Kích cầu du lịch nội địa: Xu hướng liên kết doanh nghiệp lên ngôi

Thích nghi với tình hình mới

Với tình hình chưa thể đón được du khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối 2020 – đầu 2021, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, du lịch nội địa vẫn là giải pháp then chốt để vực dậy ngành du lịch.

Theo báo cáo của Booking.com, trong ba tháng 6-7-8/2020, du lịch nội địa tại Việt Nam đã có bước tăng trưởng chưa từng có, với hành trình trong nước chiếm đến 96% tổng quãng đường du lịch của người Việt. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ước đạt 52%.

Tại hội nghị kích cầu du lịch "Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch tổ chức, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khách sạn cho biết đã xây dựng chiến lược mới lấy khách du lịch nội địa làm trọng tâm và đặt mục tiêu tăng trưởng 2,5 lần so với đỉnh năm 2019.

Xu hướng liên kết doanh nghiệp thúc đẩy du lịch nội địa sôi động

Cũng theo xu hướng chung, gần như mất hẳn thị trường outbound (khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài) và inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam) trong giai đoạn cuối năm và mùa Tết 2021, Vietravel đặt mục tiêu phục vụ khoảng 50% lượng khách so với cùng kỳ, tập trung đối tượng khách hàng du lịch trong nước và lựa chọn các sản phẩm trải nghiệm, cao cấp.

Xu hướng liên kết tất yếu

Khác với đợt kích cầu lần 1 ào ạt bung ra các ưu đãi/ giảm giá gây sốc theo quan điểm "bán lỗ để giảm lỗ", chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2 chứng kiến sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, hơn 100 doanh nghiệp: bao gồm 85 doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển ôtô, đường sắt, hàng không; 21 khách sạn, cơ sở mua sắm; 10 khu/ điểm du lịch tích cực hưởng ứng chương trình liên minh kích cầu, với hơn 346 tour kích cầu được triển khai.

Tại miền Trung, Gói kích cầu "Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm" được công bố vào ngày 25/11 cũng thu hút hơn 200 doanh nghiệp tại 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế tham gia đăng ký.

Cùng chung xu hướng đó, các "ông lớn" trong ngành cũng liên tục có những động thái hợp tác liên kết nhằm tăng giá trị sản phẩm, tối ưu về chi phí, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng và độc đáo cho khách hàng.

Ví dụ, Saigontourist đã kết hợp Vietnam Airlines giới thiệu hành trình bay trọn gói cho kỳ nghỉ 4-6 ngày đến khu vực Đông – Tây Bắc. Hay hãng hàng không Bamboo Airways kết hợp cùng những thương hiệu uy tín như FLC Hotels & Resorts, Vinpearl… nhằm ra mắt chùm tour "Bay sang, nghỉ chất" với mức giá từ 2.49 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay và kỳ nghỉ 3N2Đ tại những thiên đường du lịch như Quy Nhơn, Đà Lạt, Đà Nẵng…

Dusit Moonrise Beach Resort Phu Quoc gia nhập mạng lưới khu nghỉ liên kết mở rộng của thương hiệu Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday

Mới đây, FLC DigiCom (đơn vị quản lý vận hành thương hiệu Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday) cũng công bố 6 khu nghỉ liên kết, bao gồm: Dusit Princess Moonrise Phú Quốc, Altara Suites Managed by Ri-Yaz Danang, Pao’s Sapa Leisure Hotel, Silk Path Grand Sapa Hotel & Spa, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa, Four Points by Sheraton Danang. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sở hữu thẻ FLC Holiday Membership sẽ có thêm các lựa chọn điểm đến mới đa dạng từ các thương hiệu khách sạn uy tín trong nước bên cạnh hệ thống quần thể 5 sao của FLC Hotels & Resorts.

Tối ưu quyền lợi khách hàng

Trong ngắn hạn, việc liên kết doanh nghiệp giúp tối ưu về giá tour/ dịch vụ có thể tạo nên hiệu ứng "hút khách" và kích cầu nhanh chóng. Tuy nhiên, chính các quyền lợi gia tăng mới là động lực kiến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững cho toàn ngành.

Đơn cử, ngay trước thời điểm du lịch Phú Quốc chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm, Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phu Quoc được gọi tên trong danh sách những khu nghỉ liên kết mở rộng của hệ thống Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday. Động thái này lập tức mang đến cho khách hàng thành viên thêm quyền lợi lựa chọn nghỉ dưỡng mới vừa chất lượng, vừa "hợp thời".

Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp phong cách Thái Lan, tọa lạc tại bờ biển phía Tây thơ mộng, với 108 phòng, trong đó 100 phòng Deluxe và 08 phòng Suite được thiết kế theo phong cách đương đại, tất cả đều sở hữu tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp.

Sự hợp tác giữa FLC Holiday và Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm đến 50 - 70% chi phí so với việc đặt phòng thông thường, mà còn hoàn toàn tránh được những vẫn đề khó khăn như: cháy phòng, không săn được giá ưu đãi, không chủ động được lịch trình…

Tự do trao đổi quyền lợi nghỉ dưỡng mà không mất thêm chi phí trao đổi địa điểm, duy trì các đặc quyền linh hoạt như tách/gộp kỳ nghỉ, bảo lưu…, FLC Holiday với mạng lưới liên kết khách sạn nội địa được mở rộng chính là cơ hội để du khách để trải nghiệm những chuyến nghỉ dưỡng đẳng cấp, trọn vẹn.