Cùng lúc đó, tin tức đôi "Đường Mật" La Vân Hi - Bạch Lộc bất ngờ nổ ra khiến thiên hạ tranh cãi dữ dội, nhiều người còn đòi tẩy chay phim. Ấy vậy mà cho đến hiện tại, Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương vẫn lên sóng đều đều nóng hổi, đồng thời chẳng ai rỗi hơi quan tâm đến chuyện riêng của hai nam - nữ diễn viên nữa.



Loạt ảnh La Vân Hi và Bạch Lộc bước ra từ một nhà hàng, sau đó bị cho là đang hẹn hò

Biệt danh 66, suýt bị bố "bẻ cẳng" và loạt sự thật thú vị về La Vân Hi

Nếu là người theo dõi lâu năm của La Vân Hi thì chắc chắn ai ai cũng biết anh chàng có biệt danh là 66. Con số này vốn dĩ bắt nguồn từ số báo danh của Vân Hi khi còn đang là thực tập sinh trước khi ra mắt với nhóm JBOY3. Bên cạnh 66 thì fan cũng hay gọi anh là Lục hoàng tử, Lục ca hay tiểu Lục (với Lục là số 6 ở tiếng Trung).

Đã là nghệ sĩ 10 năm tuổi nghề thì dĩ nhiên La Vân Hi cũng có cộng đồng fan của riêng mình. Anh ưu ái gọi các chị em là Công Chúa, còn các fan nam là Hoàng Tử. Anh chàng cũng có màu fandom chính thức là tím, nghe qua cứ như thần tượng Kpop phải không?

Màu "tím lịm tìm sim" đại diện cho fan của La Vân Hi

La Vân Hi là một fan cuồng đồ cay. Món khoái khẩu của anh là lẩu chân gà. Ngoài ra vào lúc rảnh rỗi, nam diễn viên còn rất mê đọc sách và luyện viết chữ. Anh cũng không có màu sắc yêu thích cụ thể nào, cứ thấy màu nào hay thứ gì bắt mắt thì sẽ bị hấp dẫn ngay.



Cuồng ăn cay không tốt cho bao tử đâu anh ơi!

Lại quay về quá khứ một chút, có ai thắc mắc La Vân Hi lúc bé trông thế nào không? Bật mí thêm một sự thật là khi còn là thiếu niên, anh từng bị bố cấm cản theo nghiệp vũ đạo, còn dọa sẽ đánh gãy chân anh. May thay, sự ngang bướng và cố chấp theo nghề của La Vân Hi đã mang đến cho chúng ta một nam thần cổ trang như ngày hôm nay.

La Vân Hi cùng bố mẹ khi đã thành danh

Hiện tại, La Vân Hi đang nổi đình nổi đám với vai tổng tài Viên Soái ở Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương.



