Kim Woo Bin tăng 8kg cho phim mới

Sáng hôm qua (10/9), buổi ra mắt sản xuất cho phim "The Moonlighter" của Netflix đã được tổ chức tại Lotte Cinema Konkuk University ở Gwangjin-gu, Seoul. Đạo diễn Kim Joo Hwan và hai diễn viên chính - Kim Woo Bin và Kim Sung Kyun - đã tham dự sự kiện và chia sẻ nhiều câu chuyện khác nhau trong quá trình họ chuẩn bị cho bộ phim này.



Theo truyền thông Hàn Quốc, "The Moonlighter" là một bộ phim hành động theo chân nhân vật Lee Jeong Do (do Kim Woo Bin thủ vai) - một chuyên gia võ thuật có bằng 9 đẳng Taekwondo, Kendo và Judo. Jeong Do hợp tác với cảnh sát quản chế Kim Seon Min (do Kim Sung Kyun thủ vai) để theo dõi tội phạm dưới sự giám sát điện tử 24/7 nhằm ngăn chặn tội phạm.

Trong sự kiện gặp gỡ với truyền thông, Kim Woo Bin đã giới thiệu về nhân vật của mình: "Anh ấy là người thích chơi trò chơi và tập thể dục với bạn bè, và anh ấy có bằng 9 đẳng Taekwondo, Kendo và Judo. Anh ấy vô tình giúp một võ sĩ bị tội phạm tấn công, điều này khiến viên chức quản chế Kim Seon Min đưa ra lời đề nghị anh ấy thử làm việc bán thời gian".

"Tôi nghĩ những thay đổi về mặt cảm xúc và tinh thần của nhân vật là quan trọng nhất" - Kim Woo Bin nói tiếp - "Thật hấp dẫn khi thấy một nhân vật theo đuổi niềm vui thay đổi như thế nào sau khi gặp phải công việc thực tế, và tôi đã cẩn thận phân tích quá trình đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã tạo ra nhân vật từng bước một trong khi thảo luận với đạo diễn".

(Ảnh: Kiwitree)

Kim Woo Bin sau đó cũng nhấn mạnh thêm: "Vì nhân vật cần phải xuất sắc trong võ thuật, nên tôi đã học Kendo, Judo và Taekwondo từ một đạo diễn võ thuật và luyện tập ba đến bốn giờ mỗi ngày".

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Kim Woo Bin khiến mọi người ngạc nhiên khi tiết lộ rằng anh cố tình tăng cân để chuẩn bị cho vai diễn này. Anh cho biết: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi trông mạnh mẽ và có thể chế ngự người khác, vì vậy tôi đã tăng 8 kg".

"Vì nhân vật này thích tập thể dục và sống một cuộc sống hạnh phúc, nên tôi muốn anh ấy trông rắn chắc và hơi to lớn một chút, không giống như một người có vóc dáng rắn chắc, mà là một người có cơ bắp. Tôi muốn thể hiện một khía cạnh mới của bản thân" - Kim Woo Bin nói thêm.

Kim Woo Bin trong một cảnh phim. (Ảnh: Kiwitree)

Theo thời gian dự kiến được công bố, bộ phim "The Moonlighter" sẽ được phát hành độc quyền trên Netflix vào ngày 13/9 này. Những người yêu mến Kim Woo Bin đang rất mong đợi được thấy sự thay đổi hình ảnh của anh trong phim mới này.