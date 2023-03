Kosmos Việt Nam bật mí 6 ứng dụng sáng tạo với sàn gỗ nhựa

Sàn gỗ nhựa ốp mặt bậc cầu thang



Vật liệu dùng để ốp mặt bậc cầu thang cần đảm bảo độ chắc chắn và bền bỉ, điều này sàn gỗ nhựa có thể đáp ứng một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, vẻ ngoài giống gỗ tự nhiên là điểm cộng lớn cho loại vật liệu này. Nhà sản xuất gỗ nhựa đã thiết kế bề mặt sàn theo 2 dạng và vân gỗ chìm và vân gỗ 3D. Dù chọn kiểu dáng nào thì mặt sàn cũng có độ ma sát cao, không gây trơn trượt.

Bậc cầu thang gỗ nhựa

Nhờ được sản xuất bằng cách trộn bột gỗ và hạt nhựa, thanh sàn chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, sản phẩm còn chống được mọi sự phá hoại của côn trùng gây hại không riêng gì mối mọt. Vì thế, ốp sàn gỗ nhựa cho mặt bậc cầu thang ngoài trời là một ý tưởng tuyệt vời. Thêm vào đó, loại sản phẩm này có màu sắc khá hòa hợp sắc xanh của thiên nhiên, cây cối.



Sáng tạo bồn hoa bằng sàn gỗ nhựa

Bộ sưu tập màu sắc gỗ nhựa được lấy cảm hứng từ cây gỗ tự nhiên là chính. Vì thế, sáng tạo bồn hoa bằng sàn gỗ nhựa là sự lựa chọn không tồi. Ví dụ như gỗ nhựa đến từ thương hiệu Kosmos mang 4 màu sắc chủ đạo là: Bổ sung thêm màu teak và màu walnut nữa nha

Light wood: màu nâu gỗ sáng.

Coffee: màu nâu sẫm của cà phê.

Copper Brown: màu nâu hồng như cây gỗ đỏ.

Dark Grey: màu xám đậm như gỗ lâu năm.

Những gam màu này không những không làm lu mờ đi sắc xanh của cây cối mà còn làm tôn lên nét đẹp của tự nhiên.

Bồn hoa gỗ nhựa

Dù sàn gỗ nhựa có hơn phân nửa thành phần là bột gỗ nhưng gia chủ không cần lo lắng vấn đề mối mọt khi để sàn tiếp xúc trực tiếp với đất trồng, cũng như giãn nở do độ ẩm. Hơn nữa, ta có thể thiết kế cạnh bồn rộng rãi hơn để làm nơi đặt đồ vật vô cùng tiện dụng.



Ứng dụng sàn gỗ nhựa làm mặt bàn

Tìm bộ bàn ghế phù hợp cho sân thượng rất khó vì không gian ngoài trời làm rút ngắn tuổi thọ vật liệu khá nhanh. Thêm vào đó, những cơn gió mạnh dễ làm xáo trộn các vật dụng có trọng lượng nhẹ. Vì thế, quyết định sáng tạo bàn từ sàn gỗ nhựa và cố định chúng vào mặt tường là một quyết định vô cùng lý tưởng.

Bàn gỗ nhựa

Vốn dĩ gỗ nhựa là vật liệu chuyên dụng cho không gian ngoại thất nên loại bàn này có tuổi thọ cao lên đến 20 - 30 năm. Không những thế, tổng kho vật liệu trang trí Kosmos việt nam còn cam kết bảo hành cong vênh, mối mọt cho gỗ nhựa ngoài trời tận 15 năm.



Tận dụng sàn gỗ nhựa lát bục nhà chồi

Ở Việt Nam, ta hay bắt gặp các công trình làm nhà chòi nghỉ chân hóng mát tại công viên, khu du lịch nghỉ dưỡng. Loại công trình này khi được xây dựng bằng gỗ nhựa có phần tương tự với kiến trúc Pergola cổ điển phương tây.

Nhà chòi gỗ nhựa

Như hình, phần sàn được thiết kế giật cấp để nhà chòi gỗ nhựa trở nên nổi bật. Đồng thời, thanh sàn gỗ nhựa được thiết kế liền mạch từ mặt sàn sang bục ngồi vô cùng uyển chuyển. Việc sử dụng đồng nhất một chất liệu khiến tổng thể công trình trông cùng thuận mắt.



Cửa cổng được sáng tạo từ sàn gỗ nhựa

Cửa cổng được sáng tạo từ sàn gỗ nhựa sẽ làm căn hộ của bạn nổi bật nhất phố. Chỉ cần có bộ khung cửa sắt, việc ốp cố định từng thanh sàn lên khung bằng đinh vít diễn ra vô cùng dễ dàng. Quan trọng là chi phí cho một bộ cửa cổng bằng gỗ nhựa phù hợp với kinh tế của nhiều hộ gia đình.

Cửa cổng gỗ nhựa

Ứng dụng sàn gỗ nhựa làm ghế tắm nắng



Trong những năm gần đây, các nhà thầu, kiến trúc sư chọn gỗ nhựa làm vật liệu lót sàn cho hồ bơi khá nhiều. Sàn gỗ nhựa không chỉ giảm thiểu tình trạng trượt ngã do nước, mà còn góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cho khu vực ven hồ. Nhận thấy khả năng chịu nước vượt bậc của loại vật liệu này, một số đơn vị đã sáng tạo hẳn một bộ ghế nằm tắm nắng bằng thanh sàn gỗ nhựa.

Ghế gỗ nhựa

6 ý tưởng sáng tạo không gian từ sàn g ỗ nh ự a trên sẽ làm không gian ngoại thất của bạn trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Ngoài sàn, hệ sinh thái gỗ nhựa còn nhiều mặt hàng khác. Quý độc giả có thể tham khảo thông tin về loại vật liệu này trên web kosmos.vn.



Ông Trần Quang Hội, Tổng kho vật liệu trang trí Kosmos Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất biết ơn những khách hàng khó tính. Lời phàn nàn của khách không khác gì một lời chỉ dẫn để chúng tôi ngày một tốt hơn, đạt được kỳ vọng của đại đa số khách hàng trên thị trường". Hiện nay, gỗ nhựa Kosmos đã được phân phối rộng rãi trên khắp cả nước với hơn 500 đại lý trực thuộc tổng kho Kosmos Việt Nam.