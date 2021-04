Khu vườn "thấp thoáng" bóng dáng Đà Lạt xanh tươi rực rỡ với đủ loại cây và hoa ở Bắc Ninh

Chủ nhân của khu vườn an yên, tự tại này chính là chị Huyền (31 tuổi). Chị vốn ở Đà Lạt, kết hôn và theo chồng về Bắc Ninh sinh sống. Vẻ đẹp, chất thơ của Đà Lạt mộng mơ dường như đã ngấm sâu trong con người chị.

Vì thế khi sở hữu khu vườn rộng đến 800m2, người phụ nữ dịu dàng ấy đã dành nhiều tâm huyết và thời gian cải tạo . Không gian được chia làm 2 khu, phía trước chị trồng hoa, các cây thảo dược; phía sau nhà trồng rau, cây ăn trái, nuôi gia cầm phục vụ cuộc sống gia đình.



Chị Huyền chia sẻ: "Mình rất tâm đắc với một câu nói: "Nếu cuộc đời chỉ là một đoạn dừng chân ngắn ngủi, thì trên chặng dừng ấy, cũng hãy gieo xuống những đóa hoa". Cuộc đời chúng ta ai rồi cũng có những lựa chọn, chỉ cần làm điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn. Tâm an vạn sự đều an, viết đủ vừa thì mọi việc đều thành. Nhiều người nghĩ đi năm châu bốn bể mới là hạnh phúc, nhưng có những người quanh quẩn trong nhà cũng tìm ra hạnh phúc bất tận".

Chị Huyền bên khu vườn trước nhà.

Không gian được trồng đủ loại cây và hoa.

Chị trồng chủ yếu là cây gia vị, thảo mộc.

Chị vốn ở Đà Lạt lấy chồng về Bắc Ninh nên chắc do tình yêu ở mảnh đất mộng ơ thấm vào máu. Chị vốn xuất thân từ kế toán nhưng lại yêu chữ quá nên tay ngang sang ngành xuất bản, may mắn ra được một cuốn sách riêng và một cuốn chung cùng nhóm bạn. Hai điều này là lý do đã thôi thúc chị làm không gian thơ như Đà Lạt ở Bắc Ninh, vừa thỏa ước mơ, lại nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Hàng ngày, chị Huyền dành thời gian cho quán trà và café nhỏ của mình, viết bài, đọc sách, chăm cây, làm bánh và chăm con. Những công việc ấy từng khiến một người bỏ việc chuyển sang làm content freelancer như chị đau đầu suy nghĩ trước khi lựa chọn. Nhưng giờ đây, chị cảm thấy quyết định ấy là hoàn toàn đúng đắn.

Những chậu hương thảo tốt tươi.

Chị dành nhiều thời gian chăm chút cho khu vườn của mình.

Hoa lan dịu dàng.

Hoa hồng.

Từng góc nhỏ đẹp như tranh vẽ.

Ban đầu, chị mới trồng giàn hồng, cẩm tú cầu phía trước nhà. Phía sau chị trồng các loại rau theo mùa. Một lần về Đà Lạt, ghé mấy quán thấy họ dùng các loại cây thảo mộc tươi để pha trà vừa thơm, lại tươi nguyên nên chị cũng tìm cây về trồng. Tuy nhiên, những ngày đầu trồng chị bị chết khá nhiều vì không biết cách chăm, tưới nước, làm đất cũng như cây bị sâu bệnh. Đến hiện tại, sau một năm thì vườn nhà chị luôn tốt tươi, thơm lừng.

Các loại cây như lavender, bạc hà, hương thảo, khuynh diệp, xạ hương, bạc hà, sả chanh, cỏ ngọt… được chị chuyển thẳng từ Đà Lạt về Bắc Ninh. Thường cây mua về sẽ sốc nhiệt thời gian đầu nhưng sau đó lại sống rất khỏe.

Góc thưởng trà yêu thích của chị Huyền.

Hoa hồng.

Chị thường cắt các loại thảo mộc để thưởng trà, làm gia vị thức ăn, làm đẹp...

Các loại cây trong vườn.

Sau một thời gian trồng và chăm sóc khu vườn của mình, chị Huyền chia sẻ kinh nghiệm: "Các loại cây gia vị như lavender, bạc hà, hương thảo, khuynh diệp, xạ hương, sả chanh… đều có đặc điểm chung là cần nắng và gió. Nhưng nắng là cái nắng giống Đà Lạt tầm 25-28 độ, không phải nắng 40 độ ngoài Bắc. Bởi vậy mùa hè chăm khá cực, nên để cây dưới bóng râm cây lớn, thoáng gió. Nhà mình như bạn thấy là để dưới giàn hồng, tán hồng leo, và cây cau. Nhưng khi về thuần khí hậu thì sống tốt lắm, chịu nhiệt được".

Về làm đất, các loại cây này đều cần đất thoáng, thoát nước tốt. Chị Huyền thường dùng trấu hun, xơ dừa, phân hữu cơ, đá bọt (nếu có) hoặc thay bằng chút cát.

Với nước, các loại cây bạc hà, xạ hương, sả chanh… ưa ẩm, đất thoát nước tốt nên tưới nhiều cùng không lo vấn đề thối rễ mà chết. Riêng hương thảo, lavender, khuynh diệp thì lượng nước tưới ít hơn với các loại cây khác. Ngoài ra, nên chịu khó tỉa cành ở sát gốc giúp gốc thoáng khí, không gây nấm bệnh.

Về dinh dưỡng, chị Huyền thường tưới phân hữu cơ bằng cách ngâm chua nước gạo, các loại vỏ chuối, chất thải từ trái cây… chắt nước tưới, thi thoảng bón phân trùn quế cho cây thêm chất dinh dưỡng.

Các loại cây này thường ít bệnh nếu thoáng đất, không bị nấm. Vì thế, chị thường tỉa lá, cành với hương thảo, lavender, khuynh diệp để thoáng gió bớt sâu bệnh.

Vì yêu những mùi hương nên các loại thảo mộc được trồng chị Huyền đều dùng chủ yếu để pha trà. Ngoài ra, các loại cây này còn tỏa mùi hương dễ chịu cũng như hạn chế tối đa côn trùng. Chị cũng thường xông mặt bằng hương thảo, lavender giúp da mặt được detox vô cùng dễ chịu, hạn chế căng thẳng và ngủ ngon hơn.

Vườn rau phía sau nhà do mẹ chồng chị chăm sóc.

Hầu hết các loại cây trồng, cách trang trí vườn đều do chị Huyền tự tay sắp xếp. Không gian trước nhà cũng vì thế đẹp hơn, thư giãn hơn, giúp chị cảm thấy từng ngày thêm hạnh phúc trọn vẹn với cuộc sống an yên mà mình lựa chọn.

Nguồn ảnh: NVCC