"Kingdom 2" gây sốc vì quá ghê rợn, phim chiếu mạng nhưng đầu tư không kém "bom tấn" điện ảnh

Được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng The Kingdom of the Gods, Kingdom 2 (Vương Triều Xác Sống) là một trong những tác phẩm về zombie xuất sắc nhất của Hàn Quốc trong năm 2020.

Kingdom lấy bối cảnh vương triều Choson, giai đoạn (1592-1598). Lúc này, đức vua bỗng nhiên biến thành xác sống bởi một lí do bí ẩn. Đại thần Cho Hak Ju (Ryu Seung Ryong) cùng con gái là Vương hậu (Kim Hye Jun) nhân cơ hội này để chiếm ngôi.

Nhận thấy điều chẳng lành, thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) cùng cận vệ trung thành Moo Young (Kim Sang Ho) trốn khỏi kinh thành. Tại đây, họ phát hiện ra dịch bệnh xác sống đã bùng phát và bắt đầu lây lan ra cả nước.

Trong tập mở màn của Kingdom 2, nhà sản xuất tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng một màn rượt đuổi đẫm máu của những xác sống bỗng dưng thức dậy, khiến binh lính không kịp trở tay, và phải bỏ mạng vì bị các xác sống ăn thịt.

Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó khi lương thực càng ngày một cạn kiệt mà xác sống lại bao vây khắp tứ phía, khiến thái tử Lee Chang vô cùng căng thẳng bởi áp lực của người đứng đầu một nước.

Xác sống bỗng dưng xuất hiện khiến không ít binh lính phải bỏ mạng.

Thái tử Lee Chang không còn là kẻ "bù nhìn" như ở phần 1 mà phải gánh trách nhiệm phải bảo vệ con dân, bảo vệ đất nước trước sự tấn công của các zoombie.

Trong một diễn biến khác, Vương hậu Cho bề ngoài thì cấu kết với Cho Hak Ju để chiếm ngôi nhưng bên trong cũng ngấm ngầm nuôi giấu những bí mật riêng khi nghĩ ra kế giả mang bầu, đồng thời nuôi các sản phụ tại tư gia để đoạt lấy một đứa con cho mình. Cô ta còn nuôi tham vọng lật đổ cả cha đẻ - Thừa tướng Cho Hak Ju lẫn Thế tử Lee Chang

Vương hậu Cho không chỉ cấu kết với cha mà còn có hẳn một âm mưu vô cùng độc ác.

Cũng trong tập này, nữ y sĩ Seo Bi (Bae Doo Na) - người hiểu rõ nhất về loại dịch bệnh này đã tìm ra thuốc giải chính là một loài hoa hồi sinh, chúng cũng có thể hồi sinh người vừa chết sống trở lại, tuy nhiên Thừa tướng Cho Hak Ju đã bắt bài và ngăn chặn việc này.

Nữ y sĩ Seo Bi (Bae Doo Na) đã tìm ra thuốc giải nhưng sớm bị Thừa tướng Cho Hak Ju ngăn chặn.

Trước tình thế ngặt nghèo của dân chúng, thế tử đã quyết định đi tìm Cho Hak Ju để giết hắn ta nhằm lấy lại vị thế cứu nguy cho bách tính, tiêu diệt bọn xác sống.

Thái tử Lee Chang chính thức đối đầu Thừa tướng Cho Hak Ju sau khi vua cha trở thành xác sống khiến anh bị mất vị thế.

Kingdom 2 hiện đang được công chiếu trên Netflix.