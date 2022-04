Không phải chứng khoán, vàng, hay BĐS, có 3 khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ: Muốn sinh lời dài hạn, phải bắt đầu luôn!

1. Đầu tư vào sức khỏe

Tôi đã xem một video cách đây vài ngày.

Một hot face mạng với gần 2 triệu follow đã chết vì bệnh viêm tụy cấp ở tuổi 27.

Qua tìm hiểu, tôi được biết anh ta đã có triệu chứng sốt suốt một tuần, nhưng anh lại chẳng để tâm đến nó. Bệnh dần di căn đến khoang tim, tình trạng của anh ta xấu đi nhanh chóng, khi xe cấp cứu đến thì người đã không còn nữa rồi.

Trong đoạn video đăng tải trước khi mất, anh ta còn kể với ông bà nội rằng mình bị sốt, cảm thấy rất khó chịu. Gia đình còn tưởng anh ta chỉ đang đùa. Không ngờ một tuần sau, họ phải nhận tin báo tử của anh.

Chàng trai trẻ với tương lai đầy hứa hẹn lại đột ngột bỏ mình trong những năm tháng tuyệt vời nhất, khiến lòng người không khỏi xót xa.

Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon, không phải xem ai có thể chạy nhanh hơn mà là xem ai có thể chạy xa hơn.

Một cư dân mạng từng chia sẻ về công việc lương cao đáng ghen tị.

Nhưng do áp lực công việc quá lớn nên chỉ sau một năm, anh cảm thấy mệt mỏi đến kiệt quệ.

Ngày nào, anh cũng sống trong trạng thái căng thẳng. Hệ lụy từ việc này là tóc anh rụng nhiều, và anh thường mất ngủ cả đêm.

Ở độ tuổi 30, anh cảm thấy cơ thể mình ốm yếu như người già.

Về sau, anh dứt khoát từ chức và để lại lời nhắn: "Tiền kiếm lúc nào cũng được , còn sức khỏe mới là trên hết".

Khi đến tuổi trung niên, chào đón chúng ta đến với ngày mới sẽ là các áp lực đến từ các khoản vay mua nhà, vay mua xe, chi tiêu gia đình, học phí cho con cái ...

Tất cả những điều này khiến chúng ta không dám chểnh mảng. Chúng ta sẽ ưu tiên đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu, mà bỏ qua sức khỏe bản thân.

Nhưng dù kiếm được bao nhiêu tiền, một khi cơ thể kiệt quệ thì chẳng có mức giá nào mua lại được sức khỏe.

Thực tế, nếu có thể kiên trì thực hiện lâu dài việc tập thể dục hàng ngày, ăn uống hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, chúng ta sẽ có khoản đầu tư tốt nhất dành cho cơ thể của bản thân.

Bởi vì thành công lớn nhất trong cuộc đời không phải là đạt được tiền tài và danh vọng, mà là sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

2. Đầu tư vào năng lực

Thời gian và công sức của một người được đầu tư vào đâu thì sẽ có thu hoạch ở đó.

Đầu tư vào tri thức để hình thành năng lực của bản thân là dự án đầu tư có lợi nhất, bởi vì năng lực của cá nhân sẽ không thể bị người khác lấy mất.

Minh Tiến từ nhân viên công ty đã thăng tiến lên thành phó giám đốc phụ trách kế hoạch khu vực. Anh chỉ mất bốn tháng để doanh thu tăng gấp bội.

Ở tuổi đời còn rất trẻ mà anh ấy đã có được những thành tích ấn tượng như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng bản thân anh lại cho rằng tất cả những điều này là do may mắn, do đúng thời điểm Internet phát triển, chứ không phải do thực lực của bản thân.

Vì vậy, giữa tiền tài và trưởng thành, anh ấy đã chọn trưởng thành.

Anh quyết định theo đuổi ngành MBA. Hàng ngày, anh đều đeo chiếc cặp nhỏ, đạp chiếc xe đạp cũ, vừa đi đến trường vừa ăn bánh mỳ.

Nhưng vì nền tảng cơ sở còn yếu nên quá trình học của anh diễn ra rất vất vả.

Đặc biệt là trong lúc làm việc nhóm, khi thảo luận vấn đề với các bạn cùng nhóm, anh ấy không thể tham gia vào cuộc bàn luận, và cảm thấy như mình là một gánh nặng lớn.

Ban đầu, các bạn trong nhóm vẫn còn lịch sự mời anh đến, nhưng sau đó những cuộc hẹn trở nên thưa dần.

Để thoát khỏi tình huống xấu hổ này, anh ngâm mình trong thư viện 6 tiếng mỗi ngày, bù lại gốc tiếng Anh và kiến thức chuyên môn.

