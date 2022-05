Kình ngư điển trai Lê Nguyễn Paul: Thạc sĩ kinh tế tại Mỹ, chuyện tình ngọt ngào với bạn gái người Mỹ kiêm HLV cá nhân

Tại SEA Games 31, dàn nam thần vận động viên bơi lội được giới chuyên môn cũng như công chúng đặt nhiều kì vọng. Trong đó, kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul không chỉ gây ấn tượng với thành tích vượt trội mà còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi gương mặt điển trai, hình thể săn chắc, vạm vỡ.



Thạc sĩ kinh tế tại Mỹ, trở về thi đấu cho quê hương nhờ gặp "tiểu tiên cá" Ánh Viên

Lê Nguyễn Paul sinh năm 1992, có bố mẹ là người Việt Nam định cư tại Mỹ. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ niềm yêu thích với bộ môn bơi lội. Năm 8 tuổi, Paul chính thức học bơi chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành hạt giống tài năng trên làn đua xanh. Tài năng của anh thể hiện rõ rệt hơn khi bước chân vào ngôi trường Đại học Missouri (Columbia, Missouri, Mỹ). Song song với luyện tập bơi, Lê Nguyễn Paul vẫn đạt được thành tích tốt trong học tập. Anh theo học chuyên ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ tại Mỹ.

Lê Nguyễn Paul thu hút người hâm mộ bởi tài năng cùng gương mặt điển trai chuẩn nam thần

Trước khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Lê Nguyễn Paul tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ

Được biết, cơ duyên đưa Paul trở về Việt Nam thi đấu cho đội tuyển khá tình cờ. Theo đó năm 2014, khi Paul tham dự một giải đấu tại Mỹ, anh đã gặp gỡ nữ vận động viên bơi lội xuất sắc của Việt Nam là Ánh Viên. Trước sự ngưỡng mộ về tài năng, kĩ năng vượt trội của "tiểu tiên cá", Lê Nguyễn Paul đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quê hương với HLV Đặng Anh Tuấn. Đến năm 2015, nam kình ngư chính thức nhập Quốc tịch Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp thi đấu cho thể thao nước nhà.

Năm 2014, Paul (bên trái ngoài cùng) gặp Ánh Viên khi cả hai cùng tham dự một giải đấu tại Mỹ. Cơ duyên này giúp nam kình ngư quyết định khoác lên mình màu áo của đội tuyển quê hương

Anh lựa chọn thi đấu tại đội tuyển An Giang, quê hương của mẹ. Kình ngư Việt kiều gây ấn tượng với thành tích giành 10 HCV cho đoàn An Giang và phá 5 kỷ lục quốc gia. SEA Games 31 là lần thứ 3 Lê Nguyễn Paul tham gia kì đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Mới đây, anh giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam cùng các đồng đội. Trước đó, Ở đấu trường SEA Games vào các năm 2017 và 2019, Lê Nguyễn Paul giành 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng cho bơi lội Việt Nam.

Không chỉ sở hữu thành tích ấn tượng, tay bơi Việt kiều còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bởi ngoại hình điển trai, body 6 múi săn chắc. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu tính cách vui vẻ, phóng khoáng, hòa đồng, luôn để lại ấn tượng với nụ cười tươi rạng rỡ cực hút mắt. Vì lẽ đó, hội mê trai đẹp dành tặng cho Lê Nguyễn Paul biệt danh "nam thần tuyển bơi" của Việt Nam, Mỗi khi xuất hiện, anh đều nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ dàn cổ động viên nữ.

Lê Nguyễn Paul trong ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 31 (Ảnh: Quý Nguyễn)

Trong ngày thi đầu tiên, Lê Nguyễn Paul (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam

Tay bơi điển trai cùng từng gặt hái nhiều thành tích trong các giải đấu trước đây

Chuyện tình yêu với bạn gái người Mỹ

Về Việt Nam tham dự SEA Games lần này, đi cùng Paul là bạn gái người Mỹ Josie Pearson. Từ các buổi luyện tập đến sinh hoạt hằng ngày, thi đấu, khán giả luôn nhìn thấy Josie ở bên cạnh bạn trai, cặp đôi dính nhau như hình với bóng. Không chỉ đi theo với vai trò "người nhà", bạn gái của nam kình ngư còn kiêm luôn công việc của một HLV cá nhân.

Vì không có cơ hội tập luyện nhiều cũng như không có HLV chuyên trách tại Việt Nam, bạn gái Josie là người giúp Lê Nguyễn Paul kết nối với HLV tại Mỹ để theo dõi được quá trình thi đấu một cách chính xác nhất. Được biết, Josie Pearson cũng là một vận động viên và từng là HLV cho một đội bơi trẻ ở North Carolina. Cặp đôi quen nhau cách đây hơn 5 năm, khi cả 2 cùng thi đấu tại hệ thống giải thể thao các đại học Mỹ (NCCA).

Bạn gái người Mỹ theo sát nam kình ngư tại SEA Games 31 (Ảnh: T.P)

Dù không sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhưng qua những bức ảnh cặp đôi đăng tải, có thể thấy Paul và Josie hợp nhau ở sở thích thể thao, yêu vận động, du lịch, nuôi thú cưng,... Không những vậy, cặp đôi còn cực kì xứng đôi từ ngoại hình, chiều cao đến tính cách khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên bạn gái Paul Lê đến Việt Nam

Cặp đôi vận động viên có nhiều sở thích chung, xứng đôi từ ngoại hình đến tính cách