Không ra tòa đúng hẹn, cựu sao nhí Disney bị truy nã đặc biệt

Ngày 12/7, Kyle Massey, cựu ngôi sao Disney, đã bị cảnh sát truy nã đặc biệt vì không xuất hiện tại phiên xét xử tội danh quấy rối tình dục trẻ em tại bang Washington (Mỹ).

Trả lời phỏng vấn với trang People, đại diện của Văn phòng Luật sư Công tố Quận King cho biết: "Vì anh Massey không xuất hiện tại phiên tòa, một thẩm phán đã ký lệnh truy nã 100.000 USD để bắt giữ anh ta".

Lên tiếng về vấn đề này, luật sư của nam diễn viên 29 tuổi nói rằng chưa nhận được thông báo, phán quyết hay giấy tờ nào liên quan đến việc xét xử cáo buộc quấy rối tình dục. Tuy nhiên trước đó, đội ngũ pháp lý của Kyle Massey được cho là đã nộp đầy đủ hồ sơ liên quan tới vụ việc.

Ngoài ra, vị luật sư này còn chia sẻ cựu sao nhí Disney lo ngại về những "lời cáo buộc sai sự thật sẽ bị đưa ra trước tòa án". Đáp lại tuyên bố này, phía Văn phòng Luật sư Công tố Quận King khẳng định: "Không có sự xuyên tạc nào. Một vấn đề rất đơn giản là anh Massey không có mặt tại tòa án đúng lịch hẹn".

Được biết, hồi năm 2019, Massey đã bị một bé gái 13 tuổi kiện vì cáo buộc gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh và video khiêu dâm vào điện thoại của cô ấy. Cô bé cho biết cô gặp Massey lần đầu năm 4 tuổi tại Universal Studios và giữ liên lạc với anh vì muốn gia nhập làng giải trí.

Theo lời nạn nhân, cô đã liên hệ với Kyle Massey vào tháng 11/2018 khi nghe tin Disney đang khởi động lại dự án phim Cory In The House. Trong những cuộc trò chuyện sau đó, Massey đã biết cô bé này mới 13 tuổi và đang học lớp 8.

Tuy nhiên, ngay cả khi biết cô bé chưa đủ tuổi thành niên, Massey vẫn gửi những tin nhắn và nội dung khiêu dâm cho cô trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019. Sau khi bị nạn nhân đệ đơn tố cáo, cựu sao nhí Disney đã phủ nhận các cáo buộc.

Được biết, Kyle Massey là một ngôi sao nhí nổi tiếng với loạt phim series đình đám trong thời "hoàng kim" của Disney bao gồm Cory In The House, That's So Raven và That's So Suite Life of Hannah Montana...

Nguồn: People