Mọi sự chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Với sự nỗ lực hơn người, anh ấy đã thuận lợi vượt qua tất cả các kỳ thi MBA.

Sau khi học xong, do có kinh nghiệm đi trước, anh đã xin vào một công ty mạng viễn thông và kiêm nhiệm vị trí phó giám đốc.

Thời đại thay đổi không ngừng, không có công việc ổn định, chỉ có năng lực ổn định.

Cho dù đó là đọc sách hay học một kỹ năng mới, đều là để mở rộng giới hạn năng lực của mình.

Và học, học nữa, học mãi, không ngừng hoàn thiện bản thân, là một khóa học bắt buộc đối với mỗi người trưởng thành.

3. Đầu tư vào sở thích

Vì sở thích của mình, bạn có thể biến cuộc sống bình thường trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Tôi có một đồng nghiệp bán hàng tên là Thúy Vy, rất thích nuôi cá.

Cậu ấy có một bể cá lớn ở nhà với hơn mười chú cá nhiệt đới, rất là xinh đẹp.

Cách một ngày, cậu ấy sẽ thay nước cho cá và vệ sinh bể cá khoảng hơn nửa tiếng mỗi lần.

Hơn nữa, cậu còn mua thức ăn cho cá mỗi hai ngày một lần. Nếu cá bị bệnh, cậu còn tìm khắp nơi để mua bằng được thuốc đặc trị.

Để chăm sóc chúng tốt hơn, cậu ấy đã lắp đặt camera độ nét cao tại nhà để tiện bề theo dõi đàn cá của mình.

Cậu chia sẻ: "Tôi thích nhất khoảnh khắc đi làm về, đi đến trước bể cá, cả đàn cá đều chạy về phía mình. Điều đó giúp tôi giải tỏa mọi áp lực trong công việc, và dù hôm đó có gặp khách hàng phàn nàn vô lý đến đâu thì cũng như gió thoảng qua tai."

Học cách tiếp thêm sức sống cho cuộc sống bận rộn của mình và tạo cho tâm hồn mệt mỏi một mảnh đất để nghỉ ngơi, đây là một kỹ năng cần có đối với người trưởng thành ngày nay.

Phát triển một sở thích khác ngoài công việc, như viết lách, vẽ tranh, đánh đàn ... không phải để sinh tồn, chỉ là vì niềm vui của riêng bạn.

Ở đời chỉ cần tìm thấy một điều làm thú vui là đủ để chúng ta an nhàn hưởng phúc về già.

4. Đầu tư vào vòng tròn xã hội

Tục ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng."

Như triết gia Jim Rohn đã nói: "Bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất".

Chất lượng vòng tròn xã hội của một người quyết định triển vọng phát triển và chất lượng cuộc sống của người đó.

Một câu chuyện như sau:

Khi mới vào đại học, ký túc xá của Lâm là phòng bốn người.

Ba người bạn cùng phòng còn lại, có mục tiêu rất rõ ràng. Họ dự tính sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, mỗi ngày họ đều bận rộn chạy đến thư viện để học tập.

Còn Lâm thì sau mỗi giờ học, đều sẽ tìm đến những niềm vui như chơi game, lướt web, xem phim...

Mới đầu, Lâm cũng thường phàn nàn với những người bạn cấp ba cũ của mình rằng bạn cùng phòng bây giờ toàn kẻ mọt sách.

Nhưng theo thời gian, trước áp lực cũng như sự khuyến khích của các bạn cùng phòng, Lâm bắt đầu cùng họ đến thư viện, cùng nhau đạt điểm cao và cùng nhau thi IELTS.

Lúc sắp tốt nghiệp, Lâm với bạn cùng phòng vốn ban đầu như chẳng có điểm chung nào với nhau, bây giờ cũng đã được nhận vào một trường danh tiếng của Mỹ .

Và sau khi hoàn thành chương trình học của mình, Lâm được nhận làm giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ.

Bây giờ Lâm đã gần 40 tuổi và sống ở nước ngoài hơn chục năm. Lâm đã mua được nhà, định cư và lập gia đình ở Mỹ. Lâm cũng thường trở lại quê nhà để trao đổi học thuật.

Bạn của bạn là ai, thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng.

Tham gia vào một vòng xã hội ưu tú là cơ hội để bạn có được bước nhảy vọt.

Khi ở chung với những người siêng năng, bạn sẽ không thể lười biếng. Ở chung với những người tích cực, bạn sẽ không chán nản. Ở chung với những người ưu tú, bạn sẽ ngày một phát triển hơn.

Trên thực tế, vòng tròn xã hội mà chúng ta đang sống sẽ quyết định tương lai của chúng ta.