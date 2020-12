Không ngờ món rau củ quen thuộc có thể biến hình thành sữa hạt vừa bổ vừa ngon cực kỳ

Trong Đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm thấp, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, giải độc, lợi niệu.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong bắp cải rất giàu hàm lượng vitamin A, B, đặc biệt chứa nhiều chất chống ung thư như Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbinol.

Trong bắp cải có chứa lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như: gấp 4,5 lần so với cà rốt, 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Điều đặc biệt là vitamin A và P trong cải bắp kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn. Trong cải bắp còn có các chất chống ung thư: Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbinol.