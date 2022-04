Không phải Mercedes hay BMW, đây mới là mẫu xe khiến các chị em mê mệt: Thiết kế lịch lãm, đậm chất Bắc Âu hút hồn phái đẹp

Mặc đồ đẹp lái xế xịn, ai mà chẳng muốn. Cứ thử tưởng tượng, hình ảnh những người phụ nữ hiện đại, tự tin sau vô lăng, bạn sẽ thấy nó lôi cuốn ánh nhìn của người khác đến cỡ nào. Và bởi thế, chuyện mê một chiếc xe hơi đời mới, một mẫu "xế cưng" độc lạ hay đẹp chảnh,... không còn là đặc quyền của riêng "cánh mày râu".



Thế nhưng, mặc dù phụ nữ cũng dành một niềm yêu thích nhất định cho xe ô tô, song, thương hiệu nổi tiếng hay đắt tiền, động cơ khoẻ chưa chắc đã cuốn hút phụ nữ như cách mà đàn ông thường nghĩ.



Nếu nhiều người vẫn hay nghĩ cứ nhắc tới Mercedes hay BMW thì hội chị em sẽ "phát điên" vì sung sướng thì một minh chứng mới đã chứng minh thực tế phũ phàng cỡ nào khi dòng xe tới từ Thuỵ Điển mới chính là mẫu xe khiến phụ nữ "thổn thức" bao ngày nay.

Anh Khoa Phạm (nhân viên bán hàng tại một đại lý phân phối xe Volvo ở Hà Nội) cho biết: "Mình cũng không biết chắc lý do là gì nhưng từ đầu năm đến nay, các chị em phụ nữ hỏi mua xe Volvo rất nhiều. Với những ai đã từng sang Châu Âu du lịch hay công tác thì sẽ thấy dòng xe này rất được ưa chuộng, ở Việt Nam thì số lượng cũng bắt đầu nhiều lên. Nhưng đặc biệt ở chỗ, số lượng chị em "hỏi thăm" về chiếc xe này lại chiếm đa số."

Đi tìm lời giải cho việc xe Volvo "bỗng dưng" trở thành "chất gây nghiện" của hội chị em

Từ phim ảnh...

Trước đó, những shoot hình về xe Volvo trong các trích đoạn phim "It's Okay to Not Be Okay", "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" hay "Trăng non" - phần tiếp theo của bộ phim từng được giới trẻ hâm mộ cuồng nhiệt một thời với sự xuất hiện của hai "ngôi sao" là Volvo C30 và XC60 cũng được các chị em chia sẻ mạnh mẽ.

Xe Volvo trong trích đoạn phim "It's Okay to Not Be Okay"

Volvo là nhãn hiệu xe được sử dụng trong "Trăng non" và "Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soo".

Đến ngoài đời thực...

Dù chỉ mới có mặt ở Việt Nam được vài năm nhưng đây chính là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Volvo trên toàn cầu. Dòng xe phong cách Bắc Âu này thu hút giới doanh nhân từ thiết kế đến công năng, mang đến trải nghiệm cân bằng trong cuộc sống.

Một trong những doanh nhân đầu tiên sở hữu xe Volvo là ông Vũ Minh Trí - cựu Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, hiện đảm nhiệm vai trò CEO của VNG Cloud.

Ông Vũ Minh Trí - CEO của VNG Cloud là một trong những doanh nhân Việt đầu tiên sở hữu Volvo XC90. (Ảnh: Volvo)

Ngoài CEO Vũ Minh Trí, diễn viên Diễm My cũng mạnh tay chi hơn 7 tỷ đồng để sở hữu xe Volvo XC90 Excellence - phiên bản cao cấp nhất. Xe có giá bán khởi điểm 6,5 tỷ đồng.

Diễn viên Diễm My "tậu" phiên bản cao cấp nhất của Volvo XC90 Excellence.

Nữ ca sĩ Đoàn Di Băng cũng từng tậu chiếc Volvo XC90 giá gần 4 tỷ đồng - chiếc SUV được mệnh danh an toàn nhất thế giới vào bộ sưu tập xe của gia đình mình, bên cạnh những chiếc xe như Mercedes-Benz hay Peugeot.

