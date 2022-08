Không giành được vương miện Miss World Vietnam 2022, cô gái này vẫn gây ấn tượng vì HỌC VẤN cực khủng

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 đã khép lại với vương miện được trao cho người đẹp sinh năm 1999 đến từ Đồng Nai - Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Tân Hoa hậu hiện là sinh viên khoa Ngữ văn Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - người đẹp sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ, hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Phương Nhi - người đẹp sinh năm 2002 đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.

Bên cạnh bộ 3 Hoa hậu - Á hậu 1 - Á hậu 2 thì không ít người đẹp khác, dù không giành được vương miện nhưng vẫn khiến công chúng chú ý vì không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu học vấn khủng. Một trong số đó chính là thí sinh Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 2000, đến từ Hà Nội.

Được biết Thùy Linh từng theo học tại khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại của Học viện Ngoại giao. Đây là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế tại các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Để thi đỗ Học viện Ngoại giao, học sinh phải có năng lực học tập thật sự xuất sắc.

Được biết, Thùy Linh thông thạo tiếng Anh và giao tiếp tốt tiếng Pháp. Người đẹp có chứng chỉ IELTS 7.0 cùng bằng tiếng Pháp DELF A2. Người đẹp Hà Nội cũng hữu bảng thành tích cực ấn tượng: Top 8 “DAV Debate Open 2019”, Top 4 cuộc thi Nhà truyền thông tài ba 2020 cùng nhiều giải thưởng khác.

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Linh từng đạt Học bổng Khuyến khích học tập của Học viện Ngoại giao năm học 2020 - 2021, là gia sư tiếng Anh tình nguyện tại Học viện Ngoại giao, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại ĐH Michigan (Mỹ), từng là thực tập sinh ở Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khi học năm ba đại học.

Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 2000 còn cùng 3 người bạn đồng sáng lập và chạy dự án mang tên Than ôi! Đây là dự án nhằm khuyến khích loại bỏ và thay thế than tổ ong tại Hà Nội, giúp đỡ hàng trăm người sản xuất, buôn bán, sử dụng than tổ ong chuyển đổi nghề và thay thế bếp than một cách hiệu quả, bền vững.

Khi quyết định tham dự Miss World Vietnam 2022, Thùy Linh đã tạm gác dự định du học thạc sĩ, cho bản thân cơ hội trải nghiệm, học thêm điều mới. Tuy không giành được vương miện cao quý nhất nhất nhưng người đẹp cũng bỏ túi không ít giải thưởng phụ như: Người đẹp bản lĩnh, top 5 "Người đẹp du lịch" và "Người đẹp thời trang" tại chung khảo toàn quốc hồi tháng 4 ở Thái Nguyên. Ngoài ra Thùy Linh từng là trưởng nhóm phần thi "Người đẹp nhân ái".

