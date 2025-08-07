Kun Sữa Lúa Mạch - Bộ 3 năng lượng mạnh mẽ giúp trẻ vận động vui vẻ mỗi ngày

Từ những sân chơi như Kun Marathon, Đường trượt Sữa Thạch Kun Kun, Cùng Kun đồng diễn sân trường đến Giải Bóng rổ học sinh TP.HCM – Cúp Kun Siêu Phàm, nhiều gia đình đã ghi nhận sự thay đổi tích cực rõ rệt nơi con trẻ: khỏe khoắn hơn, chủ động hơn và đặc biệt là tự tin hơn.

Chia sẻ của các phụ huynh dưới đây đã phác họa hành trình đồng hành cùng con hình thành thói quen vận động vui vẻ mỗi ngày sau hiệu ứng tham gia các sân chơi vận động và trải nghiệm sản phẩm sữa mà các con yêu thích là Kun Sữa Lúa Mạch.

Tại một góc công viên cuối tuần, cậu bé Đức Minh (7 tuổi, Huế) không còn nép sau lưng mẹ như trước. Em đang hào hứng chạy đua cùng nhóm bạn nhỏ mới quen - những người bạn gặp lần đầu tại sự kiện Kun Marathon gần đây. "Minh đã khác rất nhiều so với cách đây một năm, ngày trước con ít nói, hay mệt mỏi và rất ngại tham gia các hoạt động đông người," chị Phương Anh – mẹ Minh chia sẻ. "Từ khi được tham gia Kun Marathon, Minh quen được một vài người bạn từ giải chạy, còn dần hình thành thói quen vận động mỗi ngày và uống sữa đều đặn, Minh khỏe hơn, lanh lợi hơn và đặc biệt là rất tự tin."

Nhiều em nhỏ đã hình thành thói quen vận động mỗi ngày sau khi tham gia các hoạt động của thương hiệu Kun. Ảnh: LOF

Khi con có thói quen vận động mỗi ngày, mẹ không cần nhắc nữa

Với chị Phương Anh (quận Bình Thạnh), thay đổi lớn nhất về con mà chị ghi nhận là "mình không còn phải nhắc con uống sữa mỗi sáng như ngày trước nữa." Sau khi tham gia Kun Marathon, Khang đã hình thành thói quen tập chạy buổi sáng cùng ba. Chị kể lại: "Sau sự kiện, con đòi mẹ mua đúng loại sữa hôm đó con được tặng - Kun Sữa Lúa Mạch hương sôcôla có Thạch. Ban đầu mình nghĩ con chỉ hứng thú vì khung cảnh vui, nhưng về sau lại thấy con uống đều, tự giác. Sữa có thạch nhai dai dai, giòn giòn nên con thích lắm". Và điều chị Phương Anh thấy "lãi" nhất khi cho con tham gia các sân chơi vận động của Kun là: Con không chỉ có thói quen uống sữa mà vì con ấn tượng sâu sắc với các sân chơi vận động Kun nên ham thích cả việc vận động mỗi ngày, hình thành một thói quen sinh hoạt tích cực: Vận động vui vẻ bên cạnh việc học tập, khám phá…

Từ một hộp Kun Sữa Lúa Mạch tại sự kiện đã thay đổi thói quen thích uống sữa và vận động mỗi ngày của con. Ảnh: LOF

Người bạn đồng hành thân thiết của hàng triệu trẻ em Việt Nam

Không chỉ đơn thuần là thương hiệu sữa, thương hiệu Kun nói chung, Kun Sữa Lúa Mạch nói riêng từ lâu đã trở thành người Bạn thân thiết của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Từ kênh phim hoạt hình LOF KUN nổi tiếng với những nhân vật hoạt hình đi cùng thơ ấu của hàng triệu trẻ em Việt Nam đến các sân chơi vận động lôi cuốn, hấp dẫn trẻ em và các phụ huynh ở khắp nơi trên cả nước, Kun khơi gợi và tạo ra được thói quen vận động ở trẻ em Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp "Vận động vui vẻ mỗi ngày" đến với các bậc phụ huynh. Vì thế những ngày này, đi dọc nhiều con phố ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ... nhiều phụ huynh và các em nhỏ rất ấn tượng và thích thú với những tấm bảng ngoài trời có màu sắc và nhiều hình ảnh quen thuộc: Kun Lúa Mạch – Cung cấp bộ 3 năng lượng mạnh mẽ giúp trẻ em Việt Nam Vận động vui vẻ mỗi ngày.

Sản phẩm Kun Sữa Lúa Mạch được nhiều bà mẹ lựa chọn cho con. Ảnh: LOF

"Bộ Ba Năng Lượng Mạnh Mẽ" gồm các dưỡng chất hỗ trợ cao lớn – vận động – não bộ, chính là nền tảng dinh dưỡng Kun mong muốn trao gửi để trẻ em tự tin khám phá thế giới xung quanh bằng năng lượng mạnh mẽ và tinh thần vui vẻ.

Thương hiệu Kun với sản phẩm Kun sữa lúa mạch thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF từ lâu đã gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Mang tinh thần vui khoẻ, hướng đến những giá trị tích cực, Kun đã tạo ra những sân chơi vận động lành mạnh cùng những nhân vật hoạt hình Chiến Binh Kun Siêu Phàm quen thuộc lôi cuốn mọi trẻ em ở lứa tuổi từ 3 – 10. Những sân chơi vận động: Kun Marathon; Đường trượt Sữa Thạch Kun Kun; Giải bóng đá/Bóng rổ - Cúp Kun Siêu Phàm; Cùng Kun Đồng diễn sân trường... hay những cái tên nhân vật như: Mama Bay; Papa Bự; Tiến Sĩ Đơ, Lão Bụi, Kho-lo, Chớp Chớp, Tám Tuốt... không còn chỉ là những sân chơi hay những cái tên mà đã và đang trở thành cầu nối giữa Kun và hàng triệu gia đình – nơi năng lượng mạnh mẽ, vận động vui vẻ và tình yêu thương của cha mẹ dành cho con mỗi ngày được vun đắp và phát triển.