Đoàn Di Băng rất thích thú khi ngồi sau vô lăng chiếc SUV sang đến từ Thụy Điển.

Vậy, Volvo có gì mà thu hút đến thế?

Nhắc tới Volvo, người ta thường nghĩ tới thương hiệu xe của Thụy Điển. Những chiếc xe của Volvo đều sở hữu nét bên ngoài đậm chất Bắc Âu: lịch lãm, sang trọng và hơi hướng cổ điển.

Hãng xe an toàn nhất thế giới

Nếu như BMW hướng tới cho khách hàng cảm giác lái khi cầm vô lăng hay Mercedes-Benz mang lại cho chủ nhân sự sang trọng, thì Volvo lại mang tới sự an toàn gần như tuyệt đối khi ngồi trên xe. Bằng chứng là tất cả các mẫu xe của Volvo đều lọt vào top mẫu xe an toàn của thế giới do nhà kiểm định an toàn của Mỹ (Insurance Institute for Highway Safety – IIHS) chứng nhận.

Và bởi thế, Volvo hay được người ta nhắc tới và nhớ đến với cái tên "hãng xe an toàn nhất thế giới".

Volvo là hãng ô tô đầu tiên lắp đặt đèn sương mù trước và sau trên xe.

Thiết kế tối giản, sang trọng

Thiết kế của Volvo cũng là 1 điểm cộng rất lớn đối với những khách hàng yêu thích sự tối giản nhưng vẫn sang trọng, cũng như hướng tới 1 cuộc sống đơn giản hơn. Công nghệ trên những chiếc xe Volvo thiên về kỹ thuật như giao diện tương tác, kết nối được với người dùng, cửa sổ trời thân thiện hay ghế ngồi bọc da cao cấp tích hợp chế độ massage.

Nội thất của Volvo XC60 được đánh giá nhỉnh hơn so với Mercedes Benz GLC 300.

Thay vì 32 nút bấm như các dòng xe đối thủ, Volvo tích hợp hầu hết các nút thủ công vào bên trong màn hình trung tâm, chỉ còn lại khoảng 9 nút bên ngoài để người dùng dễ dàng thao tác hơn.

Đa dạng mẫu mã, động cơ mạnh mẽ

Volvo đã cho ra mắt khá nhiều mẫu xe khác nhau phục vụ cho các nhu cầu của khách hàng. Đồng thời hãng cũng cải tiến các dòng xe cũ nhằm tạo ra những mẫu xe tối ưu và tiện nghi nhất.

Sự tinh tế, sang trọng trong từng thiết kế của xe Volvo đã góp phần tạo ra những trải nghiệm đắt giá cho người dùng.

Tính năng an toàn độc quyền



Không chỉ trang bị nhiều tính năng an toàn từ cơ bản đến nâng cao để đảm bảo và lường trước cho mọi trường hợp xảy ra, Volvo còn sử dụng cho tất cả các mẫu xe của mình những tính năng độc quyền do hãng tự phát minh ra. Cụ thể, đó là tính năng City Safety - an toàn trong thành phố và tính năng Pilot Assist - lái bán tự động.

Ngoài vẻ đẹp từ nét thiết kế mà xe Volvo mang lại, các tính năng an toàn cũng chính là lý do thu hút sự lựa chọn của các chị em. Bởi, việc lái xe ô tô đối với phụ nữ dường như vẫn luôn có một số những hạn chế nhất định.

Hiện tại, Volvo Việt Nam chính thức phân phối 3 dòng xe chính của hãng bao gồm: XC - Class, S - Class và V - Class.

+ Đầu tiên là XC - Class, đây là một dòng xe SUV gầm cao được phân phối chính hãng tại thị trường với tổng cộng 4 phiên bản bao gồm: Volvo XC40, Volvol XC60, Volvo XC90 Inscription và Volvo CX90 T8. Mức giá của các phiên bản dao động từ 1,750 đến 4,599 tỷ đồng.

+ Thế hệ tiếp theo chính là những chiếc Sedan sang trọng của Volvo bao gồm: Volvo S60 và Volvo S90. Mức giá từ 1,700 đến khoảng 2,200 tỷ đồng.

+ Phiên bản cuối cùng của Volvo là 2 chiếc Wagon V60 và V90.